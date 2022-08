Comment brutal “Doctor Death” a massacré toute la famille et mis en scène une scène de crime sanglante – seulement pour être pris au dépourvu par des indices clés

APRÈS avoir massacré toute sa famille et étalé du sang sur les murs de leur maison, “Doctor Death”, Jeffrey MacDonald a appelé la police.

Couvert du sang de sa femme et de ses enfants, il a raconté à l’opérateur du 911 une histoire terrifiante selon laquelle sa maison avait été prise d’assaut par des hippies à la Charles Manson – affirmant qu’ils avaient tué sa femme et ses deux filles.

Le Dr Jeffrey MacDonald a tué toute sa famille puis l’a couvert

Le Dr MacDonald et sa femme Collette semblaient être le couple américain idéal

Le couple a eu deux enfants, Kimberley, à droite, et Kristen, à gauche, avec un troisième en route

MacDonald – un chirurgien militaire grand et beau – semblait être le père de famille idéal et il a d’abord réussi à convaincre les flics qu’il était la victime.

Personne n’aurait soupçonné qu’il aurait pu être capable d’une telle violence malsaine.

Le médecin All-American pensait qu’il avait commis les meurtres parfaits et qu’il allait s’en tirer avec ses crimes.

Mais après neuf ans, il a finalement été surpris en tant que détective et son beau-père a réussi à démêler le tissu de mensonges du chirurgien tordu.

Malgré son attitude cool et professionnelle, MacDonald s’est révélé avec plusieurs indices clés.

La découverte des armes du crime dans le jardin arrière de la maison, avec des empreintes digitales mystérieusement effacées, indiquait un tueur qui n’avait pas quitté les lieux.

Il a également fourni très peu de preuves pour étayer ses affirmations sinistres d’un gang maraudeur de hippies meurtriers et a refusé de passer un test de détection de mensonge.

De plus, malgré son entraînement au combat à mains nues, la pièce où MacDonald s’était soi-disant battu pour sa vie avec ses agresseurs montrait peu de signes de lutte.

Des fibres de son haut de pyjama ont été retrouvées sous le corps de sa femme et dans les chambres de ses deux filles.

Lorsque la police est arrivée pour la première fois à la maison de Fort Bragg, en Caroline du Nord, elle a été accueillie par une scène écœurante.

Froid et calculé, MacDonald lui-même avait appelé la police à 3 h 30 le 17 février 1970.

Lorsque la police est arrivée, ils l’ont trouvé couvert de sang allongé à côté du cadavre de sa femme enceinte.

Colette avait été poignardée 16 fois avec un couteau de cuisine et 21 fois avec un pic à glace, et ses deux bras étaient cassés.

La fille aînée du couple, Kimberley, âgée de cinq ans, avait été matraquée à mort et poignardée au cou.

La petite Kristen, deux ans, a eu 48 coups de couteau distincts.

MacDonald, 26 ans, médecin et béret vert, avait subi un poumon perforé et plusieurs coups de couteau, ainsi qu’une ecchymose à la tête.

Il venait de terminer un quart de travail de 24 heures à l’hôpital Hamlet voisin.

Dans le jardin, les enquêteurs ont ensuite retrouvé les armes du crime, un pic à glace et un gros morceau de bois.

MacDonald a affirmé à la police qu’il dormait sur le canapé lorsqu’il a été attaqué par “un gang hippie”.

Ils comprenaient une femme au chapeau qui scandait “l’acide est groovy” et “tuez les cochons”.

TUEUR IMPROBABLE

Le mot “cochon” avait été griffonné avec du sang sur une tête de lit, dans une imitation apparente des meurtres de Charles Manson un an plus tôt.

MacDonald a déclaré qu’il avait été assommé lors de l’attaque et, lorsqu’il est revenu à lui, sa femme de six ans et ses deux jeunes filles étaient toutes mortes.

Né à Long Island, New York, à l’école, Jeffrey était un enfant populaire à l’école, devenant président du corps étudiant et roi du bal et a été élu le plus populaire et le plus susceptible de réussir par ses camarades de classe.

Il a rencontré sa femme Collette en 9e année et ils ont commencé à sortir ensemble, bien qu’ils se soient séparés plus tard, mais les amoureux du lycée se sont finalement remis ensemble et, en 1963, le couple s’est marié lors d’un mariage au fusil après avoir appris que Collette était enceinte.

Un an plus tard, leur premier enfant Kimberley est né.

Après avoir rejoint l’armée et plus tard s’être portée volontaire pour devenir béret vert, la famille a finalement emménagé dans une maison en rangée à Fort Bragg et Collette est tombée enceinte une troisième fois du premier fils du couple.

La scène du crime était horrifiée – mais les flics soupçonnaient que rien ne semblait déplacé au-delà du Crédit : Police de Caroline du Nord

Ses filles avaient été brutalement assassinées dans leur lit Crédit : Police de Caroline du Nord

Après que MacDonald ait été soigné pour ses blessures – qui étaient beaucoup moins graves que celles subies par le reste de sa famille, il a été interrogé par le CID.

