Comment ‘Black Panther’ construit des personnages complexes à partir de la politique de la colonisation

Quels ingrédients font un héros ou un méchant ? Malgré tant de tentatives de franchises cinématographiques pour nuancer la dichotomie entre le bien et le mal, leurs formules pour ces personnages, en particulier dans l’univers cinématographique Marvel, semblent douloureusement réductrices : les héros prononcent des discours sur la justice et se battent pour une musique à thème vaillante et montante. Méchants ? Complexes de Dieu et mode plus élégante.

Une exception notable est les films “Black Panther”, qui imprègnent les héros et les méchants d’une complexité qui découle de la politique autour de la colonisation et de la diaspora africaine. Dans ces films, la ligne entre le héros et le méchant n’est pas simplement celle entre le bien et le mal ; c’est une frontière définie par les manières relatables de chaque côté de réagir au véritable ennemi : les nations et les institutions blanches qui bénéficient de l’asservissement et de la privation des droits des personnes de couleur.

“Panthère noire” et en particulier la nouvelle suite, “Panthère noire : Wakanda pour toujours», montrent une révérence pour leurs héros qui est enracinée dans l’héritage familial et culturel. T’Challa (Chadwick Boseman), le roi de Wakanda avec un alter ego de super-héros, est ancré et soutenu par sa lignée : non seulement sa mère et sa sœur agissent comme son fondement moral, mais aussi son père et les Black Panthers qui sont venus avant lui. Il est à noter que la cérémonie pour devenir le prochain Black Panther implique d’être enterré et de parler aux ancêtres pour obtenir des conseils.