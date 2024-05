Comment Bridgerton a intelligemment caché le poignet cassé de Claudia Jessie

Et Francesca Bridgerton ?

Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) est malheureusement parfois considérée comme l’enfant oubliée de Bridgerton, non pas parce que sa famille ne l’aime pas, mais parce que, comme elle le fait dans la série, le sixième frère et sœur de Bridgerton préfère le calme et le calme.

Dans la série de livres, il est mentionné avec désinvolture que Francesca a retrouvé son mari il y a sept ans. avant nous reprenons avec Penelope et Colin. Cependant, le producteur exécutif Shonda Rhimes et l’équipe ont décidé de combiner une partie du livre intrigues avec Francesca, Colin et Benedict Bridgerton (Luc Thompson) tous à la recherche de l’amour dans la saison trois. Cela nous amène à…

Dans l’émission télévisée, Francesca devient la Reine Charlotte (Golda Rosheuvel) « diamant » de la saison et se retrouve courtisée par le choix de la reine, Lord Samadani (David Muméni), ainsi que par son prétendant préféré, John Stirling, comte de Kilmartin (Victor Alli). (Malheureusement, la reine Charlotte n’est pas un personnage dans les livres, ce qui signifie que le monarque – et ses coiffes vraiment fantastiques – n’oint jamais de « diamant ». de toute saison.)

Nous éviterons davantage du roman spoilers sur Francesca, car il y aura probablement beaucoup de développement sur elle dans La Chronique des Bridgerton deuxième partie-mais si tu sont intéressée par les spoilers, son histoire est développée dans le sixième livre de Bridgerton, Quand il était méchant.