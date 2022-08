Comment Birmingham 2022 CWG a alimenté les rêves de Rich Indian Haul aux Jeux olympiques de Paris 2024

Alors que le succès engendre plus de succès, l’Inde espère que les 61 médailles que ses athlètes ont remportées aux Jeux du Commonwealth récemment conclus à Birmingham mèneront à sa meilleure performance de tous les temps aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024.

Ce qui leur donne la confiance nécessaire pour réaliser un tel rêve, c’est le fait que le pays a remporté 61 médailles, juste quelques-unes des 66 qu’il avait remportées aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast en 2018, sans aucune contribution du tir, qui n’était pas inclus. aux Jeux de Birmingham.

Les tireurs ont contribué 16 médailles au total de 66 médailles de la Gold Coast indienne, et le fait que nous ayons été si près de l’égaler à Birmingham prouve que les athlètes indiens ont également fait de grands progrès dans d’autres sports et laisse présager un bon parcours à Paris.

L’Inde a généralement bien fait aux Jeux olympiques après avoir fait un bon spectacle aux Jeux du Commonwealth – comme la récolte de 101 médailles du CWG 2010 a été suivie par l’Inde remportant six médailles aux Jeux olympiques de Londres en 2012 – deux d’argent et quatre de bronze, ce qui était La meilleure performance de l’Inde aux Jeux olympiques jusqu’à ce qu’elle soit révisée à Tokyo 2020 l’année dernière lorsque l’Inde a remporté sept médailles, dont l’incroyable médaille d’or de Neeraj Chopra au lancer du javelot.

La performance de Tokyo 2020 a suivi de près la troisième place de l’Inde au Gold Coast CWG avec 66 médailles.

Donc, si le tournage faisait partie de Birmingham CWG et si les tireurs indiens imitaient leurs performances de 2018 – pas améliorés, notre parcours CWG 2022 aurait été son meilleur depuis New Delhi en 2010. Cela donne l’assurance que l’Inde peut surpasser son meilleur de tous les temps. récolte de sept médailles à Tokyo 2020 aux prochains Jeux olympiques.

Bien sûr, il y a toujours un énorme gouffre de niveau entre les Jeux du Commonwealth et les Jeux olympiques et Paris 2024 sera largement supérieur à Birmingham 2022. Alors que les athlètes indiens ne se sont pas encore qualifiés pour Paris 2024 (la période de qualification commence pour la plupart l’année prochaine), les rêves sont généralement construits sur une base réussie fournie par la performance sans cesse améliorée du comté aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques, qui précèdent généralement le grand événement.

Dans le cas de Paris 2024, ce qui est de bon augure pour l’Inde, c’est que les Jeux Asiatiques de Hangzhou ont été reportés d’un an à 2023, ce qui offre à nos sportifs une chance cruciale de mesurer leur préparation pour Paris 2024, alors qu’ils affrontent un peloton difficile et apporter des corrections de cap, si nécessaire.

Alors, comment Birmingham 2022 prédit-il le possible succès de l’Inde à Paris 2024 ? La réponse réside dans une analyse détaillée des performances de l’Inde à Birmingham.

Comme dit plus tôt, la riche récolte de médailles de l’Inde à Birmingham est survenue malgré l’absence de tir, ce qui montre la diversité de nos succès.

L’aspect le plus encourageant de la performance de l’Inde à Birmingham a été les huit médailles remportées en athlétisme avec des jeunes comme le steeplechaser Avinash Sable, les triples sauteurs Eldhose Paul et Abdulla Aboobacker, les marcheurs Priyanka Goswami et Sandeep Kumar, le lanceur de javelot Annu Rani, le sauteur en longueur Murali Sreeshankar et le sauteur en hauteur Tejaswin Shankar vole la vedette.

La récolte de huit médailles de l’Inde en athlétisme comprenait la toute première médaille d’or en triple saut par Eldhose Paul, battant l’argent remporté par Mohinderpal Singh Gill en 1974.

La star incontestée de l’Inde en athlétisme était Avinash Sable qui a défié l’hégémonie kenyane au 3000 m steeple, terminant deuxième, perdant la médaille d’or par 500e de seconde.

Abraham Kibiwot, le médaillé d’or, a présenté un front courageux mais il a eu le cœur dans la bouche pendant quelques secondes lorsque Sable a lancé une charge tardive jusqu’à la ligne d’arrivée pratiquement accrochée à l’épaule du coureur kenyan.

Eldhose Paul (25 ans), qui a mené une finale 1-2 en triple saut, a été l’autre grand gain pour l’Inde en athlétisme, celui qui pourrait être encore mieux préparé pour devenir un médaillé à Paris. Il a sauté, sauté et sauté dans les livres d’histoire en tant que premier médaillé d’or de l’Inde en triple saut, terminant devant son compatriote Abdulla Aboobacker.