Des enquêtes plus poussées ont révélé qu’il n’y avait aucune preuve du «gang hippie» de MacDonald, et plusieurs armes présumées découvertes autour de la propriété avaient été suspectées d’avoir effacé leurs empreintes digitales.

Les tests médico-légaux ont également abouti à un certain nombre de conclusions et de preuves supplémentaires qui contredisaient ce que MacDonald prétendait s’être produit.

MacDonald lui-même a également fourni peu de preuves pour étayer ses affirmations et a refusé de passer un test de détecteur de mensonges après avoir accepté de le faire auparavant.

Le 1er mai 1970, il est accusé de meurtre.

EN PROCÈS

Lors de son premier procès, l’avocat de MacDonald, Bernard Segal, a allégué que les enquêteurs médico-légaux avaient détruit des preuves cruciales à l’appui de l’histoire de son client.

Il a même proposé une femme comme suspecte potentielle – une adolescente toxicomane et informatrice de la police Helena Stoeckley.

Elle correspondait à la description de MacDonald d’une femme blonde qui, selon lui, s’était trouvée sur les lieux des meurtres et avait été vue par un témoin la nuit où les meurtres avaient eu lieu avec plusieurs jeunes hommes.

Stoeckley ne se souvenait pas non plus où elle se trouvait la nuit des crimes et aurait dit à un témoin qu’elle ne pouvait pas épouser son petit ami tant qu’ils n’avaient pas tué quelqu’un.

Bien que Stoeckley et son petit ami aient été interrogés sur les meurtres, ils n’ont jamais été traduits en justice et, finalement, les charges retenues contre MacDonald ont été abandonnées en octobre 1970.

La scène du meurtre avait été conçue pour ressembler aux meurtres de Manson Crédit : AP : Associated Press

Après avoir été renvoyé de l’armée, MacDonald a déménagé en Californie pour travailler comme médecin.

Il est devenu une sorte de célébrité, apparaissant même à la télévision pour des interviews.

Cependant, le beau-père de Collette, Alfred Kassab, qui avait initialement soutenu MacDonald, était devenu de plus en plus méfiant à son égard.

Il a commencé sa propre enquête, a obtenu une transcription de l’entretien avec la police de MacDonald et a même revisité la scène du crime d’origine.

Finalement, Kassab a été convaincu; MacDonald avait assassiné sa belle-fille et ses deux enfants.

Après une longue dispute judiciaire, MacDonald a été traduit en justice pour la deuxième fois le 16 juillet 1979.

Le 29 août 1979, MacDonald a été reconnu coupable d’un chef de meurtre au premier degré et de deux chefs de meurtre au deuxième degré et a été condamné à trois peines d’emprisonnement à perpétuité.

MacDonald était tellement convaincu qu’il serait déclaré innocent qu’avant d’être condamné, il a invité l’auteur Joe McGinniss à écrire un livre sur l’affaire qui le disculperait.

Au lieu de cela, le livre Invasion fatale dépeint MacDonald comme un tueur froid et calculateur sans remords pour ses actions.

Je suis un être humain décent. Ma culpabilité était de ne pas pouvoir défendre ma famille Jeffrey MacDonald

Plus de quatre décennies se sont écoulées depuis sa condamnation, mais MacDonald a maintenu son innocence à ce jour.

Il a déposé plusieurs appels mais reste incarcéré à l’établissement correctionnel fédéral de Cumberland dans le Maryland.

En août 2002, il a même épousé la propriétaire de l’école de théâtre pour enfants Kathryn Kurichh.

En 1998, MacDonald a de nouveau clamé son innocence dans une interview avec Vanity Fair.

“Je suis un être humain décent”, a-t-il affirmé. “Ma culpabilité était de ne pas pouvoir défendre ma famille.

“Ils sont morts. Je n’ai pas… je n’ai pas eu le luxe de choisir mes assaillants et de leur dire les pieds-livres par pouce carré qu’ils devaient appliquer sur ma tête et ma poitrine.”

Il a ses défenseurs. Le cinéaste en campagne Errol Morris a lancé une offre pour libérer MacDonald en 2012.

S’adressant à CBS à l’époque, Morris a déclaré: “Je le crois innocent parce que personne ne m’a jamais montré d’argument convaincant pour sa culpabilité.”

Il a même écrit un livre, A Wilderness of Error, qui expose toutes les preuves qui, selon lui, devraient libérer MacDonald.

Cependant, l’année dernière, The Fayetteville Observer a rapporté que MacDonald avait abandonné sa dernière offre de liberté.

Les dossiers fédéraux n’ont pas indiqué pourquoi l’homme de 78 ans a annulé sa demande de libération, et on ne sait pas s’il s’est finalement résigné à mourir en prison.