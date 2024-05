Comment ça se termine ? Alors que le Hamas tient bon et riposte à Gaza, Israël n’a que de mauvaises options

JERUSALEM (AP) — Diminué mais pas dissuadé, le Hamas continue de se battre après sept mois brutaux de guerre avec Israëlse regroupant dans certaines des zones les plus durement touchées du nord de Gaza et reprenant les attaques à la roquette sur les communautés israéliennes voisines.

Israël a initialement réalisé des avancées tactiques contre le Hamas après qu’un bombardement aérien dévastateur ait ouvert la voie à ses troupes terrestres. Mais ces premiers progrès ont cédé la place à une lutte acharnée contre une insurrection adaptable – et à un sentiment croissant parmi de nombreux Israéliens que leurs militaires ne sont confrontés qu’à de mauvaises options, ce qui établit des comparaisons avec les guerres américaines en Irak et en Afghanistan.

C’était le sous-texte de une rébellion ces derniers jours par deux membres du cabinet de guerre du Premier ministre Benjamin Netanyahu – le ministre de la Défense Yoav Gallant et Benny Gantz, le principal rival politique de Netanyahu – qui ont exigé qu’il présente des plans détaillés pour l’après-guerre.

Ils ont soutenu les représailles d’Israël à l’attaque du Hamas du 7 octobre, notamment l’une des campagnes de bombardements les plus lourdes dans l’histoire récente, des opérations terrestres qui ont anéanti des quartiers entiers et des restrictions aux frontières selon le Programme alimentaire mondial de l’ONU plongé certaines parties du territoire dans la famine.

Mais aujourd’hui, les deux généraux à la retraite craignent une réoccupation prolongée et coûteuse de Gaza, d’où Israël a retiré ses soldats et ses colons en 2005. Ils sont également opposés à un retrait qui laisserait le Hamas aux commandes ou conduirait à la création d’un État palestinien.

Au lieu de cela, ils ont proposé des alternatives que de nombreux Israéliens considèrent comme totalement irréalistes. Le Hamas, quant à lui, a proposé son propre plan d’après-guerre.

Voici un aperçu de quatre façons dont cette guerre pourrait se terminer.

PROFESSION MILITAIRE À GRANDE ÉCHELLE

DOSSIER – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assiste à la réunion hebdomadaire du cabinet dans le bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 25 juin 2023. (Abir Sultan/Pool Photo via AP, File)

Netanyahu a promis une « victoire totale » qui éliminerait le Hamas du pouvoir, démantelerait ses capacités militaires et rendrait les nombreux otages qu’il détient encore lors de l’attaque qui a déclenché la guerre.

Il a dit la victoire pourrait arriver d’ici quelques semaines si Israël lance une invasion à grande échelle de Rafah, qu’Israël présente comme le dernier bastion du Hamas.

Amir Avivi, général israélien à la retraite et ancien commandant adjoint de la division de Gaza, affirme que ce n’est que le début. Il a déclaré qu’Israël devrait garder le contrôle pour empêcher le Hamas de se regrouper.

« Si vous ne drainez pas les marais, vous ne pourrez pas lutter contre les moustiques. Et drainer le marais signifie un changement complet du système éducatif, et traiter avec les dirigeants locaux et non avec une organisation terroriste », a-t-il déclaré. « C’est un processus générationnel. Cela n’arrivera pas en un jour. »

Les membres d’extrême droite de la coalition gouvernementale de Netanyahu, qui détiennent la clé de son maintien au pouvoir, ont appelé à une occupation permanente, à « l’émigration volontaire » d’un grand nombre de Palestiniens vers n’importe quel endroit où ils pourront les accueillir, et à la reconstruction des colonies juives à Gaza.

La plupart des Israéliens sont opposés, soulignant les coûts immenses liés au stationnement de milliers de soldats sur le territoire qui abrite 2,3 millions de Palestiniens. En tant que puissance occupante, Israël serait probablement tenu pour responsable de la fourniture de services de santé, d’éducation et autres. On ne sait pas exactement dans quelle mesure les donateurs internationaux interviendraient pour financer la reconstruction dans le contexte des hostilités en cours.

Il n’y a également aucune garantie qu’une telle occupation éliminerait le Hamas.

Israël contrôlait totalement Gaza lorsque le Hamas a été créé à la fin des années 1980. L’occupation du sud du Liban par Israël, qui a duré 18 ans, a coïncidé avec la montée du Hezbollah et des troupes israéliennes. combattent régulièrement des militants en Cisjordanie, qu’elle contrôle depuis 1967.

UN MÉTIER PLUS LÉGER, AIDÉ PAR LES « LICORNES »

DOSSIER – Des Palestiniens font la queue pour un repas à Rafah, dans la bande de Gaza, le jeudi 21 décembre 2023. Les Nations Unies ont déclaré mardi 21 mai 2024 qu’elles avaient suspendu la distribution de nourriture dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, en raison du manque de fournitures et insécurité. Il a également indiqué qu’aucun camion d’aide n’était entré au cours des deux derniers jours via un quai flottant installé par les États-Unis pour les livraisons maritimes. (Photo AP/Fatima Shbair, dossier)

Netanyahu a déclaré qu’Israël maintiendrait le contrôle de sécurité sur Gaza mais déléguerait l’administration civile aux Palestiniens locaux non affiliés au Hamas ou l’Autorité palestinienne soutenue par l’Occident, qui gouverne certaines parties de la Cisjordanie occupée. Il a suggéré que les pays arabes et autres contribuent à la gouvernance et à la reconstruction.

