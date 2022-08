Comment Casey Stoney a transformé San Diego Wave du côté expansion en prétendant au titre NWSL

Casey Stoney s’est décrite comme “une manager sans taureaux” à son arrivée en tant que premier entraîneur-chef du San Diego Wave FC l’année dernière. Cela semblait à peu près juste pour le défenseur international anglais de longue date qui est rapidement passé à l’entraînement.

Stoney était une joueuse travailleuse qui a apporté cet esprit à ses débuts de carrière de manager, construisant l’équipe féminine de Manchester United à partir de zéro, obtenant une promotion dans l’élite et défiant une place en Ligue des champions tout au long de trois saisons. Un an plus tard, et à mi-parcours de la saison inaugurale de San Diego dans la National Women’s Soccer League (NWSL), la vague s’est assise au sommet ou près du sommet du tableau depuis la première semaine de la saison régulière – un exploit surprenant pour une équipe d’expansion .

Le succès de la vague a été à parts égales une équipe talentueuse – y compris Alex Morgan, qui connaît une année de carrière avec 15 buts lors de ses 18 premiers matchs toutes compétitions confondues – et un excellent entraîneur. Les joueurs de Wave ont collectivement adhéré à l’approche de Stoney, qui a créé une identité définie sur et en dehors du terrain.

“Je pense que la culture et l’environnement sont essentiels dans toute équipe”, a déclaré Stoney. “J’ai moi-même joué à un haut niveau, donc j’ai vu de très bons entraîneurs et j’ai vu de mauvais entraîneurs. J’ai vu de bons environnements, j’en ai vu de mauvais.

“La culture est un mot que je pense que tout le monde utilise maintenant, mais je pense que la culture est ce que vous vivez et respirez chaque jour – les actions, les comportements, les valeurs. Je dis toujours que les normes sont établies par les choses que vous êtes préparé passer devant et ignorer. Nous ne faisons pas cela. Nous nous défions tous les jours pour être meilleurs. Nous créons un environnement où les joueurs peuvent faire des erreurs. La sécurité psychologique est importante.

Le dernier point de Stoney est crucial. Elle incarne l’approche sensée qu’elle a promise à son arrivée, mais le fait avec empathie. C’est un concept de base, mais opportun, alors que la NWSL émerge d’une année de troubles qui a mis au jour des entraîneurs prétendument abusifs et de mauvais acteurs dans toute la ligue. La moitié des 10 entraîneurs de la ligue à partir de 2021 ont été licenciés pour un motif valable ou ont été autorisés à démissionner au milieu d’allégations de comportement inapproprié. Le chiffre d’affaires de la direction était si important qu’au début de la saison régulière 2022, Stoney – dont l’équipe disputait son premier match de saison régulière – était l’entraîneur le plus ancien de la ligue.

Casey Stoney a entraîné Manchester United de 2018 à l’année dernière, lorsqu’elle a rejoint le San Diego Wave FC, un nouveau club qui a fait ses débuts dans la NWSL cette année. Amy Kontras/USA AUJOURD’HUI Sports

Un tel contexte n’est pas perdu pour Stoney. Elle a entendu certaines des histoires horribles de ses joueurs actuels. Elle s’assure également d’observer les bouffonneries des entraîneurs de jeunes sur une base quasi quotidienne où le train Wave dans le grand San Diego.

Pour Stoney, le processus de coaching doit être plus collaboratif. “Les joueurs ont une voix dans mon environnement”, a-t-elle déclaré. Elle a consciemment réduit la fréquence à laquelle elle arrête une séance d’entraînement pour signaler les erreurs, laissant plutôt les joueurs les résoudre et résoudre les problèmes dans des contextes individuels. Le renforcement positif est le concept auquel elle adhère, une sorte d’antithèse à plusieurs anciens entraîneurs de la NWSL qui ont depuis été démis de leurs fonctions.

