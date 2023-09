Comment câbler une prise murale Ethernet

Le Wi-Fi s’améliore chaque année, mais même aujourd’hui, avec le lancement imminent du Wi-Fi 7, il est toujours impossible de battre le fil de cuivre à l’ancienne. Les câbles Ethernet sont fiables et rapides : ils ne sont pas (aussi) sensibles aux interférences et peuvent également aider les appareils sans fil : ils ne sont pas réservés aux PC, ordinateurs portables et boîtiers NAS.

Vous pouvez utiliser la liaison Ethernet avec un système Wi-Fi maillé compatible, vous permettant de placer vos nœuds plus loin que ne le permet le Wi-Fi.

Pendant que tu peut achetez simplement des câbles Ethernet préfabriqués et posez-les littéralement sur vos sols, à travers les portes et dans les escaliers, c’est inesthétique et constitue un risque potentiel de trébuchement. Au lieu de cela, il est préférable d’acheter un câble Ethernet à noyau solide approprié sur une bobine et de le faire passer sur des plaques frontales murales, comme celle-ci à un seul groupe d’Amazon.

Notez que les façades sont classées comme le câble Ethernet, alors payez un peu plus et obtenez au moins Cat6 pour une pérennité future.

Vous aurez également besoin d’une boîte à pattress pour visser la façade. Celles-ci ne sont pas différentes de celles que vous achèteriez pour les prises électriques et sont disponibles dans une variété de profondeurs, conçues soit pour un montage encastré (de sorte que la plaque frontale soit au niveau de votre mur) ou pour un montage en surface, où il n’est pas possible de créer une profondeur. trou dans votre mur. Sur la photo ci-dessus, vous voyez une façade Cat6 à quatre ports avec un boîtier de protection à deux gangs monté en surface.

Quoi qu’il en soit, vous savez peut-être déjà tout cela et souhaitez simplement savoir comment câbler une de ces prises murales RJ45. Et la raison pour laquelle ce n’est pas simple est qu’il existe deux normes de câblage, T568A et T568B, et que votre connecteur Ethernet a probablement des schémas de câblage pour les deux, comme le montre la photo ci-dessous, ou peut-être n’a rien du tout : juste des numéros de broches.

Techniquement, peu importe lequel des deux schémas vous utilisez, puisque T568A et T568B sont tous deux des configurations « directes ». Cela signifie que les fils des broches 1 à 8 se connectent à la broche correspondante à l’autre extrémité. Mais il est préférable de choisir le T568B car c’est le plus largement utilisé et il est conçu pour une meilleure protection contre le bruit et une meilleure isolation du signal.

Il est important et évident que vous devez utiliser le même schéma aux deux extrémités du même câble, quel que soit votre choix.

Pour connecter votre câble Ethernet à la façade, vous aurez besoin d’un outil de perforation comme celui illustré ci-dessous pour pousser les fils sur les bornes à l’arrière de la prise. C’est l’outil approprié pour le travail. Il est possible d’utiliser un petit tournevis à lame plate à la rigueur, mais disposer de l’outil approprié est toujours utile – et est moins dangereux. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de dénuder les fils au préalable : les pousser sur la borne traverse le revêtement et établit une connexion avec le métal en dessous.

Vous pouvez acheter ces outils de perforation individuellement et à très bas prix, mais si vous ne disposez pas déjà d’un outil de sertissage RJ-45 pour terminer les câbles Ethernet ordinaires – du genre qui connecte un PC à la prise murale que vous souhaitez câbler – vous Vous pouvez tout aussi bien acheter un kit complet comprenant tout, y compris un testeur, afin d’être sûr que vous avez tout câblé correctement.

Vous pouvez les récupérer sur Amazon, eBay ou ailleurs pour moins de 30 £ / 30 $. Si vous avez beaucoup de prises à câbler, vous devriez acheter un outil de poinçonnage plus cher qui coupe également l’excédent de fil pour vous.

Voici quel fil connecter à chaque broche à l’arrière de votre prise murale Ethernet. Encore une fois, nous vous recommandons d’utiliser le T568B. Les numéros de broches doivent être clairement indiqués, mais sinon, ne présumez pas de quoi il s’agit : ils ne sont pas tous identiques.

Épingle T568A T568B Couleur du fil T568A Couleur du fil T568B 1 3 2 rayure blanche/verte rayure blanc/orange 2 3 2 solide vert solide orange 3 2 3 rayure blanc/orange rayure blanche/verte 4 1 1 bleu solide bleu solide 5 1 1 rayure blanche/bleue rayure blanche/bleue 6 2 3 solide orange solide vert 7 4 4 rayure blanc/marron rayure blanc/marron 8 4 4 solide marron solide marron

Une fois votre câble Ethernet acheminé vers la prise et arrivant par le boîtier de protection, dénudez environ 30 à 40 mm de la gaine externe, idéalement à l’aide de l’outil spécial fourni dans les kits de sertissage RJ45. Vous verrez les quatre paires de fils torsadés ensemble et un X en plastique gardant les paires séparées. Coupez le plastique et détordez les câbles.

Disposez les fils de manière à ce qu’ils reposent sur chaque borne, l’excédent étant tourné vers l’extérieur de la prise et non vers l’intérieur.

Utilisez l’outil de perforation pour placer chaque fil sur sa borne.

Si vous câblez un connecteur RJ45 pour terminer un câble Ethernet à brancher sur une prise murale, vous pouvez également utiliser le tableau ci-dessus. En regardant de dessous, avec la languette de déverrouillage du côté opposé sur cette photo, la broche 1 est en bas et la broche 8 en haut. La raison pour laquelle nous avons pris la photo avec le connecteur de cette manière au lieu de la vue descendante plus logique avec la broche 1 en haut est que vous pouvez voir les broches.

Et si vous créez vos propres cordons de patch, n’oubliez pas de mettre la botte en caoutchouc. avant vous sertissez le connecteur.

Si vous souhaitez en acheter des préfabriqués, voici quelques recommandations pour les meilleurs câbles Ethernet.

Jim Martin / Fonderie

