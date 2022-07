Comment Camilla, la duchesse de Cornouailles, a conquis la reine après un “début glacial”: expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Camilla, duchesse de Cornouailles, ne montre pas d’émotion. C’est dans sa nature de rester stoïque.

Mais, plus tôt cette année, des flots de larmes ont éclaté – et à juste titre – lorsqu’elle a été publiquement annoncée comme la reine consort du prince Charles par les souhaits exprès de Sa Majesté la reine.

Cela, selon une source proche, était “au-delà de tout ce à quoi elle s’attendait simplement parce que cela venait de la femme qu’elle admire et vénère le plus sous tous les aspects – la reine”.

“Il est assez évident pour tous que Camilla a travaillé dur et a montré son dévouement à la couronne, non seulement à travers son amour pour le prince Charles, mais dans le travail diligent qu’elle a entrepris au cours des 17 années de mariage. Mais recevoir cela de la reine est partie sous le choc et la joie”, m’a dit la source. “Camilla peut bien se contenter d’en parler.”

Camilla, cependant, est une fille formidable. En fait, un de mes amis proches, le comédien et animateur de télévision Paul O’Grady, a été inclus dans son récent documentaire télévisé, et il m’a assuré qu’elle était la vraie affaire.

“Son amour des animaux est grand”, a déclaré Paul. “Elle est gentille, inquiète et s’occupe de toutes sortes de nos petits amis à fourrure, des hérissons dans son jardin à ses chiens bien-aimés. Et, vous savez, vous pouvez toujours dire à une personne comment elle traite les animaux, et elle s’éclate avec eux , vraiment merveilleux.”

Paul a laissé échapper que Camilla est une coquine à côté.

“Un sens de l’humour brillant et aime un peu de drag”, a-t-il déclaré. Paul, bien sûr, était célèbre pour son personnage alter ego Lily Savage, le “Birkenhead Bombsite”, qui a créé des ravages et des rires pendant des années, et Camilla et Charles étaient et restent de grands fans.

Camilla a peut-être changé la perception du public, mais, comme son fils Tom Parker Bowles me l’a dit à propos de sa célèbre maman, “Elle est et a toujours été une mère formidable – attentionnée, non arrogante – mais tellement solidaire dans toutes nos entreprises, et toujours sait la bonne chose à dire, vous savez. Elle est maman, mais j’aime aussi voir comment elle a aidé les autres avec son travail caritatif et son style vraiment pratique dans ce créneau en ajoutant simplement son nom à un événement mais en s’impliquant vraiment. Je sais qu’elle est et reste un excellent modèle pour nous tous.”

Camilla, parlant avec British Vogue le mois dernier, a déclaré que toute fête d’anniversaire privée serait discrète.

“Il n’y aura pas beaucoup de célébrations”, a-t-elle déclaré. “Je le passerai avec ma famille et quelques amis.”

Elle a dit qu’elle refuserait la pression de ses petits-enfants pour lui percer les oreilles. Ils ne sont pas percés maintenant.

« Et ils ne le seront pas ! elle a dit au magazine. “Non, je ne vais pas me l’offrir pour un cadeau de 75 ans. [The grandchildren] va essayer de me persuader, mais rien ne va me percer les oreilles.”

Lorsqu’elle était invitée à éditer le merveilleux magazine sur papier glacé Country Life, elle a insisté pour que ses photos pour le magazine soient prises par Catherine, ce qui a d’abord étonné les patrons. Ils n’avaient aucune idée qu’elle parlait réellement de la duchesse de Cambridge. Mais, comme Camilla l’a dit à une taupe, “Je n’avais personne d’autre en tête, après tout, quand on voit à quel point ses propres photos de famille sont ravissantes. Je veux dire, qui peut faire mieux ?”

Camilla, cependant, adore travailler avec Catherine parce que, comme elle l’a dit à ma source, “Elle est simple – détendue – et il n’y a pas toutes ces bêtises avec l’éclairage, les camions de maquillage et les cheveux. Vous capturez simplement le moment, et, espérons-le, c’est quelque chose de spécial. Quand elle m’a montré les résultats finaux, je savais qu’ils étaient parfaits. Et quand nous avons montré à Charles, il était tellement ravi d’eux aussi. Je pense que Catherine va être un membre de la famille très occupé, appelé à prendre toute la famille photos dans les années à venir.”

