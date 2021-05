Comment budgétiser pour devenir un entrepreneur prospère

Prendre des risques peut sembler beaucoup plus facile si vous avez un filet de sécurité.

Pour Tori Dunlap, fondatrice de la société centrée sur la femme société d’éducation financière Her First 100K, cette garantie se présentait sous la forme de 100 000 $.

Dunlap, 26 ans, a décroché un emploi de marketing d’entrée de gamme après avoir obtenu son diplôme universitaire et a vite appris que l’entreprise n’était pas pour elle.

Elle a lancé un blog et s’est fixé comme objectif d’économiser 100 000 $ avant ses 25 ans. Son audience a augmenté avec ses économies, et l’entrepreneur a atteint son objectif peu de temps après son 25e anniversaire.

Ensuite, Dunlap a décidé de quitter son emploi et de se concentrer sur ses premiers 100 km à temps plein. Elle compte désormais près d’un million d’abonnés sur Tik Tok et a aidé des milliers de femmes à redresser leurs finances.

En mars, Her First 100K a dégagé plus de 100000 $ de bénéfices, a déclaré Dunlap.

Regardez cette vidéo pour découvrir les quatre étapes que l’entrepreneur suggère à chacun de prendre pour construire son propre filet de sécurité.

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures investissent dans Glands.