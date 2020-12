L’homme aux nombreux talents Bradley Walsh va être tellement occupé ce Noël qu’il donnera au Père Noël une course pour son argent.

La star dirigera The Chase en tant que quizmaster, avec Doctor Who et organisera le redémarrage du jeu télévisé classique Blankety Blank.

Tout cela en plus d’une brillante carrière dans laquelle Bradley, 60 ans, est passé d’un manteau bleu Pontins à l’un des acteurs et artistes les plus appréciés du Royaume-Uni.

Mais les choses auraient pu être si différentes – s’il avait écouté son père.

Bradley, surnommé Wing-It par ses copains d’école, a décidé d’essayer de fouler les planches après qu’une blessure l’ait obligé à quitter une carrière de footballeur.

Il a dit: «J’ai dit à mon père que j’allais dans le showbiz et qu’il n’en avait rien.

«Nous étions dans un pub, le Rose and Crown à Watford. Je lui ai dit: «Vous devez suivre vos rêves». Et il a dit: «Je n’en suis pas sûr».







«À son insu, je suis allé à un concours de talents chez Rolls-Royce en 1982.

«Ce garçon est venu avec toutes ces conneries et c’était Joe Pasquale. Nous sommes restés les meilleurs amis de ce jour.

«Je suis arrivé troisième dans cette compétition et Joe est arrivé deuxième. Le tour gagnant a été le Harrow Youth Jazz Orchestra.

« Que leur est-il arrivé? Curieusement, ils ont vieilli.

Après Pontins, Bradley est passé à la variété et a obtenu sa grande chance en décrochant le rôle d’hôte de Wheel of Fortune en 1997.

Avance rapide de 23 ans et il est sur le point de se mettre dans la peau de deux étoiles regrettées tard le jour de Noël lorsqu’il aidera à relancer Blankety Blank.

Bradley a déclaré: «Je ne ressens pas tellement la pression, juste le fait que j’aime un peu la télé nostalgique et que je suis sur les traces de Sir Terry Wogan et de l’un de mes héros, Les Dawson.

«Ayant travaillé sur le spectacle comme échauffement de studio pour Les, c’est un plaisir pour moi.







En tant qu’artiste naturel, les rôles d’animateur de Bradley incluent Sunday Night au London Palladium et la liste des invités de Late Night de Bradley Walsh.

Les invités de cette émission comprenaient les stars du matin d’ITV Piers Morgan et Holly Willoughby et son copain Joe Pasquale.

Mais ses talents d’acteur lui ont également valu une série de rôles. Il était Danny Baldwin à Corrie, DS Ronnie Brooks à Law and Order et Graham à Doctor Who.

Il a remporté une légion de fans en tant que compagnon du Time Lord aux côtés de Who, co-stars Jodie Whittaker, Tosin Cole et Mandip Gill.

Mais Bradley fera ses adieux aux Tardis le jour du Nouvel An.

Il attribue son succès à une évolution constante. Il a dit: «On ne sait jamais ce qui s’en vient. Il n’y a qu’une seule chose – et c’est plus de coins. Ce que vous devez faire, c’est les traiter au quotidien. »

Il a ajouté: «Les bandes dessinées font de bons acteurs. Les acteurs ne font pas de bonnes bandes dessinées. J’ai dit: «OK, je vais essayer» et cela a fonctionné.







«C’était absolument délibéré. Le problème que nous avons dans notre industrie, ce sont les gens qui vous placent dans une colombe.

«Et une fois que vous êtes typé et classé, vous êtes coincé.

«Vous devez continuer à bouger. La fille qui dirige la BBC ou le gars qui dirige ITV pourrait garder leur emploi pendant trois ans et la personne suivante pourrait ne pas aimer ce que je fais. Avant de savoir où vous êtes, vous êtes absent. Vous devez constamment évoluer. Vous faites vraiment.

Les efforts de Bradley pour essayer de tout avoir lui ont coûté une fois un travail au cinéma à Hollywood.

Il a dit: «Guy Ritchie me voulait dans Snatch. Je suis allé m’asseoir dans leur bureau et il y avait Jason Statham, Stephen Graham, Vinnie Jones. Brad Pitt n’a pas pu le faire. Mais il y avait Trudie Styler et Sting.

«À mon insu, ils ont découvert que j’avais accueilli Wheel of Fortune. Et l’hôte de la roue de la fortune n’apportera pas de clochards sur les sièges ou la crédibilité d’un film de Brad Pitt.

«Ils ont donc dû me laisser tomber. Mais une fois qu’une porte s’est fermée … Dix-huit mois plus tard, j’ai reçu un appel pour la série télévisée Lock Stock et Two Smoking Barrels. Ils voulaient que je lise cette partie de Larry Harmless, un constructeur homicide.







«Donc je n’ai pas eu le rôle dans Snatch. Mais j’ai eu le rôle dans une série télévisée.

Le multitâche Bradley a également enregistré un album le plus vendu, Chasing Dreams, en 2016.

Il a dit: «J’ai appris à chanter et à danser à Pontins. Je me suis débrouillé car j’aimais Tony Bennett et j’ai été élevé sur Sinatra. Quand j’ai animé Tonight au London Palladium et j’étais le seul à chanter en live.

«Sony Music était là et deux jours après le spectacle au Palladium, nous étions assis en train de prendre une tasse de thé sur The Strand et ils ont dit: ‘Voudriez-vous faire un album?’

« Nous nous sommes serrés la main et c’était un contrat de trois albums. »

Bradley, marié à l’ex-danseuse Donna Derby, ne suit pas l’exemple de son père et décourage ses enfants du showbiz.







Il a récemment fait équipe avec son fils Barney, 23 ans, pour l’émission de voyage Bradley Walsh & Son: Breaking Dad.

Il a également une fille, Hayley, 38 ans, issue d’une relation précédente.

En repensant à sa propre enfance, la star admet qu’il n’a pas brillé à l’école – où il a gagné ce surnom de Wing-It.

Il a déclaré: «Mes notes n’étaient pas fantastiques car je ne me suis pas dérangé. Je n’aimais pas réviser, donc quand les examens sont arrivés, je n’en ai pas fait.

«Je suis juste entré dans la salle d’examen, j’ai passé huit niveaux O et je m’en suis sorti avec trois – anglais, mathématiques et art.

«Et c’était tout – et c’était suffisant pour me faire entrer dans Rolls-Royce.

«Aujourd’hui, nous faisons environ 200 émissions de l’année The Chase et nous en faisons trois par jour, donc c’est complet.»

On dirait que «s’envoler» fonctionne…