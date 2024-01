Comment Bill Belichick gérerait la recherche du prochain emploi

Bill Belichick ne sera probablement pas en marge de la NFL en 2024. (Photo AP/Michael Dwyer)

Alors que la réalité commence à s’établir : Bill Belichick ne sera probablement pas entraîneur-chef d’une équipe de la NFL en 2024, l’ancien entraîneur-chef des Patriots semble être d’accord avec cela.

Les proches de Belichick pensent qu’il cherche le bon poste et qu’il n’est pas seulement prêt à saisir la première opportunité qui se présente, Mike Reiss d’ESPN a rapporté dimanche.

“Ceux qui connaissent la pensée de Belichick pensent qu’il croit que ne pas avoir d’emploi est un meilleur résultat qu’un emploi qui ne lui convient pas”, a écrit Reiss dans sa chronique de notes du dimanche. “Il semble donc prudent de dire qu’il sera motivé pour trouver le bon à l’avenir.”

Ce genre de réflexion pourrait expliquer pourquoi Belichick n’a interviewé qu’une seule équipe cette intersaison. Les Falcons ont été la seule équipe à parler avec Belichick pour leur poste d’entraîneur-chef vacant, rencontrant l’entraîneur-chef six fois champion du Super Bowl à deux reprises au cours des huit jours qui ont suivi sa séparation avec les Patriots.

Belichick était même considéré comme le favori pour obtenir le poste d’entraîneur-chef des Falcons. Cependant, sa candidature a semblé s’essouffler dans les jours qui ont suivi sa deuxième interview avant qu’Atlanta ne nomme Raheem Morris son prochain entraîneur-chef jeudi.

L’échec de la candidature de Belichick semble être lié à son désir d’avoir avec les Falcons un pouvoir similaire à celui qu’il avait avec les Patriots au cours des 24 dernières années. Belichick cherchait à avoir la pleine juridiction sur les opérations, le personnel et les entraîneurs du football, Yahoo! Charles Robinson de Sports a rapporté. En plus d’être l’entraîneur-chef des Patriots au cours des 24 dernières années, Belichick était également le directeur général de facto.

Le poste des Falcons étant supprimé, il ne reste que deux postes d’entraîneur-chef vacants : les Seahawks et les Commanders. Mais les commandants ont été étroitement liés au coordinateur offensif des Lions Ben Johnson et les Seahawks n’ont pas interviewé Belichick car leurs recherches durent depuis plus de deux semaines.

Bien sûr, Belichick devrait également être intéressé à vouloir s’entretenir avec ces équipes. Il y a eu quelques rapports indiquant ce qu’il pourrait rechercher dans sa prochaine équipe. On pense que Belichick cible « des équipes talentueuses, mais sous-performantes », a rapporté Jeremey Fowler d’ESPN plus tôt en janvier. De plus, on pense que Belichick « en a fini avec les « médias du grand marché » », Mike Florio de Pro Football Talk également signalé plus tôt en janvier.

Belichick, qui fêtera ses 72 ans en avril, n’a pas non plus connu la séquence la plus impressionnante depuis le départ de Tom Brady en 2020. Les Patriots ont obtenu une fiche de 29-38 au cours des quatre dernières saisons régulières, se qualifiant pour les séries éliminatoires une seule fois au cours de cette séquence avant d’aller 4- 13 cette saison, ce qui pourrait dissuader les équipes de l’embaucher également.

Quelle est la prochaine étape pour Belichick reste à voir. Il pourrait cependant obtenir un emploi à la télévision et tenter à nouveau sa chance pour décrocher un poste d’entraîneur-chef pendant l’intersaison 2025, Jonathan Jones de CBS Sports a rapporté.

Chargement…