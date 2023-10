La question, encore une fois, pourrait se résumer à savoir si Biden est considéré comme une force majeure pour la paix et la stabilité au cours de l’année prochaine – ou si les choses s’effondrent et que l’Amérique se retrouve entraînée dans une ou deux guerres. Ici aussi, le président joue un jeu risqué : au cours de la dernière année et demie, son administration est passée de l’évitement de toute provocation de la Russie au déploiement de missiles à longue portée en Ukraine et à l’acceptation de former des pilotes de chasse ukrainiens F-16. Biden est également plus proche que n’importe quel président de mémoire de s’engager à défendre Taïwan contre l’agression chinoise, et plus tôt cette semaine, il a déployé deux groupes de porte-avions en Méditerranée qui, si les choses tournent mal, pourraient s’avérer être des cibles vulnérables pour l’Iran.

On ne sait pas encore comment la nouvelle stratégie de leadership mondial de Biden jouera auprès de l’électorat américain – seulement que son les taux d’approbation ont été assez sombres jusqu’à présent et sa campagne pourrait nécessiter une sorte de changement de donne. Et ils pourraient en avoir besoin bientôt, de peur que l’idée selon laquelle Biden est trop vieux pour un second mandat (il aurait 86 ans à la fin) ne se transforme en un récit irréversible. L’équipe Biden pourrait bien avoir raison : l’instabilité du Parti républicain – et les commentaires incendiaires du favori du parti, Trump – fourniront exactement le contraste dont ils ont besoin. Mais ils devront également mieux définir le succès, même si Biden parvient à stabiliser la situation mondiale et à améliorer l’économie. À quoi ressemblerait le succès ? En bref, si l’invasion israélienne ne se révèle pas un bain de sang désastreux, créant une nouvelle vague d’anti-américanisme ; Le Hezbollah n’a pas ouvert de deuxième front dans le nord d’Israël ; et l’Iran, la Russie et la Chine n’ont commis aucune nouvelle provocation. Mais cela aussi constituera un défi, car il est très difficile de prouver le contraire, c’est-à-dire de s’attribuer le mérite de choses qui ne se produisent pas.

Comme pour démontrer ce défi, la performance de Biden en Israël mercredi a été pour le moins mitigée. Même si le président s’est montré parfois puissamment éloquent dans sa défense d’Israël, et a reçu les éloges de certains du centre-droitil a également trébuché à la manière classique de Biden par moments, commençant une anecdote sur le secrétaire d’État Antony Blinken, puis le mutiler. Dans un effort pour maintenir la crédibilité dont il dispose auprès des États arabes, Biden a également semblé hésitant sur la question de la responsabilité de l’attaque de l’hôpital, affirmant que « d’après ce que j’ai vu, il semble que cela ait été fait par l’autre équipe ». , pas — pas toi. Mais il y a beaucoup de gens qui n’en sont pas sûrs. Donc, nous avons eu beaucoup de – nous avons dû surmonter beaucoup de choses.

La vraie question pourrait bien être de savoir si Biden peut enfiler ce qui semble être une aiguille diplomatique incroyablement étroite au Moyen-Orient – ​​soutenir les représailles d’Israël tout en faisant pression pour une aide humanitaire aux Palestiniens ordinaires, et en mettant en garde des tiers comme l’Iran et le Hezbollah d’élargir la portée de manière opportuniste. et l’ampleur de la guerre. La sagesse la plus importante que le président a transmise au cours de son voyage a peut-être été de mettre en garde Israël contre une réaction excessive en raison de sa « colère dévorante », comme l’ont fait les États-Unis après le 11 septembre en envahissant l’Irak. (On ne saura pas avant un certain temps si Netanyahu a entendu cette partie du message de Biden.)

« Vous ne savez pas comment cela va se passer », déclare Kamarck. «Vous ne savez pas si ce sera un désastre total d’ici l’été prochain ou si ce sera quelque chose que Biden va calmer. Mais si quelqu’un pouvait accomplir des choses difficiles comme celle-ci – négocier le Moyen-Orient, réunir les démocrates et les républicains, c’est bien Biden. C’est le moment pour ce genre d’homme.