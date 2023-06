Comment ça se passe dans le sous-marin Titan ? Un ex-passager se souvient d’un voyage au milieu d’une attente «tortueuse» pour des nouvelles – National

» Inquiétude intense « , c’est ainsi qu’un ancien passager du submersible Titan disparu décrit ses sentiments alors qu’il attend avec espoir que les cinq personnes à bord, dont deux de ses amis, soient retrouvées en toute sécurité.

Alfred Hagen, président de Hagen Construction and Development et aventurier autoproclamé de Pennsylvanie, a parlé avec Global News de son lien avec le navire et a raconté son propre voyage qu’il a fait dans les profondeurs de l’océan en 2021.

Ses amis Paul-Henry Nargolet, un plongeur français considéré comme un expert mondial du Titanic, et le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, étaient à bord du submersible lorsqu’il a disparu dimanche.

« Comme vous pouvez bien le comprendre, ce n’est pas seulement une histoire pour moi, ce ne sont pas seulement des gens quelque part, ce sont des amis personnels », a-t-il déclaré dans une interview.

« C’est une histoire horrible et je sais intimement quelles conditions ils subissent, l’état du submersible, à quel point il fait froid, à quel point il est étroit, à quel point il est inconfortable. Et cela me fait profondément mal de penser à eux à bout de souffle alors que le temps presse pour eux.

Le submersible, Titan, a été signalé pour la première fois en retard dimanche soir, déclenchant les recherches dans les eaux à environ 700 kilomètres au sud de St. John’s, T.-N.-L.





Sous-marin du Titanic manquant : un avion canadien détecte des bruits sous-marins pendant les recherches



Le navire disposait d’un approvisionnement en oxygène de quatre jours – environ 96 heures – lorsqu’il a été mis en mer vers 6 heures du matin, selon un conseiller d’OceanGate Expeditions, qui a supervisé la mission.

Un journaliste de CBS News, David Pogue, qui a déjà voyagé sur Titan en 2022, a déclaré que le véhicule utilise des messages texte dans les deux sens avec un navire de surface, et des pings de sécurité émis toutes les 15 minutes pour indiquer que le submersible fonctionne toujours.

Ces deux systèmes se sont arrêtés environ une heure et 45 minutes après l’immersion du Titan.

En parlant de son propre voyage d’il y a deux ans, Hagen a déclaré qu’ils avaient appris comment fonctionnait le submersible, à quoi s’attendre et qu’ils avaient dû changer à la fois leur régime alimentaire et leurs routines, ajoutant qu’une partie du changement au régime «à faible teneur en résidus» était due au fait qu’il y avait « pas d’installations » dans la machine.

« Nous étions donc préparés mentalement, physiquement pour cette expédition, puis nous y sommes allés », a-t-il expliqué. « Et bien sûr, c’est un défi et ce n’est pas pour les âmes sensibles. Je veux dire, c’est une entreprise très dangereuse et ils l’ont clairement dit.





Sous-marin du Titanic manquant : qu’y a-t-il à l’intérieur du vaisseau ?



L’homme du comté de Bucks, en Pennsylvanie, a déclaré que la plupart des missions, y compris celle qu’il a effectuée, duraient environ 13 ou 14 heures au moment où vous « faites une chute libre, êtes allé au fond de l’océan, avez passé du temps à enquêter sur l’épave site puis remonter.

Il a ajouté que sortir du navire prend également du temps car il doit être hissé sur un navire et « déplier » plusieurs verrous pour ouvrir la porte.

Il a fait l’éloge de son ami Rush lors de son interview, qu’il a appelé « l’inventeur de génie » de Titan, disant qu’il a créé quelque chose qui pourrait aller plus loin que « presque n’importe quel autre équipement » sur Terre et essaie d’ouvrir les profondeurs de la mer pour l’exploration. .

En parlant de Nargolet, Hagen l’a qualifié de «légende vivante» pour les réalisations qu’il a accomplies dans la recherche d’épaves à travers le monde.

