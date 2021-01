L’année est 1813. Le cadre? Regency Londres. Une débutante, la fille aînée de sa famille, arrive à un bal resplendissante et à la recherche d’un prétendant. Pour vraiment faire passer la soirée à la vitesse supérieure, un quatuor à cordes commence à jouer, invitant toutes les personnes éligibles à la cour de la reine à s’associer et à se rendre sur la piste de danse. L’air? Pourquoi, Ariana Grande«Merci, ensuite», bien sûr.

Tel est le monde de Bridgerton.

La somptueuse nouvelle série Netflix, créée par Chris Van Dusen et exécutif produit par Shonda Rhimes, a pris d’assaut les téléspectateurs depuis sa sortie fin décembre. Selon le service de diffusion en continu, l’émission devrait être regardée par 63 millions de foyers au cours des 28 premiers jours de sa sortie – chacun d’eux étant sûrement ravi de la romance, de l’intrigue et, oui, de la musique curieusement familière.

Mais comment une série se déroulant au début des années 1800 en est-elle arrivée à avoir un son aussi moderne, incorporant des mélodies rendues populaires par Grande, Taylor Swift et plus de pop stars du 21e siècle? Et pourquoi?

Pour décomposer le paysage sonore de l’émission, E! News a parlé avec le superviseur de la musique Alexandra Patsavas et compositeur Kris Bowers, qui ont tous deux joué un grand rôle dans la réalisation de la vision auditive de Van Dusen.