Mais jusqu’à présent, aucun n’a manifesté d’intérêt.

À notre connaissance, aucun Palestinien n’a proposé de coopérer avec l’armée israélienne, peut-être parce que le Hamas a déclaré qu’ils seraient traités comme des collaborateurs, une menace de mort voilée.

Les efforts visant à tendre la main aux hommes d’affaires palestiniens et aux familles puissantes « se sont soldés par une catastrophe », déclare Michael Milshtein, analyste israélien des affaires palestiniennes à l’université de Tel Aviv et ancien officier du renseignement militaire.

Il dit que les Israéliens qui recherchent de tels alliés recherchent des « licornes » – quelque chose qui n’existe pas.

Les États arabes ont également catégoriquement rejeté ce scénario – même les Émirats arabes unis, qui sont l’un des rares à reconnaître formellement Israël et à entretenir des liens étroits avec lui.

« Les Émirats arabes unis refusent de s’impliquer dans tout plan visant à couvrir la présence israélienne dans la bande de Gaza », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed Al Nahyan. dit ce mois-ci.

UNE GRANDE AFFAIRE

DOSSIER – Benny Gantz, membre clé du cabinet de guerre israélien et principal rival politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, quitte une réunion dans le bureau du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., au Capitole à Washington, en mars 4, 2024. (Photo AP/J. Scott Applewhite, dossier)

DOSSIER – Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant fait une déclaration commune avec son homologue américain, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, après leur réunion sur l’opération militaire israélienne à Gaza, à Tel Aviv, Israël, le 18 décembre 2023. (AP Photo/ Maya Alleruzzo, Dossier)

Au lieu de cela, les États arabes se sont unis autour d’une proposition américaine visant à résoudre ce conflit vieux de plusieurs décennies et à transformer le Moyen-Orient.

Dans le cadre de ce planune Autorité palestinienne réformée gouvernerait Gaza avec l’aide des nations arabes et musulmanes, dont l’Arabie saoudite, qui normaliserait ses relations avec Israël en échange d’un pacte de défense américain et aiderait à construire un programme nucléaire civil.

Mais les responsables américains et saoudiens affirment que cela dépend de l’engagement d’Israël sur une voie crédible vers un éventuel État palestinien.

Netanyahu a exclu un tel scénario – tout comme Gallant et Gantz – affirmant qu’il récompenserait le Hamas et aboutirait à la création d’un État dirigé par des militants aux frontières d’Israël.

Les Palestiniens affirment que mettre fin à l’occupation israélienne qui dure depuis des décennies et créer un État totalement indépendant à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est – territoires capturés par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 – est le seul moyen de mettre fin au cycle de l’effusion de sang.

Le Hamas a dit il accepterait une solution à deux États au moins provisoirement, mais son programme politique appelle toujours à la « libération totale de la Palestine », y compris de ce qui est aujourd’hui Israël. Le Hamas a également déclaré qu’il devait faire partie de tout règlement d’après-guerre.

UN ACCORD AVEC LE HAMAS

Des proches et des partisans des otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza tiennent des photos de leurs proches lors d’une représentation appelant à leur retour à Tel Aviv, Israël, le jeudi 23 mai 2024. (AP Photo/Oded Balilty)

Le Hamas a proposé une grande affaire très différente – un accord qui, ironiquement, pourrait être plus acceptable pour les Israéliens que l’accord américano-saoudien.

Le groupe militant a proposé un accord progressif dans lequel il libérerait tous les otages en échange de centaines de prisonniers palestiniens – y compris de militants de haut rang – ainsi que du retrait des forces israéliennes de Gaza, d’un cessez-le-feu prolongé et de la reconstruction.

Cela laisserait presque certainement au Hamas le contrôle de Gaza et lui permettrait potentiellement de reconstruire ses capacités militaires. Le Hamas pourrait même revendiquer la victoire, malgré les nombreuses morts et destructions subies par les civils palestiniens depuis le 7 octobre.

Mais des milliers de manifestants israéliens sont descendus dans la rue ces dernières semaines pour appeler leurs dirigeants à accepter un tel accord, car c’est probablement le seul moyen de récupérer les otages.

Ils accusent Netanyahu de s’opposer à un tel accord parce que cela pourrait conduire ses alliés d’extrême droite à renverser son gouvernement, mettant potentiellement fin à sa carrière politique et l’exposant à des poursuites judiciaires. accusations de corruption.

Les partisans d’un tel accord affirment qu’il y aurait d’autres avantages pour Israël, au-delà de la libération des otages.

Le conflit de faible intensité avec le Hezbollah libanais La situation s’atténuerait probablement à mesure que les tensions régionales s’atténueraient, permettant à des dizaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière de rentrer chez elles. Israël pourrait enfin tenir compte des failles de sécurité cela a conduit au 7 octobre.

Et cela pourrait préparer une nouvelle série de combats inévitables.

Milshtein dit qu’Israël devrait adopter le concept de « hudna » du Hamas – une période prolongée de calme stratégique.

« Hudna ne signifie pas un accord de paix », a-t-il déclaré. « C’est un cessez-le-feu que vous exploiterez pour vous rendre plus fort puis attaquer et surprendre votre ennemi. » ___

