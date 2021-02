Comment BTS est devenu le groupe de K-Pop qui a conquis le monde

« Un Hot 100 et une nomination aux Grammy Awards, ce sont nos objectifs », a-t-il poursuivi. « Mais ce ne sont que des objectifs – nous ne voulons pas changer notre identité ou notre authenticité pour obtenir le numéro un. Comme si nous chantions soudainement en anglais complet et changions toutes ces autres choses, alors ce n’est pas BTS. Nous allons tout faire, nous essaierons. Mais si nous ne pouvons pas obtenir le numéro un ou le numéro cinq, c’est OK. «

D’ACCORD? Peut-être. Peu probable? Définitivement.

« Nous devons nous considérer comme non seulement meilleurs [than other K-pop acts], mais le meilleur », a déclaré RM Le Hollywood Reporter quand le groupe a fait la couverture en octobre 2019. « Quand nous sommes là-bas sur cette scène, nous sommes là pour conquérir. Nous pensons que nous sommes ceux-là. »

Alors que la popularité de la K-pop ne fait qu’augmenter aux États-Unis – groupe de filles BLACKPINK a réalisé une première avec un set de Coachella en 2019 et un album Carte de l’âme: 7 gagner plus de 3 millions de précommandes dans la première semaine, il a été annoncé en janvier 2020, le ciel semblait être la limite pour le groupe à la pointe de cette récente étape de Hallyu, ou la vague coréenne.

Alors un Hot 100 n ° 1? Ce n’était qu’une question de temps.

Et quand le groupe a sorti « Dynamite », un single indépendant précédant leur album le plus récent, Être, et leur premier chant entièrement en anglais – en août, ils ont réalisé leur souhait. La piste a fait ses débuts au n ° 1 sur le Hot 100 où elle est restée pendant un total de trois semaines, ce qui en fait le premier sud-coréen à être en tête du classement.

Par le temps Être a chuté en novembre, faisant ses débuts en tant que cinquième album n ° 1 et leur livrant un autre single à succès n ° 1 (« Life Goes On »), BTS a rayé une autre réalisation de sa liste lorsque « Dynamite » a été nominé pour la meilleure performance du duo / groupe pop à les Grammys 2021. Ce clin d’œil en a fait le premier groupe pop coréen à être reconnu par la Recording Academy.

Comme RM l’a dit dans une interview avec Écuyer sorti un jour avant l’annonce des nominations, « je pense que les Grammys sont la dernière partie, comme la dernière partie de tout le voyage américain. »

Avec tous les yeux rivés sur la cérémonie du 14 mars pour voir s’ils sortent victorieux, on ne peut nier qu’ils sont déjà gagnants à plusieurs reprises. Quant à savoir où ils iront ensuite, eh bien, nous avons hâte de le savoir.

(Cette histoire a été publiée à l’origine le 12 avril 2019 à 3 heures du matin, heure du Pacifique.)