Paul a réalisé le meilleur effort de 17,03 mètres pour l’or tandis qu’Aboobacker a terminé avec 17,02 pour remporter l’argent. L’Indien Praveen Chithravel a terminé quatrième, ratant de peu la médaille de bronze.

Bien que l’effort de Paul soit loin du saut de 17,98 mètres du médaillé d’or olympique portugais Pedro Pichardo, il est certainement une bonne perspective compte tenu de son âge.

Tejaswin Shankar et Murali Sreeshankar ont également prouvé qu’ils étaient en train de devenir des sauteurs de classe mondiale.

L’or de Neeraj Chopra à Tokyo a enflammé les rêves des athlètes indiens et personne ne serait surpris si l’Inde remportait plus d’une médaille en athlétisme à Paris. Chopra, qui a raté Birmingham 2022 en raison d’une blessure, visera certainement l’or en 2024.

L’Inde a traditionnellement bien réussi en lutte et en haltérophilie aux Jeux olympiques et Birmingham 2022 a prouvé que nos prétendants aux médailles dans ces sports sont bel et bien sur la bonne voie pour Paris 2024.

La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, Bajrang Punia, n’a pas eu à exercer de tension pour remporter l’or à Birmingham, tout comme la médaillée d’argent de Tokyo, Ravi Kumar Dahiya, Deepak Punia et la lutteuse Vinesh Phogat, qui sera toujours l’une des meilleures prétendantes dans sa catégorie de poids malgré la débâcle en Tokyo.

Le retour en forme bienvenu du médaillé olympique Sakshi Malik et la performance impressionnante du jeune grappler Naveen sont des gains de Birmingham qui augurent bien pour l’Inde en ce qui concerne Paris 2024.

En haltérophilie, Mirabai Chanu, Jeremy Lalrinnunga et Achinta Shauli ont remporté l’or à Birmingham avec des performances impressionnantes malgré le mauvais niveau. Sanket Sargar a remporté la médaille d’argent, se blessant dans le processus nécessitant une intervention chirurgicale. Ils seront sûrement des prétendants à Paris 2024 s’ils poursuivent leur trajectoire de croissance dans les 18 prochains mois environ.

Chanu, qui avait soulevé un total de 202 kg pour sa médaille d’argent à Tokyo, a réussi 201 kg sans effort à Birmingham pour remporter l’or.

La double médaillée olympique PV Sindhu attend également une autre médaille à Paris, d’après sa récente performance.

Selon son entraîneur Park Tae-Sang, elle travaille à améliorer encore son jeu pour être une candidate à l’or à Paris.

Sindhu a amélioré sa défense au cours des dernières années et a ajouté des coups plus trompeurs à son répertoire pour rendre son jeu plus puissant. Une médaille d’or manque à sa collection de médailles olympiques et c’est ce qu’elle visera à Paris, a déclaré Park.

En simple messieurs, Lakshya Sen a décroché la médaille d’or à Birmingham grâce à une superbe victoire par derrière en finale. Il a donné de nombreuses preuves de son courage et de sa détermination qui l’ont mené au top 10 mondial. S’il planifie bien son chemin et joue à son potentiel, l’Inde pourrait également s’attendre à une médaille de sa part.

La star vétéran du tennis de table Achanta Sharath Kamal a été l’athlète indien le plus titré à Birmingham 2022 en remportant quatre médailles, dont trois en or.

Son partenariat naissant avec le jeune Sreeja Akula – qui a valu à l’Inde une médaille d’or en double mixte – a tellement enthousiasmé les entraîneurs qu’ils ont déjà demandé au joueur de 40 ans d’envisager de renforcer davantage le partenariat en jouant plus d’événements WTT et en le construisant. en place pour Paris.

Sharath dit qu’il envisage définitivement les Jeux asiatiques et qu’il ne serait pas opposé à l’ajout de Paris 2024 à ses plans.

Avec leur appétit aiguisé par le bronze pour les hommes et la quatrième place pour les femmes à Tokyo 2020, les équipes de hockey ont raisonnablement bien réussi après Tokyo, terminant troisième de la Pro League.

Bien que l’équipe féminine ait connu un succès lors de la Coupe du monde féminine de la FIH, une bonne planification, une bonne sélection et un travail acharné des joueuses pourraient voir les équipes de hockey masculine et féminine se disputer des médailles à Paris 2024.

La débâcle 0-7 de l’équipe masculine contre l’Australie en finale à Birmingham a été une énorme déception, mais ensuite, l’équipe avait perdu 1-7 contre le pays à Tokyo avant de remporter le bronze.

Dans l’ensemble, la formidable performance de l’Inde à Birmingham 2022 est un bon indicateur de succès à Paris, à condition que le gouvernement, les administrateurs sportifs, les athlètes et leur personnel de soutien planifient bien et exécutent ces plans correctement.

Birmingham 2022 est de bon augure pour les rêves de succès de l’Inde à Paris en 2024.

