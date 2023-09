Comment Brighton joue avec le marché des prêts pour aider le développement de ses jeunes

Le tapis roulant de talents de Brighton semble sans fin – et en plus d’attirer un flux constant de joueurs prodigieux, les affaires qu’ils font dans l’autre sens jouent également un rôle clé.

Le marché des prêts a aidé les Seagulls à atteindre les plus hauts sommets de leur histoire, enregistrant leur meilleur résultat en championnat, sixième en Premier League la saison dernière, et assurant le football européen pour la toute première fois.

Et le directeur technique du club, l’ancien défenseur d’Everton et de l’Écosse, David Weir, a donné QuatreQuatreDeux un aperçu de la manière dont ils abordent les prêts – en utilisant le marché mondial TransferRoom et son outil Plus Pitch afin de trouver le club de prêt idéal pour les compétences spécifiques d’un joueur.

David Weir était auparavant directeur des prêts de Brighton (Crédit image : Getty Images)

« C’est un moyen de parler très rapidement à de nombreux clubs différents », explique Weir, « en leur faisant prendre conscience d’une situation qui aurait pu surgir à court terme, ou d’une solution à plus long terme que vous recherchez plus tard. sur toute la ligne.

« C’est utile, même si ce n’est pas tout », poursuit-il. « Nous l’utilisons en collaboration avec Gordon Greer, notre gestionnaire de parcours, qui passe d’innombrables appels, parle à de nombreuses personnes et possède une vaste expérience dans la recherche de clubs qui conviendront à différents joueurs. »

Ben White, Alexis Mac Allister et Moises Caicedo ont tous bénéficié de périodes de prêt loin de Brighton, revenant s’établir dans la première équipe et générant des frais de transfert substantiels.

Brighton a poursuivi son superbe début de campagne 2023/24 en Premier League avec une confortable victoire 3-1 contre Manchester United à Old Trafford samedi.

L’équipe de Roberto De Zerbi accueillera l’AEK Athènes lors de son premier match de groupe de Ligue Europa ce jeudi prochain.

