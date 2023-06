Comment Brandon Vazquez a choisi les États-Unis plutôt que le Mexique

Après avoir fait ses débuts aux États-Unis en janvier, Brandon Vazquez devrait mener les Américains à la Gold Cup qui débutera samedi. Shaun Clark/ISI Photos/Getty Images

Bien avant de devenir une star de la MLS avec le FC Cincinnati et de jouer pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, Brandon Vazquez n’était qu’un autre enfant de la frontière, chevauchant régulièrement la vie quotidienne et une passion pour le football entre deux pays.

Élevé à Chula Vista, en Californie, Vazquez a été découvert par des éclaireurs du Club Tijuana, une équipe de Liga MX située à quelques kilomètres au sud de la frontière américano-mexicaine. Américain de naissance, mais avec un héritage mexicain, l’attaquant a occupé les deux mondes, traversant la frontière chaque fois qu’il s’entraînait et jouait avec l’académie des jeunes de Tijuana.

Pour l’adolescent, ce fut une première leçon de persévérance et de patience. « C’était assez fou », a déclaré Vazquez à ESPN avant le match d’ouverture de la Gold Cup de l’USMNT samedi. « J’y repense maintenant et c’est comme putain, je ne sais pas si je pourrais faire ça maintenant. »

Lorsque Vazquez avait 13 ou 14 ans, le futur international américain devait se réveiller à 5 heures du matin pour se rendre à l’entraînement à Tijuana à 7 heures et être accompagné de son père, né à Mexico, lors de ses premiers voyages. Une fois l’entraînement terminé et de retour à la frontière à 10h00, il attendait souvent deux à trois heures pour retourner aux États-Unis. Les mauvais jours, c’était une attente de quatre ou cinq heures pour un adolescent qui devait encore faire ses études en ligne – et s’entraîner à nouveau depuis chez lui.

« De très longues journées », a déclaré Vazquez. « Nos vies tournaient autour de mon football, donc mes parents ont définitivement sacrifié beaucoup pour moi pendant ces années. »

Ce sacrifice a depuis été récompensé par son succès éventuel et son passage à la MLS. À seulement 24 ans et avec tant de potentiel, l’attaquant a déjà amassé un titre de la MLS Cup, un championnat de l’US Open Cup, une apparition dans le MLS All-Star Game de l’année dernière et une sélection du meilleur XI. Rapide, physique et possédant un excellent jeu de maintien, il n’était pas surprenant de voir Vazquez également inclus dans l’équipe USMNT de ce mois-ci pour la Gold Cup.

C’est là qu’il aura une opportunité alléchante d’augmenter encore son stock. Dans le but de traverser d’autres frontières et d’entrer dans le football européen, Vazquez peut utiliser la Gold Cup pour montrer non seulement à son équipe nationale ce qu’il peut faire, mais aussi aux grands clubs étrangers. Cela serait un accomplissement énorme pour le joueur, d’autant plus que même si le Mexique et les États-Unis lui ont tant donné pour commencer sa carrière, au niveau de l’équipe nationale, les deux ont regardé ailleurs en ce qui concerne la Coupe du monde 2022.

Trouver un domicile pour l’équipe nationale

Ni de aquí, ni de allá.

Une expression courante dans la communauté mexicaine-américaine, signifiant essentiellement « pas d’ici, ou de là-bas », le dicton est celui qui résume l’émotion de ne pas se sentir entièrement mexicain ou américain. C’est presque un sentiment de déplacement pour quelqu’un qui n’est pas sûr d’appartenir vraiment à l’une ou l’autre culture.

C’est un bon résumé des perspectives de l’équipe nationale de Vazquez l’an dernier. Malgré sa forme sensationnelle en 2022 avec 18 buts (à égalité au quatrième rang en MLS) et huit passes décisives pour Cincinnati, l’attaquant du MLS Best XI, éligible à la fois pour les États-Unis et le Mexique, n’a pas été convoqué pour la Coupe du monde de part et d’autre. En raison de sa vaste expérience dans l’équipe nationale des jeunes américains et des éloges de l’entraîneur senior Gregg Berhalter, l’USMNT semblait avoir été l’option la plus probable. Pourtant, du Mexique, où il a commencé sa carrière, il y a eu silence radio.

Brandon Vazquez a eu du mal à jouer avec Atlanta United sous la direction du célèbre entraîneur et éventuel entraîneur du Mexique, Tata Martino. Troy Taormina-USA AUJOURD’HUI Sports

« Personne », a répondu le double national lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un de la fédération mexicaine l’avait contacté. « Je n’ai rien entendu, alors oui, rien là-bas. »

Un facteur important dans son absence de Le Tri? Plus que probablement, c’était l’indifférence de l’ancien manager mexicain Gerardo « Tata » Martino, qui n’avait pas la meilleure connexion avec Vazquez lorsqu’ils travaillaient ensemble à Atlanta United en 2017 et 2018.

