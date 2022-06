Comment calculer votre taux d’utilisation du crédit

Lorsqu’il s’agit d’augmenter votre pointage de crédit, l’un des facteurs les plus importants sur lesquels vous devez vous concentrer est votre taux d’utilisation du crédit.

Votre taux d’utilisation correspond au pourcentage de votre crédit global que vous utilisez chaque mois et peut représenter jusqu’à 30% de votre score. Si vous avez une limite de crédit de 5 000 $ et dépensez 1 000 $ sur votre carte de crédit chaque mois, cela représente un taux d’utilisation de 20 %.

Les experts recommandent généralement de maintenir votre taux d’utilisation en dessous de 30 %, idéalement plus proche de 10 % si vous le pouvez. En effet, les sociétés de cartes de crédit considèrent les taux d’utilisation élevés comme un signal d’alarme indiquant que vous ne pourrez peut-être pas rembourser de manière fiable l’argent que vous devez.

Même si vous payez intégralement votre facture, un taux d’utilisation inhabituellement élevé pendant un mois peut temporairement réduire votre cote de crédit de 50 points.

Si vous êtes à la frontière entre différents plages de pointage de crédit – 740 à 799 est généralement considéré comme “très bon”, tandis que 670 à 739 est considéré comme “bon” et 580 à 669 est “équitable” – un coup de 50 points peut avoir un impact significatif sur les types de taux d’intérêt qui vous sont proposés. Plus votre pointage de crédit est élevé, plus vous aurez droit à des taux avantageux.

Pour calculer votre taux d’utilisation du crédit, accédez à la page de votre compte sur le site Web ou l’application de l’émetteur de votre carte de crédit et découvrez quelle est votre limite de crédit. Si vous avez plusieurs cartes, additionnez toutes vos limites de crédit. Ensuite, divisez vos dépenses mensuelles par ce chiffre. En utilisant l’exemple précédent, vous diviseriez 1 000 par 5 000 pour obtenir 0,2 ou 20 %.

Si vous souhaitez réduire votre taux d’utilisation, vous pouvez adopter quelques stratégies. L’une consiste à identifier les domaines de votre budget que vous pouvez rationaliser pour réduire vos dépenses mensuelles globales, comme la réalisation d’un audit d’abonnement.

Si vous ne voulez pas réduire vos dépenses, une autre option consiste à demander à l’émetteur de votre carte une augmentation de votre marge de crédit ou à ouvrir une autre carte de crédit.

Si vous ouvrez une nouvelle carte, soyez prêt à jongler avec plusieurs dates d’échéance de paiement afin de ne manquer aucun paiement et de nuire à votre pointage de crédit.

