Comment “Bullet through Apple” d’Harold Edgerton a arrêté le temps

Écrit par Oscar Holland, CNN

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

Explosant d’énergie mais parfaitement immobile, l’image d’Harold “Doc” Edgerton en 1964 d’une balle de calibre .30 déchirant une pomme a montré un moment autrement invisible dans des détails captivants. La scène a pris une beauté sereine et sculpturale lorsque la peau de la pomme en train de se désintégrer s’est ouverte sur un fond d’un bleu profond.

L’image est largement considérée comme une œuvre d’art. Mais plus important encore pour son créateur, c’était aussi un exploit d’électrotechnique. Le professeur de longue date du Massachusetts Institute of Technology (MIT) l’a utilisé pour illustrer une conférence, intitulée “Comment faire de la compote de pommes”, dans laquelle il a expliqué la technologie flash pionnière qui l’a aidé à prendre la photo.

Edgerton, décédé en 1990 à l’âge de 86 ans, est considéré comme le père de la photographie à grande vitesse. Les vitesses d’obturation de l’appareil photo étaient trop lentes pour capturer une balle volant à 2 800 pieds par seconde, mais ses flashs stroboscopiques – un précurseur des lumières stroboscopiques modernes – ont créé des éclats de lumière si courts qu’une photographie au bon moment, prise dans une pièce autrement sombre , donnait l’impression que le temps s’était arrêté. Les résultats étaient fascinants et, souvent, désordonnés.

“Nous avions l’habitude de plaisanter en disant qu’il fallait un tiers de microseconde (un millionième de seconde) pour prendre la photo – et toute la matinée pour nettoyer”, se souvient son ancien élève et assistant d’enseignement, J. Kim Vandiver, sur un appel vidéo du Massachusetts.

L’image de 1964 est devenue l’une des photographies les plus connues du XXe siècle. Crédit: Harold Edgerton/MIT ; avec l’aimable autorisation de Palm Press

Alors que les premiers caméramans avaient expérimenté des “poudres flash” pyrotechniques qui combinaient des combustibles métalliques et des agents oxydants pour produire une réaction chimique courte et brillante, Edgerton, né au Nebraska, a créé un flash beaucoup plus court et plus facile à contrôler. Sa percée était plus une question de physique que de chimie : après son arrivée au MIT dans les années 1920, il a développé un tube éclair rempli de gaz xénon qui, lorsqu’il était soumis à une haute tension, faisait sauter l’électricité entre deux électrodes pendant une fraction de seconde. .

Au moment où il a déclenché l’obturateur pour sa désormais célèbre photo de pomme, Edgerton avait développé un microflash qui utilisait de l’air ordinaire plutôt que du xénon. Il avait également produit des décennies d’images bien connues : des colibris en plein vol, des clubs de golf frappant des balles et même des explosions de bombes nucléaires. (Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edgerton a développé une caméra spéciale “rapatronique” – ou électronique rapide – pour la Commission de l’énergie atomique qui pouvait contrôler la quantité de lumière pénétrant dans la caméra pendant les explosions.)

Pourtant, ce sont ses photos de balles des années 1960 qui se sont avérées parmi les plus mémorables. Selon Vandiver, qui travaille toujours au MIT en tant que professeur de génie mécanique, le défi n’était pas de produire un flash mais de déclencher l’appareil photo au bon moment. Les réactions humaines étaient trop lentes pour prendre la photo manuellement, alors Edgerton a utilisé le son de la balle elle-même comme déclencheur.

“Il y aurait un microphone hors de l’image, juste en bas”, a déclaré Vandiver. “Ainsi, lorsque l’onde de choc de la balle a touché le microphone, le microphone a déclenché le flash, puis vous fermiez le (obturateur par la suite).”

Réalisation d’une icône

Au fil des ans, Edgerton et ses élèves ont pris un fusil sur des objets tels que des bananes, des ballons et des cartes à jouer. Pour Vandiver, la raison pour laquelle la pomme – avec une image de 1957 d’une goutte de lait éclaboussant – est devenue l’une des photographies déterminantes d’Edgerton est, en partie, sa simplicité. “Cela capte votre imagination… et vous comprenez immédiatement ce que c’est”, a-t-il déclaré.

Une autre des célèbres photos d’Edgerton, prise en 1957, montre les éclaboussures en forme de couronne produites par les gouttelettes de lait. Crédit: Harold Edgerton/MIT ; avec l’aimable autorisation de Palm Press

Il y avait un autre facteur en jeu : l’œil artistique d’Edgerton. La beauté de la composition de ses images les a vus republiés dans des journaux et des magazines du monde entier, et plus de 100 de ses photos sont aujourd’hui conservées au Smithsonian American Art Museum. Pourtant, Edgerton a rejeté le titre supplémentaire.

“Ne me faites pas passer pour un artiste”, a-t-il déclaré. “Je suis ingénieur. Je suis après les faits, seulement les faits.”

Alors que Vandiver a déclaré “qu’il y a définitivement un héritage artistique” dans les expériences visuelles d’Edgerton, qui ont fait progresser le domaine de la photographie, ses recherches ont également eu un impact considérable sur la science et l’industrie. Son approche pratique se perpétue au centre Edgerton du MIT, qui a été créé en son honneur en 1992. Vandiver, qui est le directeur du centre, a déclaré que chaque étudiant est encouragé à prendre sa propre photo.

“Nous enseignons toujours le cours, et les étudiants pensent toujours à des choses étranges à prendre en photo”, a-t-il déclaré, se souvenant d’images récentes de craie colorée et de rouge à lèvres déchirés par des balles. “Les pommes sont ennuyeuses maintenant.”