Comment Canva a clairement défini ses valeurs et ajouté de l’empathie à ses processus

Lorsque nous revenons sur nos expériences au travail, nous nous souvenons souvent de ces moments humains significatifs où nous nous sommes sentis reconnus, soutenus ou connectés aux autres. Malheureusement, beaucoup d’entre nous ont également vécu des moments où nous nous sommes sentis sous-estimés, invisibles ou mal à l’aise pour prendre la parole.

L’empathie joue un rôle essentiel dans la création d’environnements de travail psychologiquement sûrs et inclusifs où les gens se sentent à l’aise pour partager des idées, poser des questions ou offrir des perspectives différentes, créant ainsi des moments vraiment significatifs qui peuvent rester gravés dans notre mémoire longtemps après qu’ils se soient produits.

Si pratiqué authentiquement, l’empathie est une compétence essentielle qui nous aide à voir les problèmes sous différents points de vue et à prendre des décisions meilleures et plus réfléchies en nous mettant à la place des autres. Il a également été démontré qu’elle a un impact direct sur innovation.

Chez Canva, l’empathie est ancrée dans notre valeurs– en particulier : « Soyez un bon humain ». Nous pensons que prendre des décisions guidées par nos valeurs nous permet de créer le meilleur produit pour notre communauté et la meilleure culture pour notre équipe à travers le monde.

Voici un aperçu de la façon dont nous construisons une culture motivée par le fait de vivre véritablement nos valeurs et le rôle de l’empathie à cet égard.

Communiquer avec empathie

La communication empathique, que ce soit avec votre manager (nous appelons les nôtres « coachs ») ou vos coéquipiers, contribue à créer un environnement de confiance et de transparence, permettant aux équipes de jouer un rôle actif dans la résolution de problèmes complexes sans avoir peur d’essayer de nouvelles choses et d’innover.

Écouter activement votre équipe pour chercher à comprendre ses expériences vécues et le soutien dont elle a besoin pour se sentir autonomes au travail est un élément extrêmement important des cultures empathiques.

Certaines des cadences régulières que nous avons mises en place incluent des enquêtes People Pulse deux fois par an, un formulaire Fix-It où notre équipe partage ses réflexions et opportunités pour améliorer nos méthodes de travail et une boîte de réception confidentielle Speak Up où les gens peuvent faire part de leurs préoccupations de manière anonyme.

Comme de nombreuses entreprises, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont nous pouvons créer des équipes à fort impact. Nous continuons à faire évoluer un environnement de travail autour de l’équilibre entre deux de nos valeurs fondamentales : « Poursuivre l’excellence » et « Être un bon être humain ». Nous y parvenons en créant un espace où chacun se sent à l’aise pour demander régulièrement des commentaires à son entourage et où nos dirigeants s’en conforment également. Nous avons constaté que partager des conseils et des ressources utiles sur la façon de demander et de donner des commentaires clairs, exploitables et livrés avec empathie est une excellente première étape.

Dans ce cadre, il est essentiel de parler de la façon dont l’empathie peut parfois être mal placée involontairement. Cela peut se produire si vous ne voulez pas blesser quelqu’un, vous pouvez donc éviter de partager des commentaires qui pourraient l’aider à grandir, ou vous pouvez être vague sur les détails. Même si cela peut sembler une option plus sûre, cela peut dégénérer avec le temps en problèmes plus importants. Il est donc important de garder des commentaires précis et clairs tout en étant attentionné, ce qui contribue à créer un espace sûr et digne de confiance pour les deux parties.

Intégrer l’empathie dans les processus quotidiens

Il est tout aussi important d’intégrer intentionnellement l’empathie dans les processus quotidiens, car un seul moment a le pouvoir d’inspirer d’autres actions empathiques.

Nous avons passé du temps à revoir l’ensemble de notre processus d’embauche et à apporter des ajustements, afin de rendre l’expérience aussi inclusive et réfléchie que possible. Certaines de ces initiatives visent notamment à répondre à chaque candidature que nous recevons et à fournir des commentaires aux candidats à différentes étapes du processus, en particulier ceux qui n’échouent pas mais qui pourraient envisager de postuler pour un autre poste à l’avenir. Nous demandons également aux candidats s’ils souhaitent effectuer des ajustements en fonction de leurs préférences et besoins personnels, ce qui est important pour les personnes ayant des besoins d’accessibilité, une sensibilité sonore ou nécessitant des pauses intégrées pendant le processus.

Nous recherchons activement l’empathie à travers nos questions d’entretien, car nous pensons qu’il s’agit d’une compétence essentielle dans chaque rôle qui permet à notre équipe de faire de son mieux. Par exemple, nous demandons souvent aux candidats s’ils peuvent nous raconter une occasion où ils ont travaillé avec quelqu’un ayant des points de vue ou des opinions différents et comment ils l’ont abordé. Cela nous aide à comprendre comment la personne écoute et respecte différentes perspectives et collabore.

Au-delà de cela, la création d’un soutien ou de ressources dédiés sur la manière de soutenir ses coéquipiers avec empathie, y compris face aux défis de la vie, est d’une grande utilité. Nous partageons des ressources et des conseils spécifiques sur la prise en charge des membres de l’équipe à travers chagrin et perte, la violence familiale et domestique et l’affirmation du genre. Nous avons également récemment fait évoluer notre offre Flex Leave avec de nouveaux piliers, notamment le soutien à la famille, les difficultés et l’inclusion.

Former des leaders empathiques

L’un des fondements les plus importants de la construction d’une culture d’empathie est d’avoir des dirigeants qui poussent les équipes à relever de nouveaux défis et à atteindre leurs objectifs tout en tenant compte des différentes méthodes de travail, du bien-être et de la vie en dehors du travail que préfèrent les gens.

Chez Canva, nous avons deux types de coachs. Nous utilisons le mot « coach » parce que nous croyons qu’il est important de favoriser un environnement dans lequel notre équipe peut s’associer et collaborer avec des coachs dans leur propre métier pour les aider à développer leurs compétences et à s’appuyer sur eux pour obtenir du soutien en cas de besoin, sans accorder autant d’importance aux titres ou à la hiérarchie traditionnelle. .

Les premiers coachs sont nos people managers. Tout le monde a un coach avec lequel se connecter régulièrement pour définir de nouveaux objectifs, aligner les priorités et débloquer tous les obstacles qui l’empêchent d’atteindre ses objectifs et ceux de Canva. Au cours de la dernière décennie, nous avons été incroyablement intentionnels quant à la marque de leadership que nous construisons. Nous avons créé des programmes de formation dédiés pour aider nos coachs à développer leur conscience de soi et à adapter leur style de coaching pour qu’il soit le plus productif et inclusif des préférences ou des styles d’apprentissage de leurs coachés.

Deuxièmement, nous avons des coachs en développement professionnel. Qu’il s’agisse d’un programme de coaching de trois mois ou d’une séance de découverte, nos coachs internes mettent notre équipe au défi de résoudre les défis sous plusieurs angles et les soutiennent dans le développement de leurs compétences personnelles en leadership.

Dans l’ensemble, les possibilités sont infinies en cultivant une culture de l’empathie. La capacité de faire preuve d’empathie permet d’orienter les solutions aux problèmes lorsque le résultat n’est pas évident. Faire l’expérience de l’empathie au travail crée des relations solides et des environnements dans lesquels les gens sentent qu’ils peuvent s’exprimer pleinement au travail, renforçant ainsi diverses perspectives et idées.

Jennie Rogerson est le responsable mondial du personnel chez Toile.