“Si vous êtes enseignant et que vous êtes en classe et que vous enseignez les mathématiques, les sciences ou l’anglais, vous ne criez pas après les enfants”, a déclaré Stoney. “Pourquoi pensons-nous que dans le football des jeunes, et même lorsque nous entrons dans des environnements professionnels, nous allons tirer le meilleur parti des gens si nous leur crions juste dessus, nous les humilions, nous les intimidons ? Je ne pense pas travailler à partir de cette méthodologie, et je ne travaille pas à ce modèle.

“Vais-je défier mes joueurs ? Absolument. Est-ce que j’exigerai des normes ? Oui, bien sûr que je le ferai. Mais il y a des moyens de s’y prendre. Je pense que nous offrons un environnement légèrement différent de ceux qu’ils ont connus.”

Morgan, qui a remporté deux Coupes du monde et des médailles d’or et de bronze olympiques au cours de son illustre carrière, a salué l’approche de Stoney pour établir des relations avec les joueurs. “Je pense que la proactivité à vouloir la collaboration de tout le monde, à vouloir la contribution et à valoriser cela des joueurs et de son personnel, je pense que cela nous a donné à tous la confiance des joueurs pour pouvoir s’exprimer lors des réunions”, a déclaré Morgan. “Donc, je pense que c’est vraiment impressionnant et cela a aidé cette équipe à avoir autant de succès et à avoir une très bonne culture de vestiaire et une bonne énergie d’équipe dans l’ensemble, seulement six mois après le début de notre première saison.”

Le plus remarquable est peut-être la façon dont l’approche de Stoney fonctionne pour un groupe de joueurs aussi diversifié.

Morgan est la tête d’affiche de l’équipe, rejointe par d’autres joueurs internationaux vétérans tels que Sofia Jakobsson, Emily van Egmond et Kailen Sheridan. San Diego compte également près d’un onze de départ de recrues, dont plusieurs jouent des rôles de départ intégraux. Il y a Kelsey Turnbow, qui a joué dans les trois positions avant et dans le rôle de n ° 10, menant fréquemment la haute pression distincte et punitive de la vague. Amirah Ali fournit une étincelle en fin de match sur le banc, et Belle Briede et Marleen Schimmer ont chacune joué un rôle important au milieu de terrain et en attaque cette saison.

Alex Morgan a connu une année de carrière en tant que capitaine de son nouveau club, le San Diego Wave FC. Mais sous Stoney, l’équipe est également devenue plus que la somme de ses parties. Ira L. Black/Corbis/Getty Images

Naomi Girma était le choix n ° 1 au classement général du repêchage de la NWSL 2022 et ressemble déjà non seulement à l’une des meilleures recrues d’une classe particulièrement profonde, mais à l’un des meilleurs défenseurs centraux de la NWSL. Elle offre à l’équipe nationale féminine des États-Unis un profil unique à ce poste et devrait se battre pour un rôle de titulaire à la Coupe du monde 2023.

Dans le système de Stoney, chaque joueur doit défendre. “Cela fait partie de la description de poste, un élément non négociable”, a-t-elle déclaré. Il n’est donc pas surprenant que Stoney ait recherché Girma, diplômé de Stanford, comme premier choix malgré l’hypothèse largement répandue selon laquelle le milieu de terrain de l’État de Floride Jaelin Howell serait choisi n ° 1.

“J’ai joué au poste de défenseur central pendant 18 ans, donc j’en connais un bon quand j’en vois un”, a déclaré Stoney à propos de Girma. “Je pense que vous construisez vos fondations sur votre partenariat avec le défenseur central, et elle nous donne tellement en termes de couverture, la façon dont elle peut jouer sans pression, sa capacité à lire le jeu. Elle va être l’une des meilleures de le monde, et je n’allais pas abandonner cela sous aucun prétexte.”

La défenseuse centrale américaine Abby Dahlkemper a été la première recrue de l’équipe. Le premier choix de repêchage de San Diego était Girma, ce qui a donné à l’équipe une solide colonne vertébrale défensive aux côtés de Sheridan devant le filet. Girma est excellente dans les situations individuelles et offre à la vague – et à l’équipe nationale féminine des États-Unis – la capacité de lancer l’attaque depuis une zone profonde. Jusqu’à présent, la vague a possédé cette identité, poussant les équipes à commettre des erreurs avec les 11 joueurs défendant haut en tant qu’unité. Leurs 13 buts encaissés en 15 matchs sont la meilleure marque défensive de la ligue.

