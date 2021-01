Parmi beaucoup de choses que le coronavirus La pandémie a changé cette année, notamment la façon dont les transports publics fonctionnaient. Il fut un temps où voyager dans un bus public, un métro ou un train local était un sport extrême en raison du nombre massif de personnes qui y faisaient la navette. Mais l’année 2020 a tout changé et des règles comme la distanciation sociale étaient tout ce qui comptait.

Décrivant l’année qui a changé les transports en commun pour les habitants de la capitale indienne, la Delhi Metro and Rail Corporation a tweeté mercredi un message plein d’esprit. L’équipe créative des médias sociaux de DMRC est passée à la tendance « Comment ça a commencé vs comment ça va » et a publié deux photos. Une photo montrait une scène pré-COVID du métro de Delhi où les gens pouvaient s’asseoir les uns à côté des autres sans se demander s’ils étaient porteurs d’un virus mortel. Le côté « Comment ça va » a montré le scénario actuel du métro de Delhi où les gens sont assis avec un écart d’un siège craignant la présence de coronavirus .

Le tweet a reçu 767 likes alors que les Delhiites expriment leurs pensées sur le tweet. De nombreux navetteurs quotidiens qui utilisent le métro de Delhi ont affiché une autre réalité de la situation actuelle. De nombreux utilisateurs ont montré que les gens à l’intérieur du métro ne se soucient toujours pas de la distanciation sociale et voyagent comme avant.

Un autre utilisateur a publié cette photo de Delhi Metro:

Voici quelques réactions supplémentaires au tweet.

Delhi Metro avait suspendu ses opérations plus tôt en mars de cette année après que la pandémie a frappé l’Inde. Avec plusieurs verrouillages et des bureaux fermés, la capitale n’a été témoin d’aucun mouvement des transports en commun. Cependant, comme les restrictions ont été progressivement levées, DMRC a repris ses opérations en septembre, mais avec de nouvelles règles strictes.

DMRC avait déclaré qu’il introduirait des escouades volantes et facturerait de lourdes amendes aux navetteurs qui enfreignent les mesures préventives pour freiner la coronavirus . Les mesures préventives étaient celles suggérées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé et du Bien-être familial comme maintenir une distance d’un mètre, porter un masque facial en permanence et ne pas voyager si la personne a de la fièvre ou de la toux. D’autres règles étaient de désinfecter les mains dès que l’on entre dans la station de métro, en évitant de toucher une surface à l’intérieur du métro.

Pour l’achat de tickets de métro, le DMRC avait supprimé les jetons utilisés auparavant et était passé aux transactions sans numéraire.