« C’est M. Titanic », a déclaré Hagen. « Il a essentiellement supervisé le sauvetage de tout ce qui s’est produit et le sait intimement. »

Hagen a expliqué que, sur la base de sa propre expérience, il y avait beaucoup de choses qui peuvent se produire pendant toute l’excursion alors que le navire descend là où le Titanic devrait être.

Cela commence par une chute libre au cours de laquelle l’alimentation du navire est coupée et le submersible tombe dans la mer, ce qui, selon lui, a pris environ trois à trois heures et demie.

« Vous entrez dans un monde d’obscurité totale où la lumière ne peut jamais pénétrer, et dans une absence totale de lumière, qui est inconnue partout sur terre sauf dans les profondeurs de l’abîme », a-t-il expliqué.

Une fois qu’ils sont arrivés au fond, il a dit que les puissances submersibles revenaient et commençaient à explorer, ajoutant que quand c’est aussi profond, il peut y avoir des moments où la communication est sporadique en raison de la profondeur.

Cependant, compte tenu de la profondeur du navire, il peut être difficile de fouiller cette zone.

« Il est même difficile de trouver quelque chose d’aussi gros que le Titanic », a-t-il déclaré. « Tu cherches vraiment une aiguille au fond de la mer. »

Sous-marin Titanic manquant: la nature «improvisée» du navire mise en évidence dans le segment 2022 de CBS News



Bien qu’il ait reconnu qu’il ne s’agissait que de spéculations basées sur sa propre expérience personnelle, Hagen a déclaré qu’il se demandait si le navire avait subi une « panne catastrophique » où il avait perdu de la puissance et n’avait pas pu faire surface, s’était potentiellement coincé dans l’épave du navire lui-même, ou avait subi une « implosion ».

Mais il a averti que s’il y avait une implosion, il n’y aurait aucun signe de vie. Hagen a noté des rapports récents selon lesquels des bruits sous-marins ont été détectés dans l’Atlantique Nord qui pourraient être interprétés comme des personnes potentiellement encore en vie.





84 heures sous l’eau, 12 minutes d’oxygène restantes : le survivant d’un sauvetage sous-marin le plus profond réfléchit à son cauchemar



Une déclaration des garde-côtes américains publiée mercredi n’a pas précisé ce que les sauveteurs pensaient que les bruits pouvaient être, bien qu’elle ait offert une lueur d’espoir aux personnes perdues à bord.

Malgré les risques encourus et les dérogations signées par les personnes à bord du navire, prendre ce risque est ce que Hagen appelle une « partie fondamentale de l’être humain ».

«Nous voulons aller plus loin que quiconque n’est jamais allé. Nous voulons être aussi grands que possible », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous acceptons le risque. Si nous n’acceptions pas le risque, nous n’aurions jamais traversé des océans ouverts, nous n’aurions jamais appris à naviguer sur des navires, nous n’aurions jamais piloté des avions.





Sous-marin disparu du Titanic : les amis des passagers expriment leurs espoirs et leurs craintes face à la découverte de bruits sous-marins



Hagen a déclaré qu’il espère que ses amis reviendront, mais a déclaré que ceux qui font le voyage en submersible connaissent le risque et que chaque voyage du navire améliore le suivant.

« Vous acceptez le danger », dit-il. « Donc, fondamentalement, si leurs vies sont perdues, elles ne seront pas en vain parce que quelqu’un va tirer les leçons apprises et ils vont les incorporer à l’avenir et faire quelques ajustements. »

Alors que des amis, des membres de la famille et des gens du monde entier attendent des nouvelles du submersible, Hagen a déclaré que s’il recevait un appel indiquant que les personnes à bord étaient en sécurité et retournaient à la surface, « ce serait l’un des moments les plus doux de toute ma vie. Un sentiment d’euphorie complète.

« C’est de plus en plus improbable à mesure que les sables s’épuisent. Mais nous ne pouvons pas renoncer à nos efforts tant qu’il y a de l’espoir.

—Avec des fichiers de Shallima Maharaj, Aaron D’Andrea et Sean Boynton, Global News