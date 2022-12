Comment BofA est revenu du bord de l’effondrement

La crise financière de 2008 a eu un impact dévastateur sur Banque d’Amérique . Les actions de la banque se négociaient aussi bas que 2,53 $ en 2009 et le revenu net a chuté d’un sommet de 21 milliards de dollars en 2006, à seulement 4 milliards de dollars En 2008.

“Bank of America est l’une des raisons pour lesquelles une grande partie du public investisseur, des consommateurs et du gouvernement a perdu foi et confiance dans le secteur bancaire”, a rappelé Mike Mayo, analyste bancaire chez Wells Fargo. “Si le gouvernement n’était pas intervenu pour Bank of America et les autres banques, Bank of America aurait échoué.”

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, BofA est en plein essor malgré les inquiétudes concernant l’inflation et les menaces d’une éventuelle récession. La banque a déclaré un bénéfice net de 31,9 milliards de dollars en 2021, contre seulement 4 milliards de dollars En 2008.

“Alors que les taux ont augmenté et si la récession est peu profonde, nous allons assister à un élargissement des écarts et à la capacité de Bank of America à générer des revenus importants grâce au revenu net d’intérêts”, a déclaré Kenneth Leon, directeur de recherche chez CFRA Research. . “C’est unique dans le secteur bancaire et Bank of America, l’une des plus grandes banques, est celle qui en bénéficiera le plus.”

Les leçons durement apprises de la crise financière ont également conduit BofA à subir des changements importants, lui permettant de gagner sa position de banque avec le deuxième plus grand total d’actifs aux États-Unis. JP Morgan est toujours confortablement en tête en tant que plus grande banque des États-Unis en termes d’actifs totaux.

“Le grand changement chez Bank of America est qu’ils sont passés d’une croissance irresponsable à une croissance responsable”, a déclaré Mayo.

Une norme de prêt plus conservatrice n’est qu’un exemple de l’objectif de croissance durable de la banque.

“Un aspect clé de la croissance responsable de Bank of America est de dire non et non plus souvent”, a expliqué Mayo. “Pour que, lorsqu’ils disent oui, cela se traduise par une croissance beaucoup plus durable, responsable et meilleure pour la réputation.”

BofA n’a pas pu participer à la couverture de cette histoire par CNBC.

Regarder le vidéo pour en savoir plus sur la façon dont Bank of America a réussi l’un des plus grands retours de l’histoire bancaire.