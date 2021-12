Comment Bill Belichick a reconstruit les Patriots: Mac Jones, Matt Judon, Hunter Henry achèvent la refonte rapide de la liste

Lorsque les Patriots sont entrés sur le terrain pour la dernière fois contre les Bills lors de la semaine 16 de la saison 2020 de la NFL, ils ont fait marcher Cam Newton sur le terrain en tant que quart-arrière partant. Sony Michel a été son meilleur porteur de ballon tandis que Damiere Byrd et Devin Asiasi étaient respectivement partants au niveau du receveur et de l’ailier rapproché.

Sûr de dire que beaucoup a changé depuis.

En fait, quand on regarde l’alignement de départ que les Patriots ont aligné contre les Bills la saison dernière, c’est presque complètement différent. Seuls six des 22 partants combinés en attaque et en défense devraient commencer pour les Patriots lors de la semaine 13 contre les Bills.

Comment le #patriotes tarif différent par rapport au #Factures cette année : sur les 22 partants de leur réunion de décembre 2020, seuls six d’entre eux sont des partants sur les Patriots en 2021. Équipe / élan complètement différent pour les Patriots se dirigeant vers la MNF. – Ryan Spagnoli (@Ryan_Spags) 1er décembre 2021

Certes, certains de ces changements sont dus à des blessures. Cela dit, cela témoigne toujours du fait que Bill Belichick et les Patriots ont pris leur reconstruction à cœur pendant l’intersaison 2021.

Les Patriots ont dépensé plus de ressources que toute autre équipe en 2021 dans le but d’améliorer leur équipe. Ils ont dépensé 163 millions de dollars en argent garanti lors de la dernière intersaison, battant le record de tous les temps de la NFL détenu auparavant par les Dolphins, qui avaient dépensé 147,2 millions de dollars un an plus tôt.

Après cela, les Patriots ont passé un choix de première ronde sur un quart-arrière et ont décroché plusieurs autres perspectives solides pour leur donner des partants actuels, de la profondeur et un potentiel futur.

Le résultat final ? Les Patriots ont une nouvelle équipe et semblent prêts à être bientôt un candidat aux séries éliminatoires. Comment ont-ils fait ? Voici un aperçu de la façon dont les Patriots ont déclenché un revirement si rapide après le départ de Tom Brady.

2022 NFL MOCK DRAFT: la défense domine le premier tour

Signatures d’agents libres des Patriots : les armes

WR Nelson Agholor

WR Kendrick Bourne

TE Hunter Henry

TE Jonnu Smith

Les Patriots ont dépensé la majeure partie de leur argent pour améliorer leur corps de réception, ce qui était, franchement, horrible pendant la saison 2020 de la NFL. Jakobi Meyers s’est avéré être une cible solide, mais le reste des attrapeurs de passes de l’équipe était au mieux terne.

En tant que tel, Belichick s’est assuré qu’ils recherchaient le talent au niveau du récepteur et de l’ailier rapproché tôt et souvent. Il a mis un accent particulier sur l’extrémité serrée après que les extrémités serrées de l’équipe n’aient capté que 18 passes au total en 2020. Les Patriots ont signé Henry et Smith, qui étaient sans doute les deux meilleurs extrémités serrées de la classe des agents libres. Ils gagnent chacun 12,5 millions de dollars par an, ce qui en fait le cinquième ailier rapproché le mieux payé de la ligue.

Les ajouts d’Henry et Smith ont reconstitué la profondeur des Patriots à la position et ont déplacé Devin Asiasi du haut du tableau des profondeurs à la troisième place beaucoup plus confortable. La présence d’Henry et de Smith a permis aux Patriots d’exécuter plus de deux sets serrés, dont Josh McDaniels a toujours été de bons jeux d’appel. C’est quelque chose qu’ils n’ont pas pu faire l’année dernière en raison de leur manque de talent à ce poste.

