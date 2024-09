Comment Cards Against Humanity trolle Elon Musk et Donald Trump au Texas

Le créateur de l’un des jeux de cartes les plus offensants au monde affirme qu’Elon Musk et sa société, Space X, l’ont offensé.

Cards Against Humanity, la société à l’origine du jeu de cartes humoristique et souvent inapproprié du même nom, poursuit SpaceX, la société d’Elon Musk, pour avoir pénétré sans autorisation sur ses terres au Texas, selon une plainte déposée dans le comté de Cameron.

L’entreprise avait initialement acheté « une parcelle de terrain vierge » le long de la frontière pour la protéger du « mur très stupide de Donald Trump », a déclaré Cards Against Humanity dans un communiqué publié vendredi sur Instagram. L’entreprise n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Malheureusement, un milliardaire encore plus riche et plus raciste – Elon Musk – s’est faufilé derrière nous et a complètement foutu ce terrain en l’air avec du gravier, des tracteurs et des déchets spatiaux », a déclaré Cards Against Humanity dans son message Instagram, précisant qu’il poursuivait en justice pour 15 millions de dollars et partagerait les gains entre les 150 000 donateurs originaux qui ont facilité l’achat.

La société, désignée sous le nom de CAH dans le procès, a accusé SpaceX d’avoir pénétré sans autorisation sur sa propriété, d’avoir créé une nuisance et d’avoir procédé à un enrichissement injuste en dehors de la propriété, dont « SpaceX n’a ​​jamais demandé la permission d’utiliser », indique le procès.

Cards Against Humanity a ajouté dans la plainte que SpaceX avait commencé à construire « de grands bâtiments d’apparence moderne » sur des lots adjacents et a accusé Space X d’ignorer la limite de propriété, de déposer du gravier sur la propriété de CAH et de stocker également des véhicules de construction sur la propriété.

« Musk, en permettant à sa société d’opérer illégalement sur la propriété de CAH, jette l’ombre d’une possible association entre lui et CAH. Rien ne pourrait être plus offensant pour CAH ni plus nuisible à sa réputation auprès de ses partisans », a déclaré la société de jeux de cartes dans le procès.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cards Against Humanity a obtenu ce terrain dans le cadre d’un « coup de pub » pour attirer l’attention sur les milliardaires qui « ignorent les droits et les problèmes des gens ordinaires », selon la plainte. Alors que le président de l’époque, Donald Trump, faisait campagne en 2017 pour la construction d’un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Cards Against Humanity a acheté un terrain près de la frontière grâce aux dons de ses partisans.

L’objectif était de créer un obstacle à l’effort de Trump pour construire un mur à la frontière et de mettre en évidence « l’orgueil d’un milliardaire de renom qui était plus intéressé par sa propre gloire que par le bien du peuple », a déclaré la société de jeux de cartes dans le procès.

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.