Comment Boris Johnson va remettre les clés de Downing Street à Liz Truss

Lundi, Liz Truss a été élue chef des conservateurs – et mardi, elle deviendra Premier ministre.

Les arrangements pour la journée sont un peu plus compliqués que d’habitude et impliqueront que Mme Truss et Boris Johnson se rendront en Écosse dans des jets privés séparés.

M. Johnson lancera la journée à Londres en faisant une déclaration devant le n ° 10 tôt le matin, vers 7h30.

La raison de ce démarrage précoce est double.

Premièrement, le Premier ministre doit se rendre à Balmoral dans les Highlands écossais, où se trouve actuellement la reine. Le monarque de 96 ans, dont la santé est fragile, ne se rendra pas à Londres.

La deuxième raison est que le temps devrait se détériorer aux deux endroits plus tard dans la journée et que le n ° 10 veut éviter la pluie.

Suite à la déclaration de M. Johnson à la nation, il s’envolera ensuite pour l’Écosse en avion gouvernemental pour une audience avec la reine chez elle en Écosse.

Liz Truss volera également – ​​mais sur un jet séparé. C’est soi-disant pour des raisons de sécurité sur lesquelles le gouvernement n’a pas précisé, même si cela évitera également un vol plutôt gênant pour la paire.

Elle aura son audience avec la reine vers 12h. Elle partira en tant que Premier ministre. Habituellement, cela se passait au palais de Buckingham.

Mme Truss reviendra à Londres vers 16 heures et se rendra à Downing Street. Là, elle fera une déclaration à la porte du n ° 10, en supposant que le temps est suffisamment clément.

On pense que le gouvernement a en tête des arrangements alternatifs s’il pleut beaucoup et qu’elle ne peut pas faire de déclaration à l’extérieur.

Nous ne savons pas où Boris Johnson sera après son départ de Balmoral – mais ce ne sera pas Downing Street. Lundi soir, il sera hier soir, et il n’est censé pas planifier une fête d’adieu ou un départ du genre qui lui a causé tant de problèmes à cause du verrouillage.

Mme Truss devrait nommer la majeure partie de son cabinet après son retour au n ° 10 à 16 heures. Une passation de pouvoir entre les membres du personnel politique des deux politiciens aura lieu pendant leur séjour en Écosse.