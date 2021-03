Comment Biden peut-il ramener des emplois dans le secteur de la fabrication? Affaiblir le dollar

«La surévaluation du dollar est le gros problème», a déclaré Mike Stumo, directeur général de la Coalition pour une Amérique prospère, qui représente les petits et moyens fabricants et agriculteurs. M. Stumo décrit les politiques qui soutiennent le dollar comme une «guerre contre la classe ouvrière».

Parce qu’un dollar fort abaisse le prix des importations et augmente le prix des exportations, il donne aux entreprises étrangères un avantage sur les concurrents américains et peut faire baisser l’emploi aux États-Unis.

À son niveau le plus simple, le déficit commercial représente une sorte de fuite de l’économie américaine: les Américains achètent plus de biens et de services à l’étranger que le reste du monde n’achète aux États-Unis, et le pays s’endette à l’étranger pour payer les différence. Si les Américains achetaient plus de produits fabriqués localement et moins d’importations, les dépenses créeraient des emplois pour les travailleurs basés aux États-Unis et exigeraient moins de dette.

Traditionnellement, la plupart des économistes ont néanmoins adopté une attitude blasée à l’égard des déficits commerciaux, arguant qu’ils reflètent les fondamentaux économiques sous-jacents – à savoir, l’appétit d’un pays à consommer ou à investir plutôt qu’à épargner.

Un pays avec une population jeune peut avoir un déficit commercial important parce que les jeunes travailleurs ont tendance à consommer plus que les travailleurs plus âgés, qui se concentrent sur l’épargne pour la retraite. Une économie en croissance inhabituellement rapide peut également afficher un déficit commercial plus important que d’habitude, en raison de pics de dépenses pour des biens comme les voitures et les téléphones.

Le problème pour les États-Unis est que leur déficit commercial semble être beaucoup plus important que ce que la démographie et d’autres facteurs fondamentaux le prédisent. Selon un Analyse par le Fonds monétaire international, un déficit du compte courant raisonnable, une mesure un peu plus large du déficit commercial, aurait représenté environ 0,7% de l’économie américaine de 21 billions de dollars en 2019. Le déficit réel, ajusté des facteurs à court terme tels que la vigueur de l’économie, représentait environ 2% du produit intérieur brut, soit plus de centaines de milliards de dollars.

Cette divergence entre les modèles économiques et le déficit commercial réel reflète en partie la force du dollar par rapport aux autres devises. Dans certains cas, d’autres pays ont supprimé la valeur de leurs devises pour rendre leurs produits moins chers pour les Américains.

La Chine a été le premier manipulateur de devises au monde pendant à peu près la première décennie des années 2000, selon un papier par Joseph E. Gagnon, ancien économiste de la Réserve fédérale maintenant au Peterson Institute for International Economics, et C. Fred Bergsten, directeur fondateur de l’institut. Le journal estime que la manipulation de la monnaie a coûté un à cinq millions d’emplois aux États-Unis en 2011. Les emplois manufacturiers ont tendance à être particulièrement touchés par la force du dollar, car les produits manufacturés sont faciles à importer.

Au cours des dernières années, les économies de taille moyenne comme la Suisse, Taïwan et la Thaïlande ont été les plus actives dans le maintien de leur monnaie, a constaté le Dr Gagnon dans un étude plus récente. Collectivement, les interventions monétaires de ces pays ont représenté plus de la moitié de la taille des interventions antérieures de la Chine, note-t-il.