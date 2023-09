Comment Brighton a convaincu Evan Ferguson de signer pour eux plutôt que pour son club d’enfance, Manchester United

La sensation adolescente de Brighton, Evan Ferguson, est actuellement l’un des talents les plus en vogue de la Premier League – mais l’attaquant aurait peut-être rejoint Manchester United à la place…

Ferguson a rejoint Brighton en provenance de l’équipe irlandaise Bohemians en 2021, au milieu de l’intérêt signalé de United – le club qu’il a soutenu en grandissant.

Un déménagement à Old Trafford serait difficile à refuser pour n’importe quel jeune joueur, mais Brighton est devenu une destination extrêmement attrayante – comme le dit le directeur technique du club, l’ancien défenseur d’Everton et des Rangers, David Weir. QuatreQuatreDeux.

Ferguson a marqué 14 buts en 33 apparitions pour Brighton (Crédit image : Getty Images)

Faisant allusion à Ferguson – qui, à seulement 18 ans, est devenu l’un des plus jeunes buteurs de triplés de l’histoire de la Premier League alors que Brighton battait Newcastle 3-1 le week-end dernier – Weir explique : « Une partie de notre grand secret réside dans l’environnement que nous leur apportons. [young players] en : nous avons des entraîneurs, des managers et du staff technique qui veulent donner des chances aux gens.

« Un joueur peut être aussi talentueux ou prometteur qu’il le souhaite, mais s’il n’a pas l’opportunité de l’exprimer et de se développer, c’est difficile. Chez nous, ce n’est pas ‘partir pour un match et sortir pour un match’ ; c’est en fait une opportunité de venir dans le bâtiment et de travailler quotidiennement avec de très bons entraîneurs sur le terrain d’entraînement, puis d’avoir l’opportunité de briller un samedi.

« L’histoire nous dit que nous donnons des chances aux jeunes joueurs ; nous les faisons jouer en Premier League ; nous les développons et les améliorons sans expertise ni culture de club. Cependant, il est également clair que lorsque le moment est venu et que cela fonctionne pour tout le monde, «

Quel est votre pronostic le plus fou pour cette saison ?

Ferguson a aggravé un problème au genou lors de cette victoire contre Newcastle, l’excluant de la dernière paire de qualifications de la République d’Irlande pour l’Euro 2024, mais il semble déjà que 2023/24 pourrait être une véritable saison d’établissement pour lui.

Et la prochaine étape pour Brighton après la trêve internationale ? Un voyage à Manchester United, bien sûr…

