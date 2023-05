Comment Camavinga, futur milieu de terrain du Real Madrid, est passé à la défense

Camavinga n’avait jamais imaginé passer du milieu de terrain à la défense, mais sa polyvalence a tranquillement fait de lui le joueur le plus important du Real Madrid sur la dernière ligne droite. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Commençons cet article par une question de quiz : la réponse a peut-être été donnée par le titre, mais c’est toujours une question très pertinente en ce qui concerne le déroulement de la saison du Real Madrid.

Quel joueur a disputé le plus de matchs toutes compétitions confondues cette saison pour les champions d’Europe ? Vinicius junior ? Non. Rodrygo ? Toujours pas. Eduardo Camavinga ? Correct! Le jeune Français a joué 52 fois jusqu’à présent, une fois de plus que Rodrygo. C’est un exploit incroyable pour l’un des nouveaux arrivants de l’équipe, et il pourrait y avoir encore quatre matchs devant lui en Liga et jusqu’à trois en Ligue des champions alors que Madrid se prépare pour son énorme affrontement en demi-finale à deux avec Manchester City.

Ayant débuté au Bernabeu en tant que joueur d’équipe prometteur et remplaçant d’impact lors de la campagne 2021-22, Camavinga est rapidement devenu le joueur sur lequel Carlo Ancelotti s’appuie le plus cette saison. Depuis la Coupe du monde, où le joueur de 20 ans a atteint la finale avec la France, il est l’un des membres les plus importants de l’équipe et l’un de ses meilleurs joueurs.

Que ce soit au milieu de terrain, comme on l’a vu contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions, ou à l’arrière gauche, comme contre Barcelone au Camp Nou par exemple, « Cama » a été exceptionnel. Il a même joué au poste d’arrière gauche lors de ses sept derniers matchs avec Madrid : la dernière fois qu’il a débuté au milieu de terrain, c’était en mars dans le Classique contre Barcelone.

Son passage à l’arrière gauche – bien loin de son rôle typique de milieu de terrain profond – est également intéressant, un changement qui remonte à la Coupe du monde. Après que Lucas Hernandez se soit déchiré le ligament croisé antérieur lors du premier match de groupe de la France contre l’Australie, Les Bleus L’entraîneur Didier Deschamps avait besoin d’une alternative à son remplaçant présumé, Theo Hernandez. Camavinga n’avait jamais joué à ce poste, mais Deschamps a vu en lui toutes les qualités – rythme et industrie, force physique, conscience et un très bon pied gauche – qui pourraient l’aider à s’épanouir là-bas.

Défensivement, il y avait du travail à faire – et il y en a encore, comme nous l’avons vu lors de son premier match en défense contre la Tunisie lors de la Coupe du monde – mais il s’est énormément amélioré au point qu’il est probablement la meilleure option d’arrière gauche de Madrid après quelques performances étonnantes dans cette position.

Le plus fascinant dans tout cela est le fait qu’il n’a même pas comme jouer arrière gauche ! Après que le Real Madrid ait dépassé Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions, il a été assez clair sur ce qu’il ressentait lorsqu’il a été interviewé après le match par la télévision française. « Non : ce n’est pas mon poste, ce n’est pas pour moi, mais je le fais pour aider l’équipe », a-t-il admis.

À quoi cela ressemblerait-il alors s’il aimait réellement jouer à l’arrière gauche ? Dans un rôle qu’il n’aime pas et qu’il n’avait jamais vraiment joué jusqu’en décembre, Camavinga a excellé ; en fait, il jouera presque certainement là-bas aussi contre Manchester City et devrait émousser la productivité de City à partir de positions larges.

« Il ferait n’importe quoi pour cette équipe et son entraîneur », explique une source proche du joueur. « [Camavinga] a tellement de respect pour Carlo Ancelotti qu’il pourrait dire de jouer n’importe où et Eduardo le ferait. Il a énormément bénéficié des conseils et des conseils de Carlo cette saison pour faire passer son jeu au niveau supérieur. »

L’ancien prodige rennais, qui a fait ses débuts en Ligue 1 à 16 ans avant de rejoindre l’Espagne à l’été 2021 pour 30 M€, a compris que jouer à l’arrière gauche fera de lui un meilleur milieu de terrain à l’avenir. Défensivement, il développe sa force et son équilibre, des traits qui sont toujours essentiels lorsqu’il joue au milieu de terrain.

« Il travaille très dur et s’améliore tout le temps », a récemment déclaré Ancelotti. « Je suis tellement content de lui, qu’il joue à l’arrière gauche ou au milieu de terrain. » La fréquence de rotation entre les deux postes est telle que Camavinga est l’un des premiers noms de la feuille d’équipe d’Ancelotti avec Karim Benzema, Vinicius ou Thibaut Courtois.

En devenant si important cette saison, Camavinga a changé quelques choses après la fin de la saison dernière. Il a intensifié son travail hors du terrain en ce qui concerne sa forme physique, s’inspirant de Benzema, dont il est très proche, et de son éthique de valeur. Alors que Camavinga veut toujours jouer régulièrement au milieu de terrain pour le club et le pays – il y a joué contre l’Irlande en Les Bleus‘ match le plus récent, une victoire 1-0 en éliminatoires de l’Euro – et peut-être suppléer à l’arrière gauche, plutôt que l’inverse, tout cela fait partie du processus.

Il est également juste de dire que sa flexibilité et ses efforts portent leurs fruits, tant pour l’équipe que pour lui en tant qu’individu. Après le triomphe du Real en Copa del Rey le week-end dernier, il a maintenant remporté tous les titres pour lesquels il a joué au club, remportant également la Ligue des champions de l’UEFA, la Liga, la Super Coupe d’Europe de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe d’Espagne. tous avant l’âge de 21 ans.

Il pourrait y avoir plus à venir cette saison si le Real peut prendre le dessus sur Man City en demi-finale de la Ligue des champions, ce qui ne sera pas facile. La fluidité et la polyvalence du jeu offensif de City sont telles que Camavinga & Co. auront les mains pleines pour essayer d’empêcher Kevin De Bruyne, Phil Foden et Riyad Mahrez de trouver Erling Haaland autour du but. S’ils veulent y parvenir, attendez-vous à ce qu’Ancelotti compte à nouveau sur son milieu de terrain / arrière gauche français pour maintenir les choses sur son flanc.