« Je n’avais pas vraiment une bonne relation avec lui », a déclaré Vazquez. « C’est un entraîneur d’équipe incroyable, bien sûr. Il est entré, nous avons remporté un championnat (en 2018) et il a très bien fait pour l’équipe, mais en tant que jeune joueur à l’époque, je n’avais pas vraiment aimé — Je ne sais pas – je lui parlerais sur le terrain mais je ne lui parlerais jamais en dehors du terrain.

« J’ai certainement beaucoup appris du style de jeu que nous jouions à l’époque et de ce qu’il voulait de chaque poste, mais sur le plan personnel, je ne pense pas que j’ai beaucoup grandi avec lui. »

Rien du Mexique n’a émergé lorsque de nouveaux entraîneurs et le personnel de la fédération ont pris les commandes après la Coupe du monde, mais en janvier de cette année, les États-Unis ont finalement remplacé Vazquez. Il a fait ses débuts internationaux et a marqué pour l’USMNT lors d’une défaite amicale 2-1 contre la Serbie le 25 janvier. Deux autres matches amicaux américains ont suivi et après avoir accepté une convocation pour la Gold Cup, il sera bientôt cap- lié.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait avoir pris la bonne décision de rester avec les États-Unis, Vazquez a été direct : « Je suis complètement concentré sur moi-même avec l’équipe nationale américaine. »

Une partie de cet objectif est de faire partie d’une génération passionnante de talents qui a aidé les États-Unis à devenir les nouveaux géants de la Concacaf. Ne vivant plus dans l’ombre du Mexique, l’USMNT détient des titres dans les deux éditions de la Ligue des Nations et de la dernière Gold Cup.

Avec de nombreuses stars européennes bénéficiant d’une pause pour le tournoi de cet été, Vazquez aura une chance inestimable de briller pour une équipe qui gagne en reconnaissance et en respect à l’échelle internationale. Des clubs remarquables à l’étranger regardent ce qui se passe aux États-Unis, et il n’est pas surprenant de voir le nom de Vazquez comme une cible supposée pour les équipes à l’étranger.

Attendant patiemment son moment de prospérer dans le Vieux Monde, il n’y a pas si longtemps, il semblait que les chances de son transfert de rêve n’étaient pas en sa faveur.

Endurer des années « frustrantes » à Atlanta

Au début, Vazquez pensait que sa route vers l’Europe passerait par Atlanta. Signé avant la saison inaugurale de l’équipe en 2017, le joueur alors âgé de 18 ans était un attaquant prometteur qui venait de faire ses débuts professionnels pour Tijuana lors d’un match de coupe nationale en août 2016. contributeur de première ligne avec sa nouvelle liste, il se sentait optimiste quant au déménagement.

« C’était [supposed to be] un tremplin pour aller en Europe, car bien sûr mon objectif, toute ma carrière, toute ma vie, a été d’aller en Europe », a déclaré Vazquez. Mais cet optimisme s’est rapidement estompé avec les projecteurs braqués sur une autre recrue : Josef Martinez .

« Josef a signé avec Atlanta, et oui, je n’ai jamais vraiment vu le terrain après ça », a déclaré Vazquez, qui n’a pas commencé une seule fois sous Martino. « Ce n’était que quelques années longues et difficiles pour moi. Très frustrant. »





Alors que Martinez a pris d’assaut la ligue, marquant 77 buts accrocheurs au cours des trois années passées par Vazquez à Atlanta, le natif de Chula Vista a été abandonné pour le temps de jeu. Une augmentation progressive des minutes est arrivée en 2019, lorsque Martino est parti et a été remplacé par Frank de Boer. Cette année-là, Vazquez a ensuite eu plus d’occasions de montrer ses talents, marquant finalement quatre fois en route vers une couronne de l’US Open Cup.

Les choses commençaient à s’améliorer, mais son véritable impact dans le football américain arriverait par un changement de club et de décor.

Un renouveau à Cincinnati

Alors, qu’est-ce qui a fait de Vazquez l’un des meilleurs joueurs MLS de 2022 ? Était-ce une équipe différente ? Une modification tactique ? Une nouvelle influence du coaching ?

