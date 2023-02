Comment Brian McClair a laissé le futur directeur de Manchester City, Txiki Bergiristain, “dégoûté” après la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1991

Lorsque Manchester United a battu Barcelone 2-1 lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne en 1991 au Stadion Feijenoord de Rotterdam, Mark Hughes avait marqué les deux buts de l’équipe anglaise pour leur remettre leur premier trophée européen en 23 ans.

Brian McClair et Mike Phelan ont tous deux joué les 90 minutes complètes pour l’équipe de Sir Alex Ferguson, mais ont ensuite été appelés par l’UEFA pour effectuer un test antidopage aléatoire, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas célébrer la victoire immédiatement après comme leurs coéquipiers.

L’ancien milieu de terrain de Barcelone et actuel directeur de Manchester City, Txiki Begiristain, a également été appelé après le match, découragé après avoir perdu la finale.

S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeuxMcClair décrit la scène dans la salle de dépistage de drogue, rendue gênante par ses compétences linguistiques et améliorée par les grandes quantités de boissons alcoolisées fournies.

“Il y avait plusieurs boissons sur la table, y compris de la bière”, raconte McClair FFT. «Txiki Begiristain et un autre joueur de Barcelone étaient également là.

“Ils étaient découragés mais ont dû s’asseoir dans la même pièce que Mick [Phelan] et moi, alors j’ai décidé de leur parler avec mon espagnol de niveau O. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils pensaient quand je leur ai demandé s’ils étaient Madrid ou la Catalogne, mais mes intentions étaient amicales.

“Je pense qu’ils étaient dégoûtés et voulaient y aller. J’essayais vraiment d’être gentil, cependant.”

McClair a fourni son test. Phelan ne pouvait pas.

“J’ai quitté la pièce avec Mick essayant toujours de faire pipi”, poursuit McClair. “Ce n’était pas une chose particulièrement socialiste à faire en tant que coéquipier, mais je me suis dit:” F ** k this “- je voulais aller à l’after-party en [nearby] Amsterdam.

“Cette fête est toujours la meilleure à laquelle j’ai jamais assisté, et j’ai eu la chance d’être impliquée dans un certain nombre d’entre elles. Nous avions tout l’hôtel pour nous seuls. Mick est finalement arrivé une heure plus tard avec son survêtement – il avait bu le reste de la bière dans la pharmacie.