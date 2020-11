Comment Boris Johnson peut passer de Dominic Cummings

W Qu’est-ce que Mario Cuomo, probablement le politicien le plus titré de New York, avait l’habitude de dire? Ah, oui: «Vous faites campagne en poésie, vous gouvernez en prose». Des mots sages, et ils viennent facilement à l’esprit lors de l’évaluation de la première année de Boris Johnson après sa célèbre victoire électorale en décembre dernier. Le n ° 10 a été, au mieux, dysfonctionnel. Pour emprunter un peu plus de sagesse politique ratatinée, ces querelles internes et ces luttes contre l’ego s’avèrent généralement encore pires que celles décrites dans la presse. «Princess Nut Nut» et une équipe de médias non parlant ne sont probablement pas la moitié. Si tel est le cas, il n’est pas surprenant que le pays soit là où il en est aujourd’hui, et pourquoi les cotes d’approbation personnelle du Premier ministre se sont effondrées. L’arrivée du nouveau chef de cabinet du Premier ministre, Dan Rosenfield, ancien fonctionnaire du Trésor au caractère solide et professionnel, marque un virage vers un style de gouvernement plus prosaïque, au meilleur sens du terme. Plus de moonshots, peut-être.

Ce à quoi M. Johnson et son désormais ancien conseiller en chef Dominic Cummings ont été brillants, c’est la campagne, comme en témoigne le référendum européen et les dernières élections générales (ainsi que la course improbable de M. Johnson à la mairie de Londres). Ils se délectaient de phrases poétiques lapidaires, d’une rhétorique sinistre et d’une ambition fulgurante. Ils semblent avoir eu beaucoup moins de succès dans les arts du gouvernement. Tenter de remodeler l’appareil gouvernemental au milieu d’une pandémie et avec le Brexit à faire était probablement une erreur stratégique. Cela a conduit à des séances d’information contre le secrétaire permanent Sir Mark Sedwill et au départ de celui-ci; ainsi que le départ du chancelier d’alors Sajid Javid, qui a tenté de nommer ses conseillers spéciaux, dans le cadre d’un mouvement plus large visant à prendre le contrôle du Trésor.