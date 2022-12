Comment Camilla trace son propre chemin en tant que reine consort

Quelques mois à peine après le début du règne de son mari, la reine consort Camilla met déjà sa propre empreinte personnelle sur le travail, déclare le commentateur royal de CTV News, Richard Berthelsen.

Le 29 novembre, la reine consort a organisé une réception au palais de Buckingham pour sensibiliser à la violence contre les femmes et les filles. La violence domestique n’est que l’un des “problèmes sérieux” dont Camilla a parlé publiquement, concentrant son plaidoyer sur le soutien aux victimes, a déclaré Berthelsen.

“Pour elle, avoir organisé cette réception particulière … était assez remarquable et ce n’est pas le genre de chose que le palais fait depuis un certain temps”, a déclaré Berthelsen à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi. “C’est un vrai changement marqué par rapport au passé.”

Ce niveau de plaidoyer autour de questions complexes de justice sociale n’a généralement pas été exercé par d’anciens membres de la famille royale qui se trouvaient dans une position similaire, a déclaré Berthelsen. Cela inclut le mari de la reine Elizabeth II, le prince Philip.

“Nous n’avons pas vu cela de la part de quelqu’un dans cette position”, a déclaré Berthelsen. “Pour quelqu’un … au sommet de la pyramide royale, il est très important de s’attaquer à ce genre de problèmes.”

Le prince Philip avait un fort intérêt pour les questions d’environnement, d’industrie et d’ingénierie. Il était peu probable qu’il aborde les questions de justice sociale de la même manière que Camilla, avec une approche aussi pratique, a déclaré Berthelsen. Alors qu’il s’engagerait avec des organisations axées sur ces sujets, ces engagements auraient souvent lieu en dehors des résidences royales telles que le palais de Buckingham, a-t-il déclaré.

D’autres membres de la famille royale, comme Diana, princesse de Galles, ont également sensibilisé à des sujets graves tels que le VIH/sida et la déstigmatisation de la maladie.

En plus de la violence domestique, la reine consort a également parlé publiquement de problèmes de santé tels que l’ostéoporose, qui a coûté la vie à sa mère et à sa grand-mère, ainsi que de l’alphabétisation des enfants.

“Ses intérêts sont … d’actualité et pertinents pour les personnes qui vivent actuellement”, a déclaré Berthelsen. “Et ce sont des choses qui sont importantes pour elle.”

En plus d’ouvrir sa propre voie à travers les causes qu’elle défend, la reine consort s’est également éloignée de la tradition royale en décidant de ne pas nommer de dames d’honneur. Une dame d’honneur de la reine ou de la reine consort agit en tant qu’assistante personnelle, aidant aux tâches quotidiennes telles que répondre aux lettres et accueillir les invités lors d’événements officiels.

Ces femmes sont des amies de la reine consort et ont probablement été choisies en fonction de leur proximité avec Camilla et de leur volonté générale d’assumer le rôle, a déclaré Berthelsen.

Au lieu de cela, Camilla a nommé six “compagnons de la reine”. Le rôle est censé être similaire à une dame d’honneur traditionnelle, mais ne sera pas aussi étendu, a déclaré Berthelsen. Les «compagnons» seront probablement moins souvent présents que les dames d’honneur de la reine Elizabeth II tout en l’accompagnant lors des fiançailles royales, a-t-il déclaré.

“Elle essaie d’aller dans une direction différente [by] en leur donnant des responsabilités moins onéreuses », a déclaré Berthelsen. “C’est un rôle beaucoup moins engagé … et donc cela augmente le nombre de personnes qui peuvent en faire partie, je pense que c’est ce qu’elle pense.”

L’acceptation de la reine consort Camilla par le public britannique a considérablement augmenté au fil des ans, a déclaré Berthelsen. Selon le commentateur royal Afua Hagan, l’équipe de relations publiques de Camilla a joué un rôle crucial en l’aidant à se forger une image publique plus favorable après avoir été critiquée pour la façon dont elle et Charles ont traité Diana.

“Dans cette poussée massive de relations publiques, Camilla est devenue charmante et amusante”, écrit Hagan dans une chronique d’opinion pour CTVNews.ca. “Elle a été reconditionnée comme tout, de la grand-mère ultime, à une glam-ma, à [King] “La force et la persévérance de Charles”.

Ces dernières décisions prises par la reine consort alors qu’elle continue de s’installer dans son nouveau rôle visent moins à moderniser la monarchie qu’à laisser sa marque personnelle sur le travail, a déclaré Berthelsen.

“Je suis sûr que c’est un ajustement pour tout le monde, mais je pense que les gens sont heureux de lui donner cette chance”, a-t-il déclaré. “Elle veut faire les choses à sa manière.”

Camilla continuera probablement à apporter sa touche personnelle aux futurs engagements organisés dans les maisons royales, a déclaré Berthelsen. Cela comprend l’ajout de sa contribution sur la façon dont les palais doivent être décorés et le type de nourriture et de boissons qui doivent être servis.

Contrairement à son père avant lui, Charles devrait également jouer un rôle actif en tant qu’hôte maintenant qu’il est roi. Cela a déjà commencé à prendre forme, comme en témoigne un banquet d’État au palais de Buckingham le 22 novembre. En accueillant le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le roi a utilisé des fleurs durables du jardin du palais plutôt que d’importer des fleurs du monde entier.

Le roi Charles et Camilla, la reine consort, agiront probablement ensemble en tant qu’hôte royal et hôtesse à l’avenir.

“Ils partageront ce rôle d’une manière qui [Queen Elizabeth II] pas.