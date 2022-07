Comment calmer votre anxiété climatique

Le sentiment d’effroi de M. Kochanowski s’inscrit dans un éventail de sentiments souvent appelés anxiété climatique, un terme qui inclut la colère, l’inquiétude et l’insécurité découlant de la prise de conscience d’une planète qui se réchauffe.

“Je pense en fait que beaucoup de gens vivent cela en silence et en privé depuis un certain nombre d’années”, a déclaré Renee Lertzman, psychologue du climat et consultante auprès d’entreprises et d’organisations à but non lucratif. Mais « la conversation n’est plus marginale. Il a vraiment éclaté.

Selon un récent rapport de l’Institute of Global Health Innovation de l’Imperial College de Londres, les preuves que le changement climatique menace la santé mentale s’accumulent. Des températures plus élevées sont liées à un langage dépressif et à des taux de suicide plus élevés. Les incendies, les ouragans et les vagues de chaleur comportent des risques de traumatisme et de dépression.

Les catastrophes climatiques en cascade ont forcé les volontaires de la Croix-Rouge américaine à rester sur le terrain pendant des mois plutôt que des semaines, a déclaré Trevor Riggen, qui dirige les programmes nationaux de lutte contre les catastrophes du groupe. Il a noté qu’en raison du changement climatique, la Croix-Rouge est passée d’une focalisation sur les traumatismes immédiats à “cette condition plus chronique qui nécessite un type différent d’intervention en santé mentale ou de soins spirituels”.