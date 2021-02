Comment Bitcoin est passé de la monnaie de cow-boy à la banalité

Il est révolu le temps où le mot Bitcoin évoquait des images d’achat de drogues illicites sur les marchés du Dark Web – les perceptions ont changé.

Des maisons ont été mises en vente avec une étiquette de prix en Bitcoin et avec des détaillants mettant en œuvre des systèmes de paiement qui permettent les transactions Bitcoin, le matériel de bricolage, la restauration rapide et le café peuvent tous être achetés avec la monnaie numérique dans certaines parties du monde.

Vous auriez maintenant du mal à trouver quelqu’un qui n’a pas entendu parler de Bitcoin, même s’il pourrait être plus difficile de trouver un volontaire volontaire qui peut expliquer comment fonctionne la technologie blockchain sur laquelle la crypto-monnaie est construite.

Beaucoup de choses ont changé depuis ses débuts en 2009, lorsqu’une pièce valait moins de 1 € – cette semaine, elle a atteint de nouveaux records en passant la barre des 50 000 $ (41 529 €).

Ici, Euronews examine les étapes clés de l’évolution de la monnaie, s’est entretenu avec certaines personnes qui l’ont adoptée, ainsi que certains des impacts les moins souhaitables de sa popularité.

2009 – Lancement de Bitcoin

Le créateur de la crypto-monnaie, Satoshi Nakamoto, a publié le logiciel de Bitcoin en janvier 2009. Après la publication, les mineurs de Bitcoin ont démarré le réseau en générant Bitcoin et en confirmant les transactions pour la première fois.

À ce jour, personne ne sait si un individu ou un groupe est derrière l’alias. Dans un livre blanc de 2008, Nakamoto a qualifié Bitcoin de «version peer-to-peer de la monnaie électronique» et a exposé ses caractéristiques de base telles que les transactions et la confidentialité.

Bitcoin a été conçu sur le principe qu’il pouvait être utilisé de manière anonyme et sécurisée, avec des transactions vérifiées et enregistrées dans un grand livre distribué publiquement appelé blockchain.

2011 – Bitcoin repris par les marchés du darknet

Le marché du darknet Silk Road, un marché noir en ligne mieux connu comme une plateforme de vente de drogues illégales, a été lancé en 2011 avec Bitcoin comme option de paiement. Alors que le FBI a fermé Silk Road en 2013, saisissant son Bitcoin, d’autres marchés du darknet ont repris le flambeau en utilisant Bitcoin comme monnaie.

Bien que l’utilisation de Bitcoin sur Silk Road ait fait la une des journaux, la même année, des paiements Bitcoin légitimes ont également été établis. BitPay, un fournisseur de services proposant le traitement des paiements pour les marchands, a été lancé en mai et a enregistré plus de 1 100 marchands inscrits en un an.

Erik Finman est connu dans les cercles de la crypto pour être le plus jeune millionnaire Bitcoin autoproclamé à 18 ans. En 2011, âgé de seulement 12 ans, il a investi 1000 dollars que sa grand-mère lui a donnés dans la crypto-monnaie. À l’époque, un jeton vous coûterait environ 12 $.

L’entrée du natif de l’Idaho dans l’univers Bitcoin est survenue à la suite d’une rencontre fortuite lors d’une manifestation. Son frère aîné l’a amené à une manifestation contre l’arrestation de militants qui dansaient au Jefferson Memorial, a-t-il expliqué.

« C’était vraiment une protestation libre », at-il ajouté. «Un type avait ce ‘B’ orange qui ressemblait à un signe dollar sur sa chemise. Un peu en plaisantant, je lui ai demandé ce que c’était. Et puis vous avez eu un groupe de policiers anti-émeute et ils nous ont tous dit de partir. Alors, au milieu de la fuite de la police, il était comme: « Oh, c’est Bitcoin man, ça va finir Wall Street, frérot. » Et s’est enfui. «

Après cela, Finman a déclaré que lui et son frère aîné avaient recherché et s’intéressaient aux devises alternatives. «Je suppose que je traversais cette phase libertaire aux verres teintés de rose à l’époque – cela a en quelque sorte changé ma vision du monde. Tu sais, quand tu as 12 ans, c’est fou.

