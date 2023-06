Comment Black Panther a ouvert la porte à Kizazi Moto de Disney

La panthère noire de Marvel a prouvé l’attrait massif de la narration de l’afrofuturisme lorsque le monde de Wakanda a été dévoilé sur grand écran lors de sa sortie en 2018. Maintenant, la prochaine série Disney + Kizazi Moto: Generation Fire s’appuie sur ce socle et sera certainement populaire à la fois auprès des fans du MCU et des amateurs d’animation.

Comme Star Wars: Visions, Kizazi Moto est une série d’anthologies, avec chaque épisode créé dans un style d’animation distinctement différent – il y a un mélange de 2D et de 3D, certains prenant l’influence de l’anime, d’autres du stop-motion et de nombreux mélanges et mélanger les styles pour créer quelque chose de tout à fait unique.

Le producteur exécutif de la série, Peter Ramsey, est surtout connu pour son travail sur Into the Spider-Verse, pour lequel il a remporté un Oscar et un Golden Globe, et la suite Across the Spider-Verse, qui est un succès retentissant. bureau au moment de la rédaction.

Cela dit, son travail sur ces films n’a pas joué dans la direction créative de Kizazi Moto : Generation Fire : « Les styles d’animation ont été vraiment déterminés par les cinéastes eux-mêmes… Je suppose que certains d’entre eux auraient pu être inspirés par Spider-Verse, ou certains de l’énergie que nous avons essayé d’apporter, mais tout cela venait directement d’eux.

Le studio de production Triggerfish s’est associé à une équipe et à des talents du Zimbabwe, de l’Ouganda, de l’Afrique du Sud, du Nigéria, du Kenya et de l’Égypte pour apporter leur propre vision de la fantaisie et de la science-fiction d’un point de vue typiquement africain. « Cela montre à quel point le talent africain est riche et diversifié », déclare Catherine Green, qui fait ses débuts dans le monde de l’animation en tant que co-réalisatrice de l’épisode Surf Sangoma.

Kizazi Moto : Génération Feu – Surf Sangoma Disney

Chaque tranche a un cadre très différent – Surf Sangoma se déroule dans une dystopie cyberpunk où les criminels opèrent comme un gang de surfeurs, Hatima est basée dans une nation sous-marine qui a une guerre sans fin avec une tribu sur terre, et You Give Me Heart crée une utopie qui sélectionne ses occupants en fonction du nombre de followers sur les réseaux sociaux qu’ils ont.

Ce n’est qu’un aperçu de trois épisodes différents. Découvrez la bande-annonce pour un avant-goût de ce à quoi vous attendre lorsqu’elle débarquera sur Disney+ le 5 juillet :

Bien que Disney ait fait référence à Black Panther lors de la première annonce de la série, le film Marvel n’est qu’un des nombreux facteurs à l’origine de la création de Kizazi Moto. Isaac Mogajane est co-réalisateur sur Hatima et co-fondateur de Diprente Films. Il explique: « Black Panther a en quelque sorte créé un espace pour que nous puissions faire ce genre de choses… les gens ont vu une histoire racontée en Afrique qui était ambitieuse et à gros budget et l’un des plus grands succès de l’année. »

Mogajane poursuit : « Certains créateurs ont peut-être été influencés par Black Panther individuellement, mais je sais pour nous-mêmes (l’équipe derrière Hatima) que nous ne l’étions pas. Nous essayions vraiment de raconter notre propre histoire [and] pénétrer dans nos propres cultures d’une manière qui nous semblait fidèle.

Il a rendu hommage au film cyberpunk japonais Akira pour s’inspirer de son épisode. Green a également cité ce film comme cadre de référence, bien que l’animation globale de Surf Sangoma n’ait pas été figée dès le début. « Notre style était plus défini par le processus. Nous voulions à l’origine un film 2D, et nous avons fini par passer à une sorte d’hybride 2D/3D… nous voulions qu’il ait l’air beaucoup plus tactile et texturé.

Kizazi Moto : Génération Feu – Hatima Disney

Beaucoup pensent encore que l’animation est strictement réservée aux dessins animés pour enfants. Kizazi Moto: Generation Fire défie une fois de plus cette notion, en construisant des mondes ambitieux et saisissants qui ne se traduiraient pas nécessairement aussi bien par l’action en direct et CGI. Comme le dit Mogajane, « Avec l’animation, votre imagination est la limite. »

Pour Lesego Vorster, réalisateur de You Give Me Heart et fondateur de The Hidden Hand Studios, il y a plus que cela : « Je pense que la question est de savoir quand on écrit ce genre de séries… si ça peut être tourné en live action, pourquoi tu l’animes ? Quel genre de magie apportez-vous ?

La magie de l’épisode de Vorster vient de l’équilibrage des commentaires nuancés sur la façon dont les médias sociaux dépassent notre estime de soi avec un groupe de personnages excentriques à l’esprit vif. C’est en contraste frappant avec certains des épisodes les plus sombres de Kizazi Moto: Generation Fire, avec des thèmes de perte, de guerre et d’abandon tous explorés, dissipant une fois de plus le mythe selon lequel l’animation n’est pas un moyen d’approfondir des thèmes complexes.

Kizazi Moto: Generation Fire – Tu me donnes du cœur Disney

Comme il s’agit de courts épisodes (entre 10 et 15 minutes), il y a beaucoup de connaissances à entasser en peu de temps, et laisser les choses sur le sol de la salle de montage était difficile à faire à certains moments. Comme le dit Vorster, « il était difficile d’enlever une grande partie de la construction du monde car c’est évidemment la première fois que vous obtenez une telle plate-forme… vous voulez juste verser tout le seau. »

Il a fait référence à la façon dont Triggerfish a contribué à ce processus, et Ramsey en a dit plus à Tech Advisor : « Tous ceux qui sont venus à ce projet avaient une vision très forte… mon travail, vraiment, consistait en quelque sorte à les aider à trouver la manière la plus claire et la plus percutante. de faire ça.

« C’est formidable de voir une histoire s’épanouir en enlevant l’excédent… c’est presque comme si vous aviez un bloc de marbre et que vous y trouviez la statue ».

Kizazi Moto : Generation Fire sort sur Disney+ le 5 juillet 2023, avec dix épisodes au total. Vous pouvez vous inscrire à Disney+ sur le site Internet, avec des prix à partir de 7,99 $/7,99 £ par mois. Vous pouvez également lire comment les acteurs et l’équipe de Saint X ont abordé une histoire avec des délais difficiles.