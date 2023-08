Comment Brightline change le rail voyageurs aux États-Unis

En ce qui concerne le transport ferroviaire de passagers aux États-Unis, les Américains n’ont qu’une option : Amtrak, qui est souvent aux prises avec des prix de billets élevés et des retards. Mais une entreprise basée en Floride travaille à changer cela. Brightline, qui appartient à Fortress Investment Group, pense que la privatisation du transport ferroviaire de passagers aux États-Unis pourrait être une meilleure solution.

Brightline a ouvert une ligne de Miami à West Palm Beach en 2018. Il s’agissait du premier train de passagers à financement privé construit aux États-Unis depuis plus de 100 ans. Il ouvrira une ligne d’expansion vers Orlando fin août. Le projet total a coûté 6 milliards de dollars, selon Brightline.

« Quand vous regardez toutes les paires de villes qui existent, les endroits du pays qui vous intéresseraient, Miami à Orlando saute en haut de la page », a déclaré Wes Edens, co-fondateur et directeur de Fortress Investment Group et le cerveau derrière Brightline. « C’est une sorte de route moche entre eux. C’est ce voyage de 230 milles entre les deux endroits avec beaucoup, beaucoup de problèmes entre les deux. »

La société prévoit de transporter 8 millions de personnes par an en Floride une fois qu’elle sera pleinement opérationnelle.

« A ces niveaux d’achalandage, nous allons être une organisation très rentable », a déclaré Mike Reininger, PDG de Brightline.

Brightline fait également des progrès pour créer la première ligne ferroviaire dédiée aux passagers à grande vitesse aux États-Unis reliant Los Angeles à Las Vegas. Il espère innover plus tard cette année.

« Nous prévoyons de faire de notre projet, comme je l’appelle, le modèle de l’industrie ferroviaire à grande vitesse américaine. Et donc, cela signifie que nous construisons en Amérique, nous utilisons la main-d’œuvre syndicale américaine et nous créerons environ 35 000 emplois liés à la construction et 1 000 emplois permanents localisés dans la région où nous construisons », a déclaré Sarah Watterson, présidente de Brightline West.

Brightline vise à terminer la ligne avant les Jeux olympiques de LA 2028. Le projet devrait coûter 12 milliards de dollars. Il cherche à couvrir environ un tiers du coût, 3,75 milliards de dollars, avec une subvention fédérale demandée en partenariat avec le ministère des Transports du Nevada.

« Il est possible pour les entreprises privées de fournir des trains à grande vitesse et aussi de bien le faire. Cela semble moins possible sur la base des preuves dont nous disposons, qui montrent généralement que les entreprises privées ne sont pas non plus en mesure de rendre les trains à grande vitesse financièrement viables. . Il doit donc y avoir une subvention quelque part », a déclaré Bent Flyvbjerg, co-auteur de « How Big Things Get Done ».

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.