Cristiano Ronaldo, le Portugais talismanique avant de devenir la superstar qu’il est aujourd’hui, était un garçon maigre de Madère qui a fait irruption dans la configuration du Sporting CP à l’âge de 17 ans après avoir impressionné les patrons du club avec ses performances au football des groupes d’âge. . Ronaldo est devenu le premier joueur à jouer pour les équipes des moins de 16 ans, des moins de 17 ans et des moins de 18 ans du club, l’équipe B et la première équipe, le tout en une seule saison.

LIRE AUSSI | Joyeux anniversaire Cristiano Ronaldo: voici les 10 meilleurs buts du GOAT

L’année suivante, le joueur de 17 ans a fait ses débuts en équipe première le 7 octobre 2002, dans la Primeira Liga, contre Moreirense et Ronaldo s’est assuré que c’était tout simplement remarquable en marquant deux buts pour solidifier le 3. 0 victoire contre Moreirense.

Cristiano Ronaldo Records | Coiffures Cristiano Ronaldo

Son premier but a montré un aperçu de ce que le jeune garçon avait dans ses casiers. Une superbe course à partir de la ligne médiane, a dépassé quelques défenseurs, avec ses marches désormais marquantes, a fait un peu d’espace sur le bord de la surface de réparation, avant de lancer une puissante frappe du pied droit au fond du filet.

Après le but, Ronaldo a couru vers les supporters pour célébrer son premier but senior, en enlevant son maillot et en l’agitant autour de sa tête alors que l’entraîneur du Sporting, Laszlo Boloni, partageait un rire avec son équipe de soutien.

LIRE AUSSI | Joyeux anniversaire Cristiano Ronaldo: les coiffures chaudes et tendances de la star du sport stylée et talentueuse

Ronaldo en a ajouté un autre avant le coup de sifflet final, avec une tête deux minutes après le début du temps d’arrêt en seconde période. Depuis lors, il a joué pour Manchester United, le Real Madrid et la Juventus et a remporté de nombreux honneurs de club et personnels. Il a cinq Ballon d’Or, deux prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, trois prix du meilleur joueur de l’année de l’UEFA à son actif.

Ronaldo a également remporté cinq titres de l’UEFA Champions League, deux titres de la Liga, trois titres de Premier League anglaise, deux titres de Serie A pour n’en nommer que quelques-uns. Il a également conduit le Portugal à un titre européen.

En ce moment, ce footballeur extrêmement talentueux de Madère, au Portugal, est le meilleur buteur du monde avec 760 buts en carrière.