« Comment la plupart des enfants ressentaient les jeux vidéo ou les sports, mon passe-temps était le Bitcoin », a-t-il déclaré à Euronews.

Aujourd’hui âgé de 21 ans, Finman a augmenté ses avoirs en crypto-monnaie et a construit une société de cryptographie de plusieurs millions de dollars. Il a également financé des projets, y compris la réalisation d’un costume réel du Dr Octopus, « qui était très cool », ainsi que plusieurs autres initiatives caritatives.

A-t-il remarqué un changement dans la perception du Bitcoin? « Maintenant, ça devient beaucoup plus établi. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le culte qui l’entoure. Non pas que c’était trop gros pour échouer, mais il avait une base de fans trop fanatique. »

2013 – Premiers guichets automatiques Bitcoin

La capitale slovaque, Bratislava, a été l’une des premières villes à voir un guichet automatique Bitcoin installé après l’installation du premier à Vancouver, au Canada, en octobre 2013. Il y en a maintenant plus de 3,5 millions dans le monde.

2017/2018 – Hausse des prix du Bitcoin … puis crash

Pour beaucoup, 2017 a été l’année où Bitcoin est apparu sur leur radar. Les jetons avaient atteint un niveau record de 19700 $ (16236 €) à la fin de l’année au milieu d’une frénésie médiatique. Son prix en flèche a également signifié un intérêt institutionnel accru, les gouvernements et les investisseurs en prenant note et les monnaies numériques pour concurrencer Bitcoin en cours de développement. Le récit de Bitcoin a été renforcé au milieu des rapports d’impression d’argent par les banques centrales – l’une des principales caractéristiques de la crypto-monnaie est qu’elle est limitée à exactement 21 millions de pièces et pas une de plus que ce qui peut être extrait.

Mais ensuite, les prix du Bitcoin ont chuté à travers une série d’accidents en 2018, redescendant à 3700 $ (3048 €) d’ici la fin de l’année – marquant l’un des exemples les plus prononcés de fluctuations imprévisibles des prix de la monnaie numérique.

Pour la famille Bitcoin, 2018 a été une année à parcourir. Originaires des Pays-Bas, à l’été 2017, ils ont vendu la quasi-totalité de leurs biens et les ont investis dans Bitcoin, dans le but de devenir des «nomades numériques», vivant un style de vie minimaliste, alimenté par la monnaie numérique.

« Vous ne pouvez pas regarder vers l’avenir. Nous vivons très simplement, nous vivons au jour le jour », a expliqué Didi Taihuttu, le père de la famille Bitcoin.

«En 2018, nous nous sommes dit: ‘Nous prendrons cette année, nous irons vivre sur des campings, vivre dans la nature, vivre dans de beaux pays asiatiques, et nous le verrons comme une aventure. Comment pouvons-nous économiser autant de Bitcoins que possible mais toujours profiter de la vie? Un camping-car au Portugal au bord de la mer, dormir gratuitement, prendre une douche à la plage; tout ce que les enfants n’ont jamais fait auparavant. Et puis les enfants sont comme: «Oh, oui, c’est une aventure. Ce ne sont pas nos parents qui sont déprimés parce que Bitcoin descend.' »

Et c’est ce que la famille a fait. Après avoir traversé 2018, ils voyagent et vivent le style de vie nomade qu’ils espéraient que la crypto-monnaie leur offrirait depuis plus de trois ans et demi. « En 2018, la vie nous a coûté un Bitcoin par mois. Maintenant, en 2020, un Bitcoin nous achète par an », a déclaré Taihuttu.

Lui et sa femme ont emmené leurs trois filles en quête de liberté et de « ne plus faire partie du système ». Pendant les six premiers mois de leurs voyages alimentés par Bitcoin, ils ont conservé leurs comptes bancaires traditionnels, mais ces dernières années, ils se sont débarrassés d’eux et n’ont utilisé que des solutions de crypto-monnaie et de crypto. Avant d’obtenir leur première carte de débit crypto il y a deux ans, ils ont acheté des coupons Bitcoin en ligne et les ont échangés contre des produits d’épicerie ou des coupons McDonald’s, réservant tout, depuis les vols et les hôtels en ligne avec Bitcoin.

