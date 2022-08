Comment bloguer sur les voyages ? Comment animer une émission de télévision sur les voyages ?

“ Je suis allé à l’Université de Syracuse pour faire du théâtre musical parce que je voulais désespérément déménager à New York et devenir comédien. Je voulais faire Shakespeare et être à Broadway.

Attendre sur des tables à New York pendant huit ans, vous commencez à être vraiment humble, [but] ce sont les outils que j’avais qui m’ont permis d’obtenir un emploi que je n’aurais jamais pensé avoir dans mes rêves les plus fous.”

Lorsque vous êtes un hôte de voyage, il n’y a pas de script. Pourtant, c’est toujours à vous de définir la scène, de comprendre la trajectoire d’une histoire et comment la terminer. Aussi dans l’improvisation, la règle d’or est de ne jamais dire non, c’est toujours oui — pour faire avancer les choses.

Je n’ai jamais vraiment eu beaucoup d’argent en grandissant – ou pendant la majeure partie de mon âge adulte. J’étais donc toujours à la recherche de choses peu coûteuses mais aussi vraiment copieuses et délicieuses. Et c’est à peu près ce que je fais dans le monde maintenant.”

Mais c’était la première fois que je mangeais quelque chose qui n’était pas Red Lobster and Olive Garden. J’ai goûté à la cuisine ethnique diversifiée de Chinatown et j’ai commencé à découvrir une grande partie de mon héritage que je n’avais jamais vraiment considéré comme important auparavant.

Après l’université, je suis allé à New York et j’ai travaillé à Wall Street pendant un an. Puis je suis devenue vidéaste de mariage car je voulais être flexible. Je vivais dans un petit appartement au sous-sol à Brooklyn sans climatisation, gagnant environ 400 $ – une bonne semaine.

Il n’y avait pas beaucoup de diversité d’où je viens, mais cela m’a aidé que mes parents m’aient renvoyé en Chine quand j’avais 13 ans. années. C’est alors que je me suis dit : Wow, c’est tellement incroyable – les gens, l’histoire – je veux en savoir plus.

“J’ai déménagé de Chine aux États-Unis quand j’avais 8 ans. Mes parents ont commencé à travailler dans des restaurants et ont finalement ouvert leur propre restaurant chinois très américanisé. J’ai donc grandi avec un régime régulier de rangoon au poulet et au crabe du général Tso.

Emploi : Créateur de “ Boulette Strictement ” et d’autres chaînes YouTube (total : environ 8 millions d’abonnés) Débuté en : Comptabilité et vidéographie de mariage

Emploi : Animateur de télévision “Voyage en famille avec Colleen Kelly”

Commencé en : Ventes

“J’ai essayé l’école de diffusion de l’Université du Texas. L’école vous a donné une chance d’être accepté dans le programme. Je ne m’étais jamais assis à un bureau d’ancrage avec une caméra pointée sur moi. J’ai lamentablement échoué.

Plusieurs années plus tard, j’ai obtenu mon diplôme et j’ai obtenu mon premier emploi dans la vente, avant de déménager à Chicago et de travailler dans l’industrie pharmaceutique. L’argent était incroyable, et j’avais une voiture de société. Mais je ne vivais pas mon rêve, et cela a commencé à vraiment me déranger.

Au début de la trentaine, je me suis mariée et j’ai finalement quitté mon travail pour être mère au foyer. Un jour, alors que mes deux petites filles étaient à l’école, je suis allé à la chaîne de télévision par câble de notre mairie et j’ai demandé si, en échange de m’avoir appris à monter, je pouvais animer l’émission de divertissement locale sur notre village – quelque chose comme “Access Hollywood ” pour notre ville de 50 000 habitants.

Parce qu’ils n’avaient pas d’autres offres, ils ont dit oui. J’ai agi avec confiance, mais j’étais aussi vert qu’ils viennent. chaque fois que je faisais une interview et que je lisais une voix off, mais j’acquérais de l’expérience et des connaissances.