Pour résoudre les problèmes de receveur, les Patriots ont ajouté de la vitesse à Agholor et un receveur solide et polyvalent à Bourne. Ils ont émergé comme partants pour les Patriots et bien que l’équipe n’ait pas de véritable récepteur n ° 1, ils font fonctionner l’approche du comité.

Agholor et Bourne ont aidé à ouvrir plus d’opportunités pour Meyers et ont poussé N’Keal Harry dans un travail de sauvegarde. Cela fonctionne bien pour l’ancien choix de première ronde, car il n’a pas prouvé qu’il pouvait se séparer au niveau suivant. Agholor et Bourne ont tous deux prouvé qu’ils le pouvaient.

Ces quatre signatures ont ajouté de la profondeur et ont donné aux Patriots une grande variété d’armes à cibler. En conséquence, leur attaque a fonctionné beaucoup plus efficacement que la saison dernière.

RIVERA: Pourquoi les Panthers ont licencié le coordinateur offensif Joe Brady, a expliqué

Signatures d’agents libres des Patriots : la défense

EDGE Matthieu Judon

DT Davon Godchaux

DB Jalen Mills

Les Patriots ont pu recruter quelques joueurs défensifs en agence libre qui sont devenus des démarreurs clés pour le club. Aucun n’a eu un plus grand impact que Matthew Judon.

Judon a été l’un des joueurs les plus influents de la NFL cette saison. Il a inscrit 11,5 sacs lors de ses 12 premiers matchs avec les Patriots et était à égalité au deuxième rang de la NFL avec un total de 38 pressions au début de la semaine 13. Il a transformé la ruée vers les passes des Patriots, qui manquait d’un rusher haut de gamme depuis que l’équipe a échangé Chandler Jones aux Cardinals en 2016.

La présence de Judon a soulagé le secondaire de l’équipe. Les quarts adverses ont eu moins de temps pour lancer le ballon tandis que les lignes offensives ont dû se concentrer sur la comptabilité de Judon. Il a également été un leader clé pour les Patriots, il a donc bien valu le contrat de quatre ans et 54,5 millions de dollars qu’il a signé pendant l’intersaison.

Les impacts de Godchaux et Mills sont un peu plus subtils, mais ils ont été importants. Godchaux a été le meilleur plaqueur du nez des Patriots cette saison. Leur défense contre la course s’est améliorée, passant du 26e rang en 2020 au 20e rang en 2021, et Godchaux a aidé l’équipe à s’améliorer dans ce domaine.

Pendant ce temps, Mills a joué les sixièmes snaps défensifs de tous les Patriots cette année. Il a utilisé sa polyvalence comme une arme, car il a enregistré des snaps à l’extérieur, dans la fente, dans la surface et sur la ligne défensive cette année. Cela dit, sa présence en tant que corner extérieur a été particulièrement importante, car il a rendu le départ du joueur défensif de l’année 2019 Stephon Gilmore plus facile à digérer.

IMAGE DES PLAYOFF NFL : mises à jour du classement, photo des éliminatoires pour la semaine 13

Mouvements d’intersaison des Patriots : les retours

LB Kyle Van Noy

OT Trent Brown

C Ted Karras

QB Brian Hoyer

Les Patriots sont peut-être meilleurs que n’importe quelle équipe de la NFL pour ramener les joueurs dans le giron après un certain temps et en faire à nouveau des contributeurs de qualité. La saison 2021 n’a pas fait exception.

La plus grande réacquisition de la Nouvelle-Angleterre était Kyle Van Noy. Après trois ans et demi avec les Patriots, Van Noy a signé un contrat de quatre ans avec les Dolphins en 2020 pour être libéré un an après le début du pacte. Les Patriots ont eu du mal à remplacer la production de Van Noy au poste de secondeur au cours de la saison et depuis son retour, leur groupe de position s’est beaucoup mieux comporté.

Jusqu’à présent, Van Noy a enregistré 41 plaqués, quatre sacs et une interception en tant que meneur de jeu à tout faire pour les Patriots. Les secondeurs de la Nouvelle-Angleterre ont eu de gros problèmes de couverture la saison dernière, donc le retour de Van Noy a été bien accueilli. Il s’est classé parmi les meilleurs secondeurs de couverture de la NFL, par PFF, et a permis une note de passeur de seulement 68,8 cette saison.

