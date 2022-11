Comment Brooke Shields a créé une maison de style londonien dans le West Village

À peu près au moment où Brooke Shields a célébré son 16e anniversaire, elle et sa mère/gérante, Teri, ont acheté une maison de ville dans l’Upper East Side.

“C’était calme et luxueux, dans la mesure où nous avions de l’espace à New York. Nous avions un jardin. C’était un moyen tellement privilégié et sûr de grandir au milieu de Manhattan », a déclaré Mme Shields, 57 ans, qui, depuis ses jours en tant qu’enfant mannequin, actrice et passionnée de jeans professionnels Calvin Klein, a joué dans des séries télévisées et à Broadway. comédies musicales, écrit des livres, conçu des bijoux, a fondé la plateforme numérique Beginning is Now et est apparu dans un certain nombre de films. (Son dernier, “Holiday Harmony”, sortira cette semaine sur HBO Max.)

Mais les circonstances et les soldes bancaires changent et, au fil des années, “j’avais besoin de simplifier mes actifs, pour ainsi dire”, a déclaré Mme Shields.