Comment Bobby Deol a joué Cupidon pour un Pakistanais de 55 ans et sa femme de 18 ans

Dans un monde plein d’incertitudes et de bouleversements, on tombe parfois sur des histoires d’amour vécues qui sortent tout droit de Bollywood. Ces derniers jours, une de ces histoires d’amour a défrayé la chronique au Pakistan. Récemment, le célèbre YouTuber Syed Basit Ali a interviewé un couple qui a partagé son histoire d’amour plutôt particulière. Dans l’interview, Farooq Ahmed, 55 ans, a révélé qu’il avait épousé Muskan, 18 ans, après être tombé amoureux d’elle. De plus, les chansons de Bollywood ont joué un rôle important dans leur rapprochement.

Farooq, qui est obsédé par la musique, vit en face de Muskan, qui est un chanteur doué. Bientôt, Farooq a commencé à s’intéresser au chant de Muskan. Par la suite, il a commencé à visiter sa maison et Muskan a également commencé à l’aimer.

Quelques réunions plus tard, Muskan a commencé à lui donner des indices en chantant la chanson Na Milo Humse Zyada du film Badal de Bobby Deol.

Le couple a révélé que Muskan était tombé amoureux de lui en premier et bientôt Farooq a également développé des sentiments pour elle. Farooq et Muskan ont continué leur Bollywood Antakshari pendant un certain temps jusqu’à ce qu’elle lui demande de sortir.

Farooq a également avoué son amour pour elle et les deux ont continué à avoir un mariage d’amour. Le couple a en outre déclaré que leurs amis et les membres de leur famille n’acceptaient pas leur relation. Cependant, ils ont mutuellement décidé de rester ensemble malgré la stigmatisation sociale.

Ce n’est pas la première fois qu’une histoire d’amour aussi réconfortante fait surface depuis le Pakistan. Il y a quelques mois, une propriétaire et sa servante se sont mariées dans la capitale Islamabad. Le couple s’est même comparé à Salman Khan et Katrina Kaif.

