Comment Boucheron a transformé le cristal de roche en col tricoté à Paris

Le tour de cou Tricot en cristal et diamants présenté par Boucheron à Paris la semaine dernière dans le cadre de … [+] Histoire de Style, collection Le Pouvoir de la Couture. Boucheron

La maison de haute joaillerie française Boucheron a réussi l’impossible à Paris la semaine dernière, en infusant du cristal de roche froid et dur avec toute la douceur de la laine tricotée. « C’est l’une des pièces les plus stimulantes de la collection. Je voulais créer l’illusion d’une pièce tricotée, en utilisant des matières rigides », a déclaré la directrice artistique Claire Choisne, tandis que les mannequins glissaient avec élégance dans la pièce, parés de bijoux de la collection Power of Couture. Les rédacteurs ont été stupéfaits par le collier Tricot, dont la fabrication a nécessité 1 070 heures d’atelier.

Cinq rangées de cristaux de roche en forme de points tricotés à la main entourent le cou sur des câbles en nitinol (un alliage de nickel et de titane) et sont rehaussées de détails pavés de diamants si régulièrement espacés que le fabricant aurait pu suivre un modèle de tricot. Chaque élément en cristal de roche a été sablé séparément pour créer la finition douce et mate qui donne au bijou son étonnante sensation textile. Le tour de cou est surmonté d’un bouton en diamant élaboré, qui rappelle l’inspiration primordiale de la collection : la robe militaire de cérémonie des racines couture de la maison.

Le tour de cou Tricot en cristal de roche et diamants, porté avec des épaulettes en diamants et des cristaux assortis et … [+] pendentifs d’oreilles en diamant, tous de la collection The Power of Couture, de Boucheron. Boucheron

Le fondateur de la Maison, Frédéric Boucheron, a grandi entouré des textiles luxueux de l’entreprise de draperie de son père. Les soies fines et les dentelles précieuses marqueront sa conception de bijoux plus tard au XIXe siècle, alors qu’il travaillait à la création de formes délicates de parures corporelles en or et en pierres précieuses qui devaient beaucoup aux textiles de son enfance.

S’inspirant de looks historiques, la collection était axée sur la superposition et l’accumulation, la plupart des 24 pièces de la collection étant dotées d’éléments amovibles ou transformables. Un extraordinaire nœud givré, confectionné à partir de cristal de roche taille baguette pour créer une remarquable impression de mouvement, peut être porté de six manières différentes sur le corps ; avec des éléments détachables qui permettent un style créatif, y compris un énorme diamant central taille poire de 4,05 carats qui peut également être porté comme une bague en diamant.

Un collier composé de médailles en diamants et cristal, d’une parure de cheveux fougère en diamant et de cristal de roche et … [+] broche double aiguillette en diamant, par Boucheron, collection The Power of Couture présentée à Paris la semaine dernière. Boucheron

« En tenue de cérémonie, le cou des membres de la royauté était souvent souligné par des cols hauts et rigides pour mettre en valeur le visage et symboliser la force », explique Choisne, qui a cherché à s’inspirer des pièces d’archives créées pour la noblesse et la royauté, notamment la tenue de cérémonie portée par le duc de Edinbourg. «Je voulais réinventer ce symbole de pouvoir, en un symbole de style.»

Une finition similaire au collier Tricot a été utilisée pour revisiter l’aiguillette – une tresse militaire de cérémonie – sous la forme d’un bracelet à cordon torsadé en cristal givré et d’une double broche portée sur l’épaule, puis à nouveau à la taille. Les épaulettes en dentelle de diamants, qui peuvent également être portées comme une paire de bracelets manchette, s’inspirent d’un diadème royal réalisé par Boucheron en 1902 pour la princesse de Galles de l’époque, tandis que des médailles de diamants et de cristal, suspendues à un ruban gros-grain en cristal de roche, peuvent être portées. comme broche ou comme ornement de cheveux.

La manchette Tricot, cristal de roche, or blanc et diamants, de la collection The Power of Couture par … [+] Boucheron. Boucheron

Ailleurs, un ensemble de boutons en diamant et en cristal sans genre peut être fixé presque n’importe où, des cheveux à une cravate, pour une subtile lueur de cristal mat ; tandis que la feuille de fougère, motif cher à Frédéric Boucheron, apparaît en bandeau et en épaulettes. « J’essaie de trouver les limites de la Haute Joaillerie. Je ne les ai pas encore trouvés, mais toutes les collections Boucheron visent à repousser ces limites », explique Choisne à propos de son approche typiquement avant-gardiste.

La collection Histoire de Style de janvier est née d’une plongée profonde dans les archives Boucheron pour revisiter un thème ; même un seul détail d’un bijou ancien peut inspirer toute une collection. Très attendue par les marchés asiatiques notamment, la collection donne régulièrement lieu à des mises à jour modernes d’éléments classiques du design Boucheron.

« En janvier, je réinterprète le patrimoine de la Maison de manière contemporaine. En juillet, j’ai carte blanche pleine pour imaginer une collection innovante et créative », note Choisne. Et avec une collection d’une telle sophistication extrême, l’année démarre en beauté.