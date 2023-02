Comment Biden mettant fin à l’urgence de santé publique de Covid-19 affecte les tests, les vaccins et le traitement

Lorsque l’urgence fédérale de santé publique Covid-19 prendra fin le 11 mai, ce sera la fin d’une époque pour le système de santé américain.

Pendant plus de trois ans, dans un pays où les patients paient généralement plus pour les soins de santé que les résidents de tout autre pays à revenu élevé, les tests et les vaccins étaient disponibles gratuitement pour tous les Américains. Le traitement était également gratuit pour de nombreuses personnes, y compris celles qui n’avaient pas d’assurance.

Les prestataires de soins de santé se sont adaptés à la volée, déplaçant les services vers l’ordinateur ou le téléphone afin de continuer à traiter les patients. Les hôpitaux ont reçu une importante injection de financement gouvernemental à un moment où, au moins au début, ils ont été contraints d’annuler bon nombre de leurs chirurgies et autres services afin de gérer les afflux de patients à mesure que le coronavirus se propageait.

Mais l’administration Biden a annoncé lundi que l’urgence de santé publique prendrait fin en mai, ce qui mettra fin à certaines de ces dispositions. D’autres, récemment prolongés par le Congrès, auront une durée de vie limitée à moins que les législateurs ne décident d’agir à nouveau.

Les soins de santé américains sont, comme tout le reste, en train de revenir à la normale, ce qui signifie qu’il sera plus difficile pour certaines personnes d’accéder aux soins de santé dont elles ont besoin.

“Alors que nous passons à la nouvelle normalité, nous retournons principalement à notre système de santé fragmenté tel que nous le connaissions”, m’a dit Jen Kates, directrice de la santé mondiale à la Kaiser Family Foundation, qui a analysé les implications de la fin de l’urgence.

La politique de couverture continue de Medicaid est la disposition la plus importante en cas de pandémie qui commencera à s’estomper au cours des prochains mois. Habituellement, les États vérifient régulièrement si les personnes inscrites à Medicaid y ont toujours droit. Mais avec un financement fédéral supplémentaire, les États ont gardé tout le monde sur les rails tout au long de la pandémie. Ces contrôles reprendront au cours de cette année, et des millions de personnes devraient perdre leur couverture santé, qu’elles le soient ou non.

La reprise de la vérification des inscriptions n’est pas directement liée à la fin de l’urgence de santé publique que l’administration Biden a annoncée cette semaine. Néanmoins, la fin imminente d’un certain nombre de politiques mises en place pour la pandémie affectera des millions d’autres. En voici quelques-uns à savoir.

1) Les gens ne recevront plus de tests Covid gratuits à domicile par courrier – et ce n’est pas la seule chose

La pandémie a été, à certains égards, une expérience unique en matière de soins de santé universels pour l’Amérique. Bien que les règles aient évolué au fil du temps, à un moment ou à un autre, les tests, vaccins et traitements Covid-19 ont été mis à la disposition de tous gratuitement. À l’heure actuelle, vous pouvez toujours commander des tests gratuits à domicile auprès du gouvernement fédéral. Même ceux qui n’ont pas d’assurance peuvent obtenir leurs vaccins ou un antiviral sans frais.

Cela commencera à changer avec la fin de l’urgence de santé publique, mais combien les gens devront payer et pour quoi dépendra de leur assureur. Pour les personnes sans assurance, qui représentent toujours environ 8 % de la population, elles devront désormais faire face à l’intégralité des coûts si elles veulent passer un test ou si elles ont besoin de médicaments après avoir contracté le coronavirus.

Les personnes bénéficiant d’une couverture santé pourraient également faire face à des coûts supplémentaires. Les personnes bénéficiant d’une assurance privée, soit environ la moitié de la population, pourraient déjà être responsables des débours pour les antiviraux, mais les tests et les vaccins sont gratuits. Cela pourrait changer maintenant, en fonction de votre plan de santé individuel. Les bénéficiaires de Medicare ne recevront plus non plus de tests à domicile gratuitement.

Les personnes inscrites à Medicaid continueront de bénéficier de tests et de traitements gratuits pendant une autre année, bien qu’elles puissent faire face à une certaine responsabilité de partage des coûts par la suite. Les vaccins restent gratuits, car le programme est tenu de couvrir tous les vaccins recommandés sans frais pour le patient.

2) Le temps presse maintenant sur la couverture des services de télésanté et même des antiviraux Covid-19

L’arrêt économique partiel de 2020 a entraîné une prolifération des services en ligne et téléphoniques offerts par les prestataires de soins de santé et la volonté des assureurs, y compris les programmes gouvernementaux, de les couvrir. Cela a fait une différence vitale : selon la Kaiser Family Foundation, 40 % des visites liées aux troubles de santé mentale et de consommation de substances ont été effectuées pratiquement au plus fort de la pandémie.

La fin de l’urgence de santé publique aurait mis fin à l’accès élargi à la télésanté que Medicare et Medicaid avaient autorisé pendant la pandémie. Mais le Congrès a reporté cette date d’expiration de Medicare à la fin de 2024 dans le programme de dépenses de fin d’année. Pour Medicaid, cela variera en fonction de l’État : la plupart des États disent qu’ils prévoient de rendre permanentes certaines des restrictions géographiques plus souples et d’autres changements de politique qu’ils avaient adoptés pendant la pandémie, mais les bénéficiaires peuvent perdre l’accès à certains services dont ils disposent actuellement.

Medicare devait également perdre son autorité pour couvrir les médicaments approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) pour une utilisation d’urgence lors d’une urgence de santé publique, comme les antiviraux Covid-19 actuels, mais le Congrès est également intervenu là-bas et a reporté la fin de cette disposition jusqu’à la fin de 2024. Les États prendront leurs propres décisions concernant la couverture de Medicaid.

Pfizer a demandé l’approbation complète de la FDA en juin dernier, ce qui rendrait cette question sans objet. La FDA était toujours, en décembre, en train d’examiner la demande.

3) Les hôpitaux sont sur le point de perdre davantage de leur financement d’urgence Covid

L’histoire de la façon dont la pandémie a affecté les hôpitaux est compliquée. Les principaux systèmes étaient mieux placés pour traverser des périodes budgétaires difficiles, comme lorsqu’ils ont annulé des chirurgies électives dans les premières semaines de la pandémie. Ils ont également profité du financement d’urgence que le Congrès a approuvé même s’ils n’en avaient pas nécessairement besoin, comme le Wall Street Journal l’a documenté dans une enquête récente.

Mais les petits hôpitaux fonctionnent déjà avec des marges financières plus minces, dont beaucoup ne sont pas rentables et dépendent déjà du financement gouvernemental pour rester à flot. La pandémie avait apporté des sources de revenus supplémentaires, y compris une disposition liée à l’urgence de santé publique qui leur a donné une augmentation de salaire de 20% pour chaque décharge de Covid-19. Mais cela expirera avec la fin de l’urgence.

Ces hôpitaux ont déjà perdu d’autres sources de financement en cas de pandémie au début de l’année dernière. Ce qui a suivi a été l’une des pires périodes de la pandémie, disent certains des dirigeants de ces établissements, car ils ne pouvaient plus se permettre d’embaucher du personnel supplémentaire pour gérer le flot de patients.

Alors que les petits hôpitaux communautaires peinent à conserver leurs services et leur personnel compte tenu de leur situation financière précaire, cette perte de revenus supplémentaire ne fera probablement que compliquer leur situation.