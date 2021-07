Comment Biden pourrait aider les Haïtiens fuyant la crise

Des milliers d’Haïtiens ont été déplacés au milieu de l’escalade de la violence des gangs à la suite de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet. Beaucoup d’entre eux devraient chercher refuge aux États-Unis, mais si l’administration Biden a pris des mesures pour en accueillir certains, elle a menacé d’autres dans la perspective d’un rapatriement et ont fermé la porte à ceux qui arrivaient par la frontière sud.

En plus de promettre des millions de dollars d’aide à Haïti, l’administration Biden permettra bientôt à plus de 100 000 Haïtiens arrivés aux États-Unis avant le 21 mai 2021 de demander le statut de protection temporaire, qui est généralement offert aux citoyens de pays souffrant de catastrophes naturelles ou conflits armés. Il permettra à ces personnes de vivre et de travailler aux États-Unis pendant au moins 18 mois après la publication par le gouvernement d’un avis dans le Federal Register, qui, selon la Maison Blanche, est attendu « dans les prochains jours ».

Mais cela n’aidera personne qui a décidé de quitter Haïti à la lumière de la récente crise constitutionnelle et de la lutte pour le pouvoir qui s’est déroulée depuis l’assassinat de Moïse, ni n’aidera les milliers d’Haïtiens qui sont depuis longtemps bloqués au Mexique en raison de la pandémie aux États-Unis. -restrictions frontalières liées.

Dans le même temps, l’administration Biden a découragé les Haïtiens, ainsi que les Cubains fuyant la récente répression de leur régime communiste contre les manifestants antigouvernementaux, d’essayer d’atteindre les États-Unis par bateau. Ceux qui essaieront de mettre leur vie en danger, seront interceptés par les garde-côtes américains et ne seront pas autorisés à entrer aux États-Unis, a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lors d’une conférence de presse le 13 juillet.

« Le moment n’est jamais venu de tenter une migration par la mer », a-t-il déclaré. « Pour ceux qui risquent leur vie en le faisant, ce risque ne vaut pas la peine d’être pris. Permettez-moi d’être clair : si vous prenez la mer, vous ne viendrez pas aux États-Unis.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que ces personnes seraient soit rapatriées en Haïti, soit, si elles peuvent démontrer la nécessité d’une protection humanitaire, réinstallées dans un autre pays. C’est un écho des politiques de l’ère Bush et Clinton au début des années 1990, lorsque le gouvernement fédéral a intercepté des bateaux haïtiens, détenu indéfiniment des Haïtiens séropositifs à Guantanamo Bay dans ce qu’un juge fédéral a qualifié de « »camp de prisonniers” et a cherché à les rapatrier.

Les défenseurs des immigrants voient la réponse de l’administration Biden jusqu’à présent comme un abandon de ses responsabilités envers les Haïtiens à la recherche de protections humanitaires.

« Le message est : ‘Vous n’êtes pas les bienvenus’ », a déclaré Denise Bell, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à Amnesty International. « C’est le message que les États-Unis ne respectent pas pleinement leurs obligations en matière de droits humains en matière de protection des réfugiés. … Nous sommes profondément préoccupés par le fait que les États-Unis continuent de délocaliser leurs responsabilités en matière de droits humains.

Mais il existe des moyens par lesquels l’administration Biden pourrait ouvrir des voies légales et ordonnées pour que les Haïtiens viennent aux États-Unis et s’assurer qu’ils aient la possibilité de faire des demandes de protection. Il peut lever unilatéralement les restrictions liées à la pandémie à la frontière américano-mexicaine, garantir que les Haïtiens peuvent entrer légalement aux États-Unis via un programme de libération conditionnelle et les empêcher d’être détenus et expulsés vers des conditions dangereuses dans leur pays d’origine.

Mettre fin aux restrictions liées à la pandémie à la frontière

Les États-Unis continuent de refuser la majorité des migrants arrivant à la frontière sud – y compris les Haïtiens – en vertu de restrictions frontalières liées à la pandémie, à l’exception des mineurs non accompagnés, de certaines familles d’Amérique centrale avec de jeunes enfants et des personnes renvoyées au Mexique pour attendre leurs audiences aux États-Unis.

En mars dernier, au début de la pandémie, le président de l’époque, Donald Trump, a invoqué le titre 42, un article de la Public Health Service Act qui permet au gouvernement américain d’empêcher temporairement les non-citoyens d’entrer aux États-Unis « lorsque cela est requis dans l’intérêt de santé publique. »

La politique a permis aux autorités américaines de l’immigration à la frontière sud d’expulser rapidement plus de 844 000 migrants depuis le début de la pandémie. Bien que les scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se soient opposés à la politique au départ, arguant qu’il n’y avait aucune justification légitime de santé publique derrière, le vice-président de l’époque, Mike Pence, a ordonné à l’agence de la mettre en œuvre de toute façon.

Biden n’a pas renversé la politique, malgré le tollé des défenseurs des immigrants et des groupes humanitaires qui disent qu’elle empêche les migrants d’exercer leur droit en vertu du droit américain et international de demander l’asile.

