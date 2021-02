Comment Carly Pearce a transformé la mort et le divorce en sa musique la plus puissante

Tout au long des hauts et des bas de la vie, Carly a eu la chance de recevoir le soutien de ses copines à l’intérieur et à l’extérieur de Nashville. En réalité, Karen Fairchild, Lindsay Ell et Kelsea Ballerini l’a persuadée d’être ouverte et honnête dans ce dernier corpus de travaux.

«J’ai l’impression que ces trois-là m’ont vraiment poussé à saisir cette opportunité pour être une voix dans des choses dont les gens ne veulent peut-être pas parler», a expliqué Carly. « Quand tu as 29 ans et que tu as divorcé, ça n’a certainement pas l’air joli. Ils m’ont vraiment aidé à réaliser que c’était tellement plus grand d’une bonne manière que je ne pourrais le réaliser en plein milieu. »

À travers chaque lyrique et chanson personnelle vient une leçon que les auditeurs peuvent entendre. Pour Carly, elle espère que ses fans continueront de voir le positif dans ce que la vie a à offrir.

« Nous luttons tous. La vie ne se déroule pas toujours comme nous l’avions pensé », se dit Carly. « Mais nous avons tous des difficultés mais c’est ce que nous faisons avec ces difficultés. Quand vous écoutez cette musique, j’espère que cela vous donne l’espoir qu’il y a de la beauté dans la douleur et de la beauté dans la lutte. Creusez profondément et trouvez-la. »