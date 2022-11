Comment casser une noix de coco ? REGARDEZ L’astuce simple du chef Vikas Khanna

Le célèbre chef Vikas Khanna est un nom bien connu dans les foyers indiens. Ses techniques de cuisine, ses astuces simples et ses merveilleuses recettes peuvent vous faire tomber amoureux du travail en cuisine. Récemment, le chef et auteur de livres de cuisine a partagé une astuce pour séparer facilement la partie charnue de la noix de coco séchée de sa coque dure. Khanna affirme qu’il a appris le tour d’une femme locale lorsqu’il était à Kolhapur, Maharashtra. Selon la vidéo, il suffit d’un réchaud, d’eau froide, de pinces et de quelque chose pour casser la noix de coco pour cette technique rapide.

Dans la vidéo publiée sur Instagram, on peut voir Khanna casser la noix de coco en deux à l’aide d’un pilon en acier d’apparence lourde. Il sépare ensuite le fruit en deux parties. Il en met une moitié sur une flamme de poêle, la chauffant jusqu’à ce que la couche extérieure devienne noire. On peut alors voir Khanna soulever le morceau de noix de coco du poêle à l’aide d’une paire de pinces et le mettre dans un bol avec de l’eau froide. Il décolle ensuite facilement la coque dure avec ses mains. Mieux encore, la chair de la noix de coco conserve sa forme semi-sphérique en forme de bol.

“J’étais à Kolhapur, dans le Maharashtra, quand j’ai vu une femme locale faire ce tour comme une pro. Cela fonctionne vraiment selon le type de noix de coco et son âge. Vous pourriez avoir besoin d’un couteau d’office pour le détacher de la coquille parfois. MAIS CELA FONCTIONNE », a écrit le chef étoilé Michelin dans la légende.

Alors que le hack a recueilli les éloges de beaucoup, quelques autres ont des questions pertinentes. Certains ont posé des questions sur le temps et la consommation de gaz, tandis que d’autres ont demandé si le goût de la noix de coco change à cause de la chaleur.

Dans l’ensemble, cependant, la vidéo semble être un favori des fans. Il a déjà récolté plus de 50 000 likes. Les gens sont reconnaissants de ne pas avoir à chercher une boîte à outils chaque fois qu’ils ont besoin d’éplucher une noix de coco. Beaucoup ont exprimé leur gratitude au chef pour leur avoir fait découvrir cette astuce simple.

Allez-vous essayer?

