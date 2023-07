En plus d’une décennie, 45 joueurs n’avaient pas réussi à battre Novak Djokovic sur le court central. La dernière personne à y parvenir est Andy Murray lors de la finale de Wimbledon le 7 juillet 2013.

Pendant 34 matches consécutifs, le Serbe n’avait perdu sur aucun des courts du All England Club, remportant le trophée en 2018, 2019, 2021 et 2022, et atteignant la finale cette fois.

Avant dimanche, Djokovic avait remporté un ridicule 60 des 65 sets qu’il avait disputés en Grand Chelem en 2023. Il avait également remporté ses 15 derniers tie-breaks dans ces tournois.

Oh, et il y avait la petite question des 23 titres du Grand Chelem dans son casier et tout ce que ces expériences lui ont appris.

Dimanche, il a perdu un tie-break et perdu trois sets – et avec cela, il a perdu son titre à Wimbledon.

Carlos Alcaraz est différent.

Différent de tous ces joueurs qui ont essayé et échoué d’arrêter Djokovic ici, et différent de tous ceux qui l’ont précédé. Vous n’avez pas besoin de me faire confiance là-dessus; Je vais vous passer la parole à Djokovic.

« Je n’ai jamais joué contre un joueur comme lui, pour être honnête. »

Numéro 1 mondial à 19 ans après avoir remporté l’US Open l’an dernier, il était le plus jeune joueur à atteindre le sommet du classement et, à seulement 20 ans, reste le plus jeune joueur du top 50. Il est désormais le troisième plus jeune champion masculin à Wimbledon depuis que le tennis est devenu professionnel en 1968, après Boris Becker (1985) et Bjorn Borg (1976).

BC (Avant Carlos), aucun joueur né après Djokovic en mai 1987 n’avait remporté le titre masculin de Wimbledon.

Lors des 78 précédentes occasions où Djokovic avait remporté le premier set d’un match à Wimbledon, il a remporté la victoire.

Pas aujourd’hui.

Alors, comment Alcaraz a-t-il apprivoisé le joueur qu’il qualifiait de « lion » avant la finale de dimanche ?

Eh bien, il a pris le service de Djokovic, pour commencer – certainement à partir du deuxième set. Le champion en titre a affronté autant de balles de break en finale (19), que dans le reste du tournoi. Alcaraz a cassé son service cinq fois au cours des cinq sets, après que Djokovic n’ait perdu que trois jeux de service en six matchs en route vers l’événement principal.



(Photo : Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

Le break le plus douloureux pour Djokovic aura été le cinquième jeu du troisième set. Déjà une rupture, Alcaraz ne céderait tout simplement pas dans un jeu de service gigantesque de 26 minutes de Djokovic qui impliquait 32 points et sept points de rupture.

L’Espagnol a frappé 66 vainqueurs contre 32 pour Djokovic, y compris dans les moments d’embrayage. Qu’en est-il des erreurs non forcées, je vous entends demander ? Eh bien, il n’en a frappé que cinq de plus que son adversaire (45 contre 40), donc ce n’était pas non plus comme s’il était trop imprudent. Il parle souvent de jouer de manière agressive – c’était une agression contrôlée et percutante.

La vitesse à laquelle Alcaraz a maîtrisé l’herbe est absurde. Il n’avait disputé que trois tournois sur gazon avant ce Wimbledon. En deux visites ici, il n’avait jamais dépassé le quatrième tour, et maintenant il a gagné la fichue chose contre un joueur qui semblait imbattable sur cette surface. Alcaraz a disputé 12 matchs sur gazon cet été à Queen’s et à Wimbledon et a remporté les 12.

Alors, qu’est-ce qui a changé ? Maximiser son temps de jeu à Queen’s et à Wimbledon l’aura certainement aidé. « Chaque fois que je sors jouer sur le terrain, c’est mieux pour moi », a-t-il déclaré après avoir remporté son premier match. « J’acquiers plus d’expérience qui est vraiment, vraiment importante sur cette surface. »

Il s’est familiarisé avec le rebond bas, parfois douteux, et a pu transférer sa vitesse des terrains en terre battue et en dur sur l’herbe. Cela s’est avéré essentiel lors de sa course au titre cette année. Son mouvement est si mesuré et déterminé, et il a rarement semblé être hors de propos à cause de sa confiance et de sa vitesse de récupération.



