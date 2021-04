UNE

Aussi étrange qu’il puisse le voir, et en fait cela pourrait bien n’intéresser que peu de nombreux électeurs, la question de savoir qui a payé la rénovation de l’appartement du premier ministre à Downing Street ne disparaîtra pas. Même s’il s’agissait d’une question d’indifférence publique universelle, le fait que la Commission électorale se soit intéressée et ait suggéré qu’une ou plusieurs infractions aient pu avoir lieu signifie que cela pourrait être un embarras aigu pour Boris Johnson. In extremis, s’il était inculpé ou déclaré coupable d’un crime grave, ou s’il était reconnu coupable d’avoir menti au Parlement, sa position serait intenable (du moins on le présume). C’est la chose qui se rapproche le plus des Britanniques d’une mise en accusation à l’américaine. Alors, comment Boris Johnson peut-il se sortir des ennuis?

Politiquement, tout ce qu’il peut faire, c’est gagner au tribunal de l’opinion publique, et espérer que le climat de l’opinion tourne en sa faveur. Sur ce point, il a pris un excellent départ. Étant donné qu’il a publié tant d’explications contradictoires, tout ce qu’il peut faire maintenant est de se retourner contre ses ennemis, comme il l’a fait dans le vrai style déclamant de l’Union d’Oxford aux questions du Premier ministre cette semaine. Ses lignes d’attaque sont évidentes: le public se soucie beaucoup plus des vaccins et de l’économie; Le travail est mesquin et partisan; son gouvernement est en train de passer au niveau supérieur / de mieux reconstruire / de recruter des infirmières; Keir Starmer voulait rester à l’Agence européenne des médicaments et gâcher le déploiement du vaccin; et il a quand même payé la rénovation et cela n’a rien coûté aux contribuables. Oh, et Starmer a servi avec bonheur dans le cabinet fantôme de Jeremy Corbyn, un péché qui ne peut jamais être effacé.

Deuxièmement, il doit avoir l’air raisonnable et constructif, et il a donc accepté gracieusement de coopérer avec la Commission électorale, car bien sûr, en réalité, il n’a pas le choix en la matière, étant donné leurs pouvoirs statutaires. Il peut leur proposer de leur donner toutes les informations qu’ils demandent sur cette stupide affaire, car en réalité, il sait qu’ils peuvent obtenir une ordonnance du tribunal pour le forcer. Johnson est sur la bonne voie sur celui-ci.