« Les gens qui viennent [to] la frontière américano-mexicaine pour demander l’asile ne le font pas illégalement », a déclaré Guerline Jozef, cofondatrice et directrice exécutive de Haitian Bridge Alliance, une organisation qui fournit des services aux migrants noirs à la frontière, lors d’un récent appel à la presse. « C’est leur droit légal. »

Haitian Bridge Alliance estime que 5 000 à 10 000 Haïtiens sont toujours bloqués au Mexique à cause du Titre 42, et la plupart d’entre eux attendent entre 18 mois et cinq ans avant de pouvoir demander l’asile. Ils ont signalé être victimes de discrimination dans les villes frontalières mexicaines, où ils craignent les représailles de la police ou des groupes armés locaux.

Et bien que des familles d’Amérique centrale aient traversé la frontière et aient été relâchées aux États-Unis, de nombreuses familles haïtiennes ont été renvoyées dans leur pays d’origine. Les responsables de l’immigration ont affrété 34 vols vers Haïti depuis l’inauguration de Biden – dont un la veille de l’assassinat de Moïse – et des femmes enceintes et des nourrissons faisaient partie des passagers, a déclaré Jozef.

Rétablir un programme de libération conditionnelle pour les Haïtiens qui leur permettrait d’entrer légalement aux États-Unis

À partir de 2014, l’administration Obama a autorisé quelque 8 000 Haïtiens à venir aux États-Unis dans le cadre de ce qu’on appelle le Programme de libération conditionnelle de réunification familiale haïtienne. Certains citoyens américains éligibles et détenteurs de cartes vertes pourraient demander une libération conditionnelle au nom des membres de leur famille en Haïti qui avaient déjà des demandes de visa en attente, mais auraient autrement dû faire face à des délais d’attente de plusieurs années.

La libération conditionnelle n’est accordée que dans les situations où le Department of Homeland Security constate qu’il existe des préoccupations humanitaires urgentes ou détermine que cela profiterait considérablement au public. Le programme a été conçu pour aider Haïti à se remettre du tremblement de terre dévastateur de 2010 qui a déplacé des centaines de milliers de personnes, en partie en augmentant les envois de fonds que les migrants haïtiens pourraient envoyer à leur famille restée au pays.

L’administration Trump a cependant mis fin au programme en 2019. Psaki, l’attaché de presse de Biden, a déclaré mercredi que l’administration se demandait s’il fallait relancer la libération conditionnelle pour les Haïtiens ainsi que les Cubains. Plus de 130 organisations de défense des droits humains, humanitaires, d’immigration et des droits des femmes ont soutenu l’idée, mais les groupes demandent également un programme de libération conditionnelle encore plus large qui s’appliquerait à tout Haïtien arrivant à une frontière américaine.

Cela offrirait une option à la fois pour ceux qui sont arrivés aux États-Unis après la date limite de mai et pour ceux qui continuent d’arriver. Mais en attendant, a noté Psaki, ces migrants pourraient demander l’asile ou d’autres protections humanitaires.

Le rétablissement d’un programme de libération conditionnelle haïtien offrirait à ceux qui fuient le pays une voie légale et ordonnée pour atteindre les États-Unis qui « encouragerait les gens à utiliser des mécanismes qui leur assureront la sécurité », plutôt que de se lancer dans un voyage perfide vers les États-Unis en bateau, Bell mentionné. En 2019, 28 Haïtiens sont morts en mer alors qu’ils se rendaient aux États-Unis.

Mais les voies légales telles que la libération conditionnelle « devraient toujours être un complément à leurs droits de demander l’asile », a-t-elle ajouté. « Cela ne devrait pas signifier que quelqu’un qui vient à la frontière et demande l’asile est puni, mais qu’il a d’autres voies pour trouver la sécurité. »

Stopper les expulsions d’Haïtiens et rendre l’asile plus accessible

L’administration Biden peut ordonner unilatéralement aux agences d’immigration de suspendre les mesures d’exécution contre les Haïtiens et d’empêcher leur expulsion. Cela nécessiterait simplement de fournir des conseils aux agents, agents et avocats de première instance de l’immigration et des douanes américaines.

Il peut également trouver des moyens de remédier aux expulsions injustes d’Haïtiens qui ont eu lieu sous l’administration Trump. À cette fin, l’administration Biden a déjà indiqué qu’elle avait l’intention d’examiner des milliers d’expulsions de l’ère Trump – pas seulement celles impliquant des Haïtiens – et d’en ramener certaines aux États-Unis.

Mais le problème demeure que les Haïtiens sont confrontés à un traitement inégal dans le système d’asile. Les Haïtiens interceptés par les autorités américaines en mer sont confrontés à ce qu’on appelle un « test de crier » – ils ne peuvent obtenir un entretien de sélection pour l’asile ou d’autres protections humanitaires que s’ils expriment ou indiquent autrement leur inquiétude quant au retour dans leur pays d’origine.

De plus, les locuteurs du créole haïtien sont particulièrement désavantagés, étant donné que les États-Unis n’exigent pas la présence de traducteurs lors de l’interdiction des bateaux, de sorte qu’ils pourraient ne pas être en mesure d’exprimer efficacement leurs craintes.

« Ce qui est vraiment une forme d’inégalité continue devant la loi pour les Haïtiens, c’est le nombre de personnes envisagées pour la réinstallation lorsqu’elles sont interceptées en mer, puis pour les personnes qui se rendent aux États-Unis – que ce soit par mer ou par voie terrestre à la frontière sud. – combien peu se voient effectivement accorder l’asile », a déclaré Bell. « Je ne pense pas que cela soit fonction de la validité de leurs revendications. Je pense que c’est une forme de racisme systémique.