Comment BlackBerry est passé des téléphones portables emblématiques à la cybersécurité

La mûre était autrefois au sommet du marché des smartphones aux États-Unis En 2010, près de la moitié des abonnés aux smartphones aux États-Unis utilisaient des BlackBerry, selon Comscore.

Les téléphones étaient bien connus pour leur clavier tactile et pour la cybersécurité avancée de BlackBerry, souvent privilégiée par les entreprises et les gouvernements.

Mais après que ses téléphones soient tombés en disgrâce auprès des utilisateurs, BlackBerry a changé de cap, emportant avec lui certaines des pierres angulaires de l’entreprise.

“Après quelques années, nous avons réalisé que nous n’augmenterions jamais le volume – et c’est un jeu de volume”, a déclaré John Chen, PDG de BlackBerry. “Et nous avons donc effectué ce virage décisif vers une entreprise uniquement logicielle et nous nous sommes concentrés sur la sécurité, la cybersécurité et des choses de ce genre.”

Bien qu’il ait cessé de fabriquer des téléphones, il ne s’est pas éloigné de l’industrie.

“Actuellement, BlackBerry a deux unités commerciales principales, une unité commerciale de cybersécurité et une unité commerciale IoT au sein de l’unité commerciale de cybersécurité”, a déclaré Charles Eagen, directeur de la technologie de BlackBerry.

Son unité de cybersécurité se concentre sur la sécurisation d’éléments tels que les applications pour smartphones et les sites Web bancaires mobiles. Son unité Internet des objets se concentre sur la communication de la technologie dans les voitures connectées et autonomes.

“Nous avons maintenant la part du lion des logiciels embarqués dans la plupart des voitures”, a déclaré Chen.

La technologie de BlackBerry est présente dans environ 215 millions de voitures et ce côté de BlackBerry continue de croître, selon la société.

“Si nous examinons l’opportunité de l’industrie elle-même, nous nous attendons à ce que l’industrie des logiciels automobiles triple à peu près de 2020 à 2030”, a déclaré Luke Junk, analyste principal chez Baird.

Cependant, BlackBerry fait face à la concurrence dans le secteur de la cybersécurité et, en 2021, ses revenus tirés de la cybersécurité étaient de 500 millions de dollars.

“Je pense que la société peut probablement atteindre un pic inférieur à celui que nous avons vu dans le passé, mais une trajectoire de croissance plus durable et un avenir potentiellement plus rentable également sur la base d’un pourcentage de marge”, a déclaré Junk.

CNBC a visité le centre d’innovation pour les véhicules autonomes de BlackBerry et a interviewé Chen pour savoir quelle est la prochaine étape pour l’entreprise.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.