“Je pense que pour toute recrue, il faut un peu de temps pour s’acclimater à cette ligue, c’est tellement physique et la vitesse de jeu est si rapide”, a déclaré Turnbow. “Casey a vraiment fait un excellent travail en décomposant les choses pour moi, en regardant le film. Nous analysons vraiment tout dans les moindres détails, et je pense que cela m’a vraiment aidé à passer du collège au professionnel.”

San Diego continue également de rajeunir. The Wave a acquis Jaedyn Shaw, jeune international américain de 17 ans, dans le cadre du processus de découverte de la ligue. Shaw s’était entraîné avec le Washington Spirit pendant des mois et a reçu une dérogation de la ligue pour contourner le repêchage et devenir professionnel cet été.

The Wave était en première ligne pour les droits de découverte – un système désuet permettant aux équipes de “réclamer” des joueurs sur la base d’une liste de priorités – alors ils ont amené Shaw à San Diego pour lui montrer la configuration et s’assurer qu’elle serait à l’aise avec la signature là. “Si vous êtes assez bon, vous êtes assez vieux”, est le mantra de Stoney, et cela s’est immédiatement concrétisé avec Shaw. Deux semaines après avoir signé avec le Wave, Shaw a fait ses débuts et a marqué le but de la victoire lors d’une importante victoire sur la route contre les Red Stars de Chicago à Soldier Field.

“J’avais des joueurs de 16 ans qui jouaient pour moi à Manchester United, donc ce n’est pas nouveau pour moi”, a déclaré Stoney. “Ce n’est pas nouveau, c’est un terrain que j’ai déjà couvert. Je sais comment soutenir un jeune joueur à partir d’une approche holistique : la famille, l’éducation et le soutien dont ils ont besoin. C’est un jeune joueur très talentueux. , quelqu’un qui, selon nous, pouvait vraiment grandir, apprendre et être dans notre environnement. Je suis fier de créer un environnement qui est bon pour les jeunes joueurs.”

Stoney prospère là où la plupart ont échoué en tant que nouveaux entraîneurs de la NWSL, bien que son adaptation la plus difficile soit profondément personnelle. Elle a été à San Diego sans son partenaire de longue date et leurs trois enfants, d’abord alors qu’ils attendaient leurs visas et maintenant alors qu’ils essayaient de planifier le bon moment et la bonne logistique pour que toute la famille déménage d’Angleterre. C’est la chose la plus difficile qu’elle ait jamais faite, a déclaré Stoney, et cela lui permet également de mieux comprendre les joueurs qui doivent déplacer les équipes rapidement, en particulier dans une ligue où les échanges sismiques se produisent semestriellement.

“Je suis maintenant capable de vraiment comprendre les transitions des joueurs, comment c’est quand ils viennent d’un club à l’autre”, a déclaré Stoney. “Maintenant, je comprends ce que c’est que de changer de culture, de déménager, d’être sans vos amis et votre famille et donc je sais maintenant de quel soutien ils ont besoin, quels processus de soins aux joueurs nous devons mettre en place au club.”

Son approche – qui comprend le soutien de la directrice générale Molly Downtain et de la présidente de l’équipe Jill Ellis, qui a remporté les deux dernières Coupes du monde en tant qu’entraîneur des États-Unis – fonctionne. Les 25 points de The Wave éclipsent déjà le meilleur résultat de toute véritable équipe d’expansion précédente, et il reste neuf matchs dans la saison. San Diego réécrit la définition du succès sur le terrain pour les équipes d’expansion – et pose un défi sérieux pour le NWSL Shield la première année.

“Nous ne nous précipitons pas”, a déclaré Stoney. “Je crois fermement que la complaisance tue, de toute façon. Nous savons que nous avons beaucoup à travailler, beaucoup de travail à faire et beaucoup à continuer à construire, mais nous avons pris un bon départ.”