« Un peu de tout », a déclaré Vazquez à propos de son échange avec Cincinnati fin 2019. « Je veux dire, évidemment, je n’ai pas beaucoup changé en tant que joueur, j’ai toujours été ce joueur, mais je pense que c’était juste la confiance du l’équipe d’entraîneurs et cela m’a définitivement donné la confiance dont j’avais besoin pour pouvoir faire ce que j’ai fait l’an dernier. »

Ayant besoin de temps pour trouver sa place – comme beaucoup l’ont fait sur et hors du terrain en raison des impacts de COVID-19 en 2020 et 2021 – Vazquez a été tout simplement brillant l’année dernière. Soutenu par les embauches du manager Pat Noonan et de l’assistant Dominic Kinnear avant la saison 2022, Vazquez a finalement eu le soutien d’un staff qui a confié au joueur un rôle de titulaire.

L’attaquant a également trouvé un lien avec le meneur de jeu Luciano Acosta et son compatriote attaquant Brenner, formant un trio exceptionnel qui a mené les Orange et Bleu à 64 buts en 34 matches de saison régulière. Après avoir terminé bon dernier lors de chacune de ses trois premières saisons dans la ligue, Cincinnati a terminé 2022 cinquième de la Conférence Est et s’est qualifié pour les éliminatoires de la Coupe MLS pour la première fois.

Les buts ne sont pas arrivés dans les mêmes nombres en 2023 – seulement quatre en 17 matchs – mais cela ne devrait pas décourager le démarreur incontournable qui a fait plus de travail de soutien pour l’équipe assise au sommet du Bouclier des supporters. classement. Lorsque vous regardez Vazquez cette saison, il y a plus dans sa distribution, son portage du ballon, ses situations de hold-up et ses interventions défensives.

« Je pense qu’on a beaucoup parlé de mes objectifs cette saison », a déclaré Vazquez. « Bien sûr, c’est frustrant pour moi aussi, certaines choses ne m’ont tout simplement pas réussi, [but] le travail que j’ai fait nous a permis d’être à la première place cette année. Je pense que ce n’est pas juste un accident si nous sommes en première place. Je pense que nous tirons tous nos ficelles pour être là où nous en sommes aujourd’hui. »

Sa fortune devant le but s’améliore également. Crucialement avant la Gold Cup, les quatre buts de Vazquez cette saison sont survenus lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues. « J’ai travaillé la même routine que l’année dernière, rien n’a changé », a-t-il déclaré. « Ma faim n’a pas changé, ma routine n’a pas changé. Je suis le même joueur, je suis la même personne. »

Un avenir à l’étranger

Si l’attaquant finit par déménager en Europe, ce ne sera probablement pas dans la fenêtre de transfert de cet été. De la même manière que sa volonté de faire plus dans un rôle de soutien sur le terrain, on pourrait en dire autant de ses intentions hors du terrain.

« J’ai eu ces discussions avec Cincinnati », a déclaré Vazquez. « Avec le départ de Brenner cet été (vers l’Udinese de Serie A), il est assez difficile de trouver un remplaçant, et de trouver un remplaçant pour nous deux si je devais partir, et Cincinnati ne veut pas que je parte pour le moment.

Après avoir enflammé la MLS avec le FC Cincinnati, Brandon Vazquez vise un transfert en Europe après la saison 2023. Katie Stratman – USA TODAY Sports

« Nous nous efforçons de gagner un championnat, alors j’espère qu’en hiver, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait être résolu. »

Attendre le bon transfert signifiait également refuser une opportunité l’hiver dernier de jouer avec Chivas de la Liga MX, une puissance du football nord-américain qu’il a soutenu dans son enfance. « J’ai eu un [Chivas] maillot dans mon placard toute mon enfance », a déclaré Vazquez. « La famille de ma mère est originaire de Guadalajara, tout le monde était fan de Chivas. »

Chivas, que Vazquez et Cincinnati affronteront le 27 juillet en Coupe des Ligues, ne lui donnerait pas un chemin plus probable vers l’Europe. « Je pense qu’en fin de compte, c’était une décision que je pensais être la meilleure pour moi et ma carrière », a-t-il déclaré. « Évidemment [I’m] très confortable ici à Cincinnati. J’aime le personnel d’entraîneurs, j’aime le terrain d’entraînement, mes coéquipiers, les fans. Tout a été mis en place pour m’aider à réussir.

« Je pensais que si je restais à Cincinnati, cela me donnerait l’itinéraire le plus rapide et le meilleur pour me rendre en Europe. »

Anticipant patiemment le prochain saut majeur à travers les frontières et dans le monde d’élite du football international, et avec la Gold Cup au coin de la rue comme catalyseur possible, Vazquez pourrait bientôt réaliser son souhait.