Comment Biden gère-t-il Israël ? 500 anciens élèves de la campagne souhaitent un cessez-le-feu à Gaza.

Pendant des décennies, l’opinion publique américaine et sa politique à l’égard d’Israël ont été quasi monolithiques. Mais alors que les bombardements et les incursions terrestres d’Israël sur Gaza se poursuivent, les disputes sur la politique israélienne au sein du Parti démocrate et du Département d’État éclatent au grand jour.

Cela, en soi, montre que certains Américains au sein de l’establishment traitent la guerre actuelle différemment – ​​et peuvent se sentir plus habilités qu’avant à façonner les contours de la politique américaine.

Le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès ont défendu la campagne militaire israélienne visant à éliminer le Hamas après les attaques du groupe militant du 7 octobre qui ont tué 1 400 personnes et en ont kidnappé plus de 200. Alors que le nombre de morts et la catastrophe humanitaire à Gaza s’alourdissent, le président et son équipe ont progressivement ajusté leur politique. la messagerie publique, passant d’une attitude maximaliste à l’égard d’Israël après les attentats à une discussion sur la nécessité d’une pause pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire et la sortie des otages. Mais l’administration Biden, contrairement aux Nations Unies, à l’Organisation mondiale de la santé et aux groupes humanitaires, n’a pas plaidé en faveur d’un cessez-le-feu immédiat.

Cela a conduit à des dissensions internes et à un activisme au sein du corps diplomatique et de l’appareil du Parti démocrate, poussant Biden à ajuster de toute urgence son approche.

Jeudi, plus de 500 anciens élèves de la campagne présidentielle de Biden en 2020 se sont regroupés pour demander un cessez-le-feu. Les signataires comprennent des membres du personnel du siège de la campagne 2020 de Biden, du Comité national démocrate, ainsi que du personnel et des dirigeants de l’État ; 21 États sont représentés, dont des champs de bataille clés comme l’Arizona, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. « En tant que président des États-Unis, vous avez une influence significative en ce moment périlleux », écrit le groupe, nommé Biden Alumni for Peace and Justice. une lettre ouverte partagée d’abord exclusivement avec Vox. “[Y]Vous devez appeler au cessez-le-feu, à l’échange d’otages et à la désescalade, et prendre des mesures concrètes pour remédier aux conditions d’occupation, d’apartheid et de nettoyage ethnique qui sont à l’origine de l’horrible violence à laquelle nous assistons actuellement.

«C’est une rupture qui se produit», m’a dit Matan Arad-Neeman, un activiste israélo-américain qui a travaillé comme organisateur de terrain en Arizona et qui a signé la lettre. La lettre note que 66 pour cent des électeurs pensent que les États-Unis devraient appeler à un cessez-le-feu, selon un récent rapport. Des données pour le progrès enquête. Alors que les sondages concluent généralement qu’un pluralité ou majorité des Américains pensent que le soutien des États-Unis à Israël est tout à fait juste, ce qui cache un profond fossé générationnel. Moins d’un quart des jeunes électeurs américains probables approuvent jusqu’à présent la politique de Biden en Israël, selon un Enquête Quinnipiac menée du 26 au 30 octobre. Compte tenu de sa dépendance à l’égard des jeunes électeurs en 2020, cela – et le refroidissement général de ces électeurs à l’égard de Biden – pourrait poser un problème. un problème pour un match revanche en 2024 avec Donald Trump.

Des pressions sont également exercées sur les sénateurs progressistes. Plus que 400 anciens collaborateurs de campagne au sénateur Bernie Sanders et plus de 400 de l’orbite de la sénatrice Elizabeth Warren ont chacun envoyé des lettres ouvertes appelant à un cessez-le-feu maintenant. Sanders a rejeté de tels appels, et Warren a décalé ces derniers jours à appeler à une pause humanitaire.

Au sein du gouvernement, des fissures apparaissent également. Les diplomates de carrière et les responsables politiques du Département d’État utilisent le canal de dissidence, un mécanisme spécial permettant de soumettre des notes de politique critiques directement aux hauts responsables, pour exprimer leurs appels à un cessez-le-feu. (Les diplomates ont utilisé le canal de la dissidence dans le les préparatifs du retrait américain d’Afghanistan et pour mettre en garde contre L’interdiction des réfugiés imposée par Trump). Plus que 630 salariés de l’agence de développement international TU AS DIT a exhorté l’administration Biden à plaider en faveur « d’un cessez-le-feu immédiat et d’une cessation des hostilités ». Et une lettre signée anonymement par plus de 400 membres du Congrès a fait un appel similaire.

Il devient évident que cette guerre entre Israël et le Hamas est différente : l’ampleur des destructions du Hamas était sans précédent et a fondamentalement modifié la pensée sécuritaire d’Israël. La campagne militaire israélienne du mois dernier a causé plus de morts que 15 ans de conflit combiné. Mais la réponse américaine diffère également des phases précédentes du conflit de longue durée : il y a un sentiment croissant, du moins parmi les jeunes, que le consensus dominant américain sur la politique israélienne a échoué et a permis les conditions infernales qui pourraient conduire à davantage de morts dans la région et potentiellement à une guerre plus large au Moyen-Orient.