(Photo : Patrick Smith/Getty Images)

A 20 ans, il est devenu aussi bon sur gazon que sur terre battue et sur dur. Djokovic a hoché la tête à cela sur le court central après le match : « Je pensais que j’aurais des problèmes avec toi sur des terrains durs et sur terre battue mais pas sur de l’herbe… »

Et plus tard, il l’a développé. « Je dois dire qu’il m’a surpris. Il a surpris tout le monde par la rapidité avec laquelle il s’est adapté à l’herbe cette année. Il n’a pas eu trop de victoires sur gazon au cours des deux dernières années où il a joué.

« Je pense que Queen’s l’a beaucoup aidé. Il était sur le point de perdre ce match d’ouverture à Queen’s (il a pris trois sets pour battre Arthur Rinderknech). Puis il a commencé à monter en puissance, de plus en plus de victoires contre de très bons joueurs.

«Les tribunaux de Wimbledon sont plus lents que les tribunaux d’Aorangi ou peut-être les tribunaux de la reine. C’est plus approprié pour je suppose que les joueurs de base comme lui.

«Je dois dire les tranches, le genre de retours de copeaux, le jeu net; c’est très impressionnant. Je ne m’attendais pas à ce qu’il joue aussi bien cette année sur gazon, mais il a prouvé qu’il était le meilleur joueur du monde, sans aucun doute.

« Il joue un tennis fantastique sur différentes surfaces et il mérite d’être là où il est. »

Interrogé par L’athlétisme plus tôt dans le tournoi, ce qui était le plus difficile face à Djokovic, Alcaraz, qui a perdu en quatre sets contre lui en demi-finale de Roland-Garros, a déclaré : « Eh bien, la pression. Je dirais la pression qu’il met sur tout le monde. Vous savez, pas seulement pour moi, pour que tout le monde joue de son mieux pendant environ trois heures dans un Grand Chelem.

« Je dois faire avec ça, mais c’est quelque chose que je veux vraiment. J’espère jouer une finale ici contre lui. Pour moi, c’est probablement la chose la plus difficile à laquelle Novak est confronté.

Dimanche, il aurait aimé que ce soit fini dans trois heures. En réalité, ils se sont battus pendant quatre heures et 42 minutes. Mais cette pression dont il a parlé plus tôt dans la quinzaine ne l’a certainement pas atteint.

« Merci à Carlos », a déclaré Djokovic. « Un équilibre incroyable dans les moments importants. Pour quelqu’un de son âge, gérer les nerfs comme ça, jouer au tennis offensif et clôturer le match comme il l’a fait… Je pensais que j’étais très bien revenu ce dernier match, mais il venait juste de créer des coups incroyables et incroyables. .”

L’un des meilleurs exemples de cet équilibre et de cette intrépidité est venu lors du tie-break du deuxième set. Alors que la foule du court central scandait son nom avant le point décisif, il a fait péter un revers scandaleux devant Djokovic pour remporter le set. L’atmosphère était électrique et il lava les applaudissements, mettant un doigt sur son oreille alors qu’il se dirigeait vers son siège.

Puis il a maintenu cet élan, brisant Djokovic dans le jeu d’ouverture du troisième set, ce qui l’a placé dans une excellente position au moment où ce jeu est arrivé. L’intégralité du premier set avait duré 34 minutes; le cinquième jeu du troisième set a duré 26. Alcaraz a éclaté et a mené 4-1. Après son investissement pour gagner ce match, le reste de ce set ressemblait à une formalité. Le score de 6-1 infligé à Djokovic n’est pas familier. Au cours de sa carrière de 71 tournois en Grand Chelem, cela ne s’est produit que 13 fois.

Le quatrième set était à oublier pour Alcaraz, Djokovic l’emportant 6-3, mais il s’est regroupé dans le cinquième set et a été complètement enfermé. Il y avait quelques coups droits à tenir à 1-0 et au jeu suivant, il a cassé gracieuseté de trois gagnants. Puis il a tenu à aimer pendant 3-1, terminant ce match avec un as. Il a fait de même à la fin de ses jeux de service pour monter 4-2 et 5-3. Ensuite, il y a eu deux brillants vainqueurs alors qu’il servait pour le match.

