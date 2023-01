Comment bien préparer un achat immobilier en 2022 ?

Acheter un bien est l’une des façons les plus sûres de faire fructifier son capital en 2022. En effet, investir dans la pierre reste l’un des investissements les plus solides dans un climat macro-économique incertain. Dans vingt ans, votre bien sera toujours là et vous aurez probablement fait une plus value.

Il existe cependant de nombreuses étapes avant de recevoir les clés de son nouveau chez-soi, et les acheteurs les moins aguerris doivent se tenir au courant des obstacles dans lesquels ils pourraient tomber. Voici quatre conseils pratiques pour réussir son achat immobilier et être satisfait du contrat signé.

L’art de la négociation de son emprunt

L’achat d’une maison ou d’un bien locatif passe presque toujours par un emprunt bancaire. SI vous n’êtes pas dans une situation financière très confortable, il faut savoir que votre banquier sera plus dur à convaincre. Pour obtenir ce prêt, il faudra montrer patte blanche et présenter un dossier impeccable dans les trois mois précédant l’acte de vente.

Vous pouvez faire des économies dans votre vie quotidienne pour vous procurer votre précieux apport. Notre astuce est d’arrêter des dépenses inutiles comme la cigarette en privilégiant la cigarette électronique Ezee-e. La négociation du taux de votre emprunt est primordiale car il vous engagera sur de nombreuses années.

Ne pas négliger plusieurs visites

Même si vous êtes tombé “amoureux” d’un bien et que vous avez le coup de foudre, il est préférable de le visiter au moins deux fois, car la première visite est souvent celle où l’on oublie des détails. Ainsi, vous devrez prendre le temps de visiter de nombreuses pièces, et vous méfiez des pièces “condamnées” ou non visitables.

Un premier acheteur se doit d’avoir un œil de lynx et d’apprécier tous les défauts du bien, qui pourraient venir de la charpente du sol ou de l’isolation. En résumé, ne laissez pas votre coup de foudre vous éloigner d’éventuels problèmes !

Passer par une agence pour la vente

La plupart des gens sont tentés d’acheter leur bien immobilier de façon indépendante pour économiser quelques milliers d’euros, mais ceci est une très mauvaise idée. Les agences sont là pour régler une somme importante de détails auxquels vous ne pensez même pas, que ce soit sur le plan juridique, fiscal ou immobilier. Il est donc déconseillé de faire cavalier quel, surtout si c’est la première fois que vous achetez un bien.