« En tant que président des États-Unis, vous avez le pouvoir de changer le cours de l’histoire et la responsabilité de sauver des vies dès maintenant », écrivent les anciens élèves de Biden pour la paix et la justice. « Nous comptons sur vous pour prendre ce pouvoir et cette responsabilité au sérieux et pour faire face à ce moment avec l’urgence qu’il exige. Si vous n’agissez pas rapidement, votre héritage sera la complicité face au génocide. »

Ce que les militants de Biden attendent du président

Ce n’est pas la première fois que les anciens élèves de Biden pour la paix et la justice se mobilisent. Au milieu de la guerre Israël-Hamas de mai 2021, un groupe de plus de 500 anciens salariés appelé sur Biden « pour tenir Israël responsable de ses actes et jeter les bases d’une justice et d’une paix durable ». Ils ont exhorté Biden à exiger que le gouvernement israélien lève le blocus de Gaza, mette fin aux démolitions de maisons à Jérusalem-Est et arrête l’expansion des colonies en Cisjordanie.

Arad-Neeman a organisé la lettre de mai 2021 (après quoi, dit-il, la Maison Blanche l’a contacté, mais n’a jamais organisé de réunion). Il espère que Biden lira celui qui circule actuellement. « Je ressens une profonde frustration car non seulement il n’est pas à la hauteur, mais il permet également activement l’attaque meurtrière d’Israël sur Gaza », m’a-t-il dit. “J’espère qu’il profitera de ce moment pour réévaluer sa politique et œuvrer en faveur de l’égalité, de la justice et d’un avenir prospère pour tous les Israéliens et Palestiniens.”

La Maison Blanche affirme qu’un cessez-le-feu bénéficier au Hamas. Matt Miller, porte-parole du Département d’État dit Blinken accueille favorablement les câbles de dissidence et « trouve utile d’obtenir des voix contradictoires qui peuvent différer de son opinion ».

La lettre d’aujourd’hui du groupe Biden Alumni for Peace and Justice exhorte le président non seulement à appeler à un cessez-le-feu, mais aussi à « utiliser l’influence financière et diplomatique pour y parvenir », à pousser le Hamas à libérer les otages, à imposer des conditions à l’aide militaire américaine à Israël et à enquêter pour savoir si Les opérations israéliennes à Gaza violent la loi américaine. La lettre exhorte ensuite Biden à « prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux conditions d’apartheid, d’occupation et de nettoyage ethnique qui sont à l’origine de cette dévastation ».

Ce langage – et ces appels – font écho à ce que les diplomates ont écrit divers notes de dissidence au secrétaire d’État Antony Blinken depuis le début de la guerre. (Au moins une autre circule actuellement, comme Vox l’a vu.) Ces protestations internes ont conduit les dirigeants de l’administration à organiser des manifestations. séances d’écoute à la Maison Blanche et au Département d’État. Et l’équipe de Biden semble continuellement peaufiner sa rhétorique, en partie pour répondre à ces critiques internes, même si la politique dans son ensemble reste constante.

Josh Paul, un haut responsable chargé des ventes d’armes au Département d’État, a démissionné en signe de protestation le mois dernier. Il a dit La démocratie maintenant que « j’ai entendu une réponse écrasante de la part de gens ou de collègues au sein non seulement du Département d’État, mais de tout le gouvernement américain, en fait, sur la Colline, au Département de la Défense, dans les services militaires en uniforme, y compris dans commandements combattants du monde entier.

Ce que représente cette lettre

À l’heure actuelle, ces canaux de dissidence se situent principalement au niveau opérationnel de ces organisations. S’exprimer publiquement peut être risqué et préjudiciable à la carrière politique d’une personne. Et parmi les échelons supérieurs de l’administration, les opinions traditionnelles sur la prééminence du partenariat américano-israélien tendent à dominer.

Mais les retours internes peuvent changer la politique, comme c’est le cas depuis les manifestations Black Lives Matter en 2020. Les jeunes progressistes ont exercé une influence dans les bureaux des législateurs, les organisations à but non lucratif et même dans la propre campagne de Biden. «Les membres du personnel de campagne voient que beaucoup de nos luttes sont liées», m’a dit Heba Mohammad, une Palestinienne américaine qui a travaillé comme directrice de l’organisation numérique de Biden dans le Wisconsin pour 2020. “Nous travaillons sur la base de nos valeurs et nous allons demander à nos candidats de rendre compte de la représentation des valeurs qu’ils ont eux-mêmes adoptées.”

Les signataires de la lettre d’aujourd’hui ont travaillé dans des États critiques qui ont aidé Biden à assumer la présidence, et suggèrent implicitement qu’ils ne le feront pas s’il n’y a pas de changement dans la politique de Biden à l’égard d’Israël. « J’espère qu’il reconnaît que ceux d’entre nous qui ont consacré autant de temps à sa campagne ont honte de la position de son administration en ce moment », m’a dit Arad-Neeman, qui travaille également comme directeur des communications pour IfNotNow.

Bien qu’il y ait des signes avant-coureurs en faveur de Biden dans certains sondages (un récent Enquête New York Times-Sienne l’a trouvé à la traîne dans cinq des six États du champ de bataille), il est difficile de faire des prévisions fiables sur les électeurs à un an de l’élection présidentielle. Ce qui est clair, c’est que les membres de la communauté organisatrice et du mécanisme de campagne, qui devront se mettre au travail beaucoup plus tôt (comme maintenant), pourraient se retirer en l’absence d’un changement dans la politique de Biden à l’égard d’Israël.

“Il y a une indignation parmi les gens qui travaillent dans la politique démocrate à ce sujet”, m’a dit Juliana Amin, qui a occupé des postes de direction dans l’Iowa pendant la campagne primaire présidentielle de Warren et la campagne électorale générale du Parti démocrate de l’Iowa. “Et nous sommes ceux qui font le travail dont les campagnes ont besoin, qui remportent les élections, qui élèvent les gens et leurs programmes, et je connais beaucoup de gens qui ne sont plus disposés à faire ce travail si les démocrates continuent de permettre le génocide.”