Ramener Brown et Karras s’est également avéré important. Karras a émergé comme un démarreur clé à la garde gauche lorsque Brown a raté le temps au début de la saison. Cela a permis à Michael Onwenu de jouer un tacle et a gardé intacte la solide ligne offensive des Patriots.

Pendant ce temps, Brown a très bien joué lorsqu’il était en bonne santé. Il a eu des problèmes avec un mollet hésitant, mais sur le terrain, les Patriots – et en particulier Mac Jones – ont bien performé.

Mac Jones Achèvement % Les chantiers de dépassement TD INT Avec Trent Brown 82.3 249 1,8 0,3 Sans Trent Brown 67,1 231,8 1.1 0,9

Faire revenir ces quatre joueurs était clairement la bonne décision pour les Patriots. Même la re-signature du vétéran Brian Hoyer pour son quatrième passage avec l’équipe s’est avérée intelligente, puisqu’il est devenu le meilleur remplaçant de l’équipe une fois que Cam Newton a été libéré.

En outre, il convient de noter que les Patriots ont récupéré Dont’a Hightower après s’être retiré de la saison 2020 de la NFL en raison de problèmes de COVID. Le jumeler avec Van Noy et l’acquisition de mi-saison Jamie Collins a complètement revigoré la salle des secondeurs des Patriots après une année de baisse en 2020.

PLUS: Où Bill Belichick se classe parmi les plus anciens entraîneurs de la NFL

Choix de repêchage des Patriots 2021 de la NFL: trois joueurs d’impact

QB Mac Jones

DT Christian Barmore

RB Rhamondre Stevenson

Les Patriots ont dépensé beaucoup d’argent en agence libre pour aider leur équipe, mais on pourrait affirmer que le repêchage de la NFL 2021 s’est avéré encore plus important pour la Nouvelle-Angleterre. Pourquoi? Parce qu’ils ont peut-être décroché un quart-arrière de franchise à Mac Jones.

Jones a été le meilleur des quarts recrue de la NFL jusqu’à présent en 2021. Il a battu Newton pour remporter le poste de titulaire et a mené les Patriots à un dossier de 8-4 au cours des trois premiers quarts de la saison 2021.

Jusqu’à présent, Jones a affiché de bons chiffres, y compris un taux d’achèvement de 70,3% qui se classe au troisième rang de la NFL. Il pourrait encore se permettre de tirer plus de tirs dans le champ – il a une moyenne légèrement inférieure à la moyenne de 7,5 verges aériennes par tentative – mais il a gardé les Patriots dans les temps et a fait preuve de grandes compétences en matière de prise de décision. Fondamentalement, il fait ce qu’on a demandé à Tom Brady de faire lors de sa première saison en tant que starter.

Jones n’était pas le seul choix de qualité que les Patriots ont décroché. Le choix de deuxième ronde Christian Barmore est devenu un tacle défensif de qualité. PFF l’a classé 35e meilleur passeur intérieur de la ligue parmi 124 joueurs qualifiés. Il a également deux défenses contre la passe tout en jouant un rôle de rotation.

Le choix de quatrième ronde Rhamondre Stevenson est l’autre recrue qui s’est taillé un rôle notable avec les Patriots. Il était une star de la pré-saison mais a commencé la saison sur la liste des inactifs, une pratique que Belichick prend souvent avec les porteurs de ballon recrue.

Cependant, après que James White ait subi une blessure de fin de saison, Stevenson est devenu un remplaçant de qualité pour Damien Harris et a bien performé. Il a en moyenne 4,6 verges par course et a traité 88 touches en 12 semaines d’action. Il est en bonne voie pour plus de 100 touches cette saison. Un seul porteur de ballon recrue des Patriots a éclipsé cette marque au cours de la dernière décennie. C’était Sony Michel en 2018 (216 touches).