« Bien sûr, c’est un peu un pari », a déclaré Taihuttu. « Mais d’un autre côté, ce n’est qu’un pari si vous n’êtes pas prêt à perdre et pour nous, à ce stade de la vie, nous avons clairement réalisé que l’argent n’avait plus aucune valeur pour nous. Nous étions prêts à tout perdre. , tout l’argent, tout le luxe, parce que nous ne nous en soucions plus. «

Quel avenir pour la famille Bitcoin? « C’est une question très difficile. Pour moi, j’ai du sang de voyageur qui veut explorer le monde entier, mais nous sommes déjà passés d’un voyage très rapide à un voyage lent. Nous restons dans chaque pays pendant au moins quatre ou cinq mois pour vraiment explorer le pays et apprendre à connaître les gens, la culture. «

En plus de poursuivre le travail caritatif dans lequel ils sont impliqués depuis plusieurs années, Taihuttu dit que la famille envisage de créer des « lieux de vie de coworking nomades numériques » au Portugal et en Thaïlande afin que ses enfants et sa femme puissent avoir des « bases sociales ».

2020 – Un crash flash, un niveau record et l’adoption de PayPal

L’année dernière a été une année mouvementée dans l’univers Bitcoin. La monnaie en ligne a connu un «crash flash» en mars dans un contexte de ralentissement économique mondial causé par la pandémie de coronavirus, mais a entamé une ascension verticale qui s’est accélérée début octobre.

Au début de 2020, Bitcoin était toujours considéré comme un investissement marginal, mais à la fin de l’année, sa valeur avait presque quadruplé et avait atteint un niveau record au-dessus de 28000 $ (23072 €), ce qui en faisait un élément incontournable dans les conversations. d’investisseurs petits et grands.

Microsoft a été l’un des premiers à adopter la Big Tech et a commencé à accepter la monnaie comme mode de paiement pour les articles numériques en décembre 2014. Mais c’est l’annonce du géant en ligne PayPal qu’il permettrait à ses clients d’acheter et de vendre Bitcoin en octobre de l’année dernière. a signalé que l’argent crypto avait été accepté dans la culture traditionnelle.

2021 – Tesla achète Bitcoin mais les écologistes dénoncent la faim de pouvoir

Avance rapide jusqu’en février 2021 et Bitcoin a presque atteint le niveau record de 50000 $ (41529 €) grâce en grande partie à Tesla annonçant qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars d’argent virtuel. Plus tard le même mois, il a atteint des niveaux records.

Mais une ruée vers l’or numérique dans une monnaie décentralisée gérée par ses utilisateurs est-elle trop belle pour être vraie? Eh bien, les écologistes attirent l’attention sur le côté moins médiatisé du Bitcoin – sa consommation d’énergie. La puissance de calcul exigée par la crypto-monnaie pour l’extraction et la validation des transactions est immense. Une analyse récente de l’Université de Cambridge a mis la consommation d’énergie en perspective en disant que Bitcoin utilise plus d’électricité chaque année que l’ensemble de l’Argentine.

Les critiques ont critiqué Tesla, qui se considère comme « accélérant la transition mondiale vers l’énergie durable avec des voitures électriques, des solutions solaires et intégrées d’énergie renouvelable pour les maisons et les entreprises », pour avoir choisi d’investir dans les jetons, affirmant que cela va à l’encontre de sa pro message d’environnement.

Alors que beaucoup chantent les louanges du Bitcoin, tout en récoltant ses avantages, son profil accru et l’attention qui en découle ont vu son éthique remise en question. Quel que soit le sort de la monnaie numérique, les fidèles « HODL » – argot dans la communauté pour détenir la crypto-monnaie plutôt que de la vendre – croyant que quel que soit le crash, Bitcoin augmentera à nouveau.