Alcaraz a gardé sa tête quand ceux qui l’entouraient perdaient la leur. En particulier, deux moments se démarquent. Un revers de Djokovic dans le filet au point de consigne du tie-break du deuxième set. Puis un point plus tard: un autre revers faible dans le filet a fourni à Alcaraz une balle de break. L’Espagnol a ensuite fait l’affaire.

« Je dirais un tie-break dans la seconde (c’était mon plus grand regret dans le match) », a déclaré Djokovic. «Les revers m’ont en quelque sorte laissé tomber, pour être honnête. Point de consigne, j’ai raté le revers. Il a joué un revers assez long sur le terrain, il a eu un petit mauvais rebond. Mais je n’aurais pas dû rater ce coup.

«Puis sur 6-6, encore une fois, un autre revers du milieu du terrain dans le filet. Juste deux très mauvais revers. C’est ça. Le match bascula de son côté. Il s’est retourné. Il a juste tellement élevé son niveau dans le troisième. Je n’étais plus moi-même depuis un certain temps.

Il y a également eu une volée manquée très coûteuse lorsque Djokovic a eu un point de rupture à 1-0 dans le dernier set.

« J’ai réussi à me ressaisir et à reprendre de l’élan au milieu du quatrième. J’ai senti que l’élan tournait de mon côté. C’était ma chance (la volée d’entraînement au début du cinquième). C’était ma chance. Ce point de rupture, je pense que j’ai joué un très bon point, en quelque sorte mis en place cette volée d’entraînement.

« Il y avait beaucoup de vent aujourd’hui. Le vent l’a en quelque sorte, ouais, amené dans un endroit inconfortable où je ne pouvais pas frapper le smash, j’ai dû frapper la volée en voiture pour tomber en arrière. Je l’ai vu courir parfaitement vers le coin opposé. Je voulais en quelque sorte le prendre à contre-pied avec cette volée d’entraînement, et j’ai raté.



(Photo : Clive Brunskill/Getty Images)

Alcaraz a fait irruption lors du match suivant, puis a servi pour le match et le championnat. Cette pause de service qui a suivi sa faute a tellement exaspéré Djokovic qu’il a enroulé sa raquette autour du poteau du filet.

Parfois, sur le court central, c’était comme ce mème de Spider-Man – Djokovic a dû avoir l’impression de jouer contre lui-même. Il y avait des plans similaires, des mouvements similaires, un je-ne-jamais-jamais-jamais– mentalité d’arrêt de course.

« Je pense que les gens ont parlé au cours des 12 derniers mois environ du jeu de Carlos composé de certains éléments de Roger (Federer), Rafa (Nadal) et de moi-même. Je serais d’accord avec cela. Je pense qu’il a essentiellement le meilleur des trois mondes », a déclaré Djokovic.

« Il a cette résilience mentale et une réelle maturité pour quelqu’un de 20 ans. C’est assez impressionnant. Il a cette mentalité de taureau espagnol de compétitivité et d’esprit combatif et une défense incroyable que nous avons vue avec Rafa au fil des ans.

« Et je pense qu’il a de beaux revers glissants et qu’il a des similitudes avec mes revers. Ouais, les revers à deux mains, la défense, être capable de s’adapter. Je pense que cela a été ma force personnelle pendant de nombreuses années. Il l’a aussi.



(Photo : Clive Brunskill/Getty Images)

« Je n’ai jamais joué contre un joueur comme lui, pour être honnête. Roger et Rafa ont évidemment leurs propres forces et faiblesses. Carlos est un joueur très complet. Des capacités d’adaptation incroyables qui, je pense, sont la clé de la longévité et d’une carrière réussie sur toutes les surfaces.

Est-ce une relève de la garde ? Nous verrons, c’était certainement assez sismique d’être assis sur le court central et de regarder Alcaraz affronter Djokovic et émerger avec le trophée de Wimbledon.