Catherine et Camilla, cependant, sont de bonnes amies et partagent le plaisir de lire, de marcher et de simplement parler comme “seules les femmes peuvent le faire. Vous savez, discutez du problème, résolvez-le et passez à autre chose”.

Camilla a également été très utile au début de l’entrée de Catherine dans la famille royale, offrant des conseils avisés et un réconfort lorsque les médias sont devenus trop bestiaux. Après tout, qui peut mieux répondre à cette question que Camilla, qui a souffert pendant des années d’une mauvaise presse, mais qui s’est relevée et qui inspire maintenant le respect pour son travail acharné et ses excellentes relations avec les médias ?

Catherine, à son tour, aime Camilla et voit comment on peut faire un mariage heureux malgré la charge de travail trépidante de la vie royale. Catherine et Camilla passent souvent du temps ensemble pendant les temps morts, et leur lien transparaît avec de nombreuses autres dates officielles doubles prévues car elles sont populaires auprès des femmes. Et les événements avec eux deux ont vraiment été bien accueillis, ils sont donc ravis de cette avancée.

Mais comment est la relation maintenant avec la reine? Rosy maintenant mais, pendant des années, pas si. Comment Camilla a-t-elle conquis Sa Majesté après un départ aussi glacial ? Un initié m’a dit que c’était simplement le fait “qu’elle a rendu Charles heureux. Pas seulement heureux, mais ils sont vraiment les meilleurs amis et s’aiment. De plus, elle fait rire Charles. Et, à leur tour, Camilla et la reine sont maintenant très proches, s’entretenant souvent avec Wordle d’un indice énigmatique ou discutant de l’intrigue de la dernière saga de Downton Abbey, que Camilla aime tant.”

Camilla se lie également avec la reine avec son amour de la danse, et ils adorent l’émission télévisée “Strictly Come Dancing”. Camilla a visité le plateau à quelques reprises et s’est liée d’amitié avec le juge Craig Revell Horwood.

Horwood m’a dit directement : “Chérie, elle adore la série et ne manque jamais un épisode, connaît tous les potins dans les coulisses et, bien sûr, je crois qu’elle aimerait secrètement venir dans la série. Et, oui, je pense qu’elle serait fabuleuse , ma chérie. Mais je ne sais pas si elle ose. Je veux dire, c’est intimidant pour tout le monde, encore moins pour quelqu’un dans sa position.

C’est ainsi que Camilla a assuré le respect durement gagné de la reine, et c’est ainsi que la décision de la reine de rendre public son souhait que Camilla soit connue comme la reine consort s’est concrétisée.

Camilla a insisté sur une règle “pas de cadeaux”, disant également à ma source : “Écoutez, à cet âge, vous avez tout ce que vous voulez. Et si les gens souhaitent me faire un cadeau, s’il vous plaît, soutenez simplement mes œuvres caritatives, même s’il s’agit de bénévolat, de don votre temps pour visiter car c’est pour moi ce dont nous avons besoin maintenant – plus de temps de personnes pour aider. Et moi, avoir une nouvelle robe, un parfum, etc., n’est pas ce qui est nécessaire. Alors, s’il vous plaît, pas de cadeaux. Ce serait mon souhait d’anniversaire.”

Un problème, cependant, qui reste inquiétant pour Camilla est la rupture de son amitié autrefois étroite avec le fils cadet de Charles, le prince Harry. Pour autant que Camilla le sache, “ils se sont bien entendus et ont discuté de toutes sortes de choses avec Harry, déclarant même qu’il aimait à quel point elle rendait son (père) heureux. Et puis, boum, du jour au lendemain coupé et pas un mot sur son annonce de la reine.”

Camilla a dit à ma bonne source : “Elle s’est toujours enorgueillie de ses bonnes relations, ayant travaillé dur pendant des années pour se lier d’amitié avec William et Harry. Mais d’une manière ou d’une autre, tout cela a changé sans préavis ni raison.”

Mais, comme l’a ajouté la source, “Camilla s’occupera de cela au fur et à mesure que cela se produira comme elle l’a fait tant de fois auparavant, mais en veillant à ce que son bien-aimé Charles et sa famille soient également pris en charge à sa manière, réconfortante, chaleureuse et amusante. “

Camilla, duchesse de Cornouailles, joyeux anniversaire.