Bien que les Américains choisissent la plupart de leurs élus par vote populaire, la sélection d’un président américain n’est pas aussi directe.

La présidence est décidée par vote du Collège électoral, une liste temporaire de 538 électeurs, tous choisis par les partis politiques de leur état. Chaque électeur dépose une voix; un candidat présidentiel a besoin de 270 de ces voix pour gagner.

Le processus a fait l’objet de critiques croissantes, à partir de l’élection présidentielle controversée de 2000, au cours de laquelle le républicain George W. Bush a vaincu le démocrate Al Gore, bien qu’il ait perdu le vote populaire.

Le président Donald Trump a également perdu le vote populaire en remportant le Collège électoral pour vaincre Hillary Clinton en 2016.

Maintenant que Joe Biden a remporté la Pennsylvanie et la présidence, tous les yeux sont rivés sur le collège électoral. Voici comment cela fonctionne et comment cela entrera en jeu dans la course 2020:

Comment le collège électoral a voté

Près de six semaines après que les Américains ont voté Joe Biden comme prochain président, le collège électoral se réunit lundi 14 décembre et leurs votes rendront presque certainement officielle la perte électorale du président Donald Trump. Voici un aperçu des résultats du collège électoral à ce jour:

Nombre de votes du collège électoral par État

Le nombre d’électeurs varie selon l’État

Le nombre d’électeurs est basé sur la représentation au Congrès d’un État. Par exemple –

Les partis politiques choisissent les électeurs, qui s’engagent à voter pour le candidat de leur parti. Les membres du Congrès et les hauts fonctionnaires fédéraux n’ont pas le droit d’être électeurs.

Répartition du collège électoral

3 novembre: jour des élections

Le public vote les candidats à la présidence et à la vice-présidence. Bien que la plupart des bulletins ne comportent que des noms de candidats, les électeurs choisissent en fait des groupes d’électeurs.

Le candidat qui obtient le plus de votes populaires obtient tous les électeurs. L’exception: le Maine et le Nebraska, qui peuvent diviser les électeurs entre les candidats.

14 décembre: les électeurs ont voté

Les électeurs se réunissent dans leurs capitales respectives et votent. Les résultats sont scellés et envoyés au président du Sénat américain – actuellement vice-président Mike Pence.

3 janvier 2021: siège du nouveau Congrès

Les membres nouvellement élus et actuels du Congrès sont officiellement assis.

6 janvier: les votes électoraux sont comptés

Les membres de la Chambre et du Sénat se réunissent conjointement pour un décompte officiel des votes électoraux. Le candidat avec 270 voix est déclaré vainqueur.

20 janvier: Journée d’inauguration

Les candidats vainqueurs à la présidentielle et à la vice-présidence prêtent serment.

Le Collège électoral a des critiques …

Ces dernières années, le mouvement du vote populaire national a cherché à remplacer le collège électoral, préférant le vote populaire à l’élection des présidents.

Les détracteurs disent que le système est devenu plus imparfait parce que les candidats peuvent gagner le vote populaire mais toujours perdre au collège électoral.

Cela s’est produit cinq fois dans l’histoire américaine, plus récemment dans Bush contre Gore en 2000 et Trump contre Clinton en 2016. Cela pourrait se reproduire cette année.

Les critiques affirment qu’il favorise les États à petite population par rapport aux plus grands et oblige les campagnes présidentielles à se concentrer trop sur les États du champ de bataille ou les États qui sont des victoires possibles pour l’une ou l’autre des parties.

Un sondage Gallup en septembre a montré que 61% des Américains étaient favorables à la suppression du Collège électoral.

… et supporters

Le Collège électoral tel que nous le connaissons fait partie de la politique américaine depuis 1804. Les partisans disent que c’est essentiel.

« Le Collège électoral a été conçu par les rédacteurs délibérément, comme le reste de la Constitution, pour contrer les pires impulsions humaines et protéger la nation des dangers inhérents à la démocratie », a noté les Affaires nationales dans son édition d’automne 2020.

États du champ de bataille en 2020

Les électeurs doivent-ils voter pour le candidat de leur parti?

On s’attend à ce qu’ils le fassent, mais parfois non. Les électeurs «sans foi» ont rompu leur rang et voté pour quelqu’un d’autre que leur candidat. Selon Fairvote.org, 90 électeurs ont émis des votes «déviants» lors des 58 dernières élections présidentielles. Aucun n’a affecté le résultat.

Vingt-six États et le district de Columbia ont des lois qui obligent les électeurs à voter conformément au vote populaire. La Cour suprême a statué le 6 juillet que les États peuvent punir les électeurs infidèles qui deviennent des voyous.

Que se passe-t-il s’il y a une égalité?

Il est possible, mais extrêmement improbable, que le Collège électoral puisse bloquer 269-269. Dans ce cas, la Chambre nouvellement élue voterait pour déterminer qui devient président. Chaque État obtient une voix; Il faut 26 voix pour gagner. Le Sénat déciderait qui deviendrait vice-président.

LA SOURCE Rapports et recherches USA TODAY; senate.gov; history.house.gov; fairvote.org; Conférence nationale des législatures d